Прыжки на скакалке – простой способ похудеть

Польза от прыжков на скакалке

1. Прыжки на скакалке позволяют сэкономить время. Не нужно изнурять себя часовыми пробежками. 15-20 минут регулярных занятий со скакалкой позволят быстро достичь нужного результата. 20 минут примерно равны 300 килокалориям. Чтобы попрыгать, достаточно свободных нескольких минут и пару метров свободного пространства.

2. Скакалка - отличное средство против целлюлита, так как способствует улучшению лимфотока, благодаря чему кожа становится боле подтянутой и упругой.

3. Прыгая на скакалке, можно забыть об инфаркте. Во время тренировки происходит укрепление сердца и сосудов.

4. Скакалка помогает улучшить дыхание, развивает дисциплину, стойкость и выносливость. К тому же это хорошее средства для выброса скопившейся негативной энергии за день.

5. Скакалка – это дешево. Не нужно тратить деньги на спортзал и дорогие тренажеры.

Как правильно подобрать скакалку и обувь

Для того чтобы определить необходимую длину скакалки, нужно найти середину. Дальше нужно встать на эту середину ногами, а руки с концами вытянуть вверх перед собой насколько позволяет длина так, чтобы они шли параллельно друг другу и длины их были равны. Если ручки доходят до подмышек, то длина выбрана правильно.

Но если в магазине запрещают распаковать инвентарь, то можно ориентироваться по росту.

На рост до 1,5 метра подойдет длина 1,8 метра.

На рост от 1,60 до 1,66 метра – длина 2,5 метра.

На рост от 1,67 до 1,75 метра – длина 2,8 метра.

На рост от 1,76 метра - длина более 3 метров.

А если все же есть страх сделать неверный выбор, то самым оптимальным вариантом будет взять скакалку с регулируемой ручкой.

Что касается веса, то нужно помнить, с утяжеленной скакалкой быстро устают руки. Она подходит тем, кто хочет укрепить и накачать руки, а вот вес сбросить быстро не получится. Также нужно учитывать при выборе скакалки, что чем она легче, тем ее сложнее раскрутить.

Чтобы избежать травм во время тренировок, лучше подобрать обувь с максимальной амортизацией, тогда не нужно переживать за суставы и слишком большую нагрузку на позвоночник.

Сколько необходимо заниматься, чтобы был результат

Чтобы от прыжков на скакалке был результат, необходимо заниматься регулярно, примерно через день. Организму нужно некоторое время, чтобы восстановиться, но и для эффективности заниматься нужно не реже двух раз в неделю.

Не нужно давать сразу слишком большую нагрузку на организм. Начинать нужно с непродолжительных тренировок, примерно 10-15 минут. Если и этого много, то можно начинать с нескольких минут, с каждым разом по чуть-чуть увеличивая время.

Со временем продолжительность занятий можно довести до 30-45 минут, когда организм освоится и привыкнет.

Нужно быть готовым к тому, что в первые дни будут болеть мышцы практически всего тела. Но постепенно организм привыкнет, и после тренировки будет оставаться только приятная усталость.

Упражнения для эффективного похудения

1. Самый простой и распространенный вариант упражнения – это прыжок двумя ногами на один мах. Можно прыгать как вперед, так и назад. Так же на один мах можно делать два прыжка.

2. Имитация бега. На каждый мах поочередно переставляем ноги: один мах – правая нога наступает, второй мах – левая нога.

3. Для нижнего пресса очень эффективны прыжки с поднятием колен к груди. Во время прыжка нужно подтянуть колени к телу как можно выше.

4. Прыжок со скрещенными руками. Для него нужно быстро скрестить руки в тот момент, когда скакалка проходит над головой и продолжить прыжок, а следующий прыжок сделать как обычно.

5. Прыжки из стороны в сторону, а также вперед и назад помогают довольно быстро избавиться от излишнего жира на боках.

Противопоказания для прыжков со скакалкой

Перед тем, как приступить к прыжкам, лучше убедиться, что нет никаких ограничений в занятиях.

Во-первых, можно проконсультировать с врачом, который точно скажет, можно ли давать организму такие нагрузки или лучше найти какую-нибудь альтернативу.

Во-вторых, прыжки на скакалке противопоказаны людям с ожирением 1 и 2 степени, заболеваниями сердца или другими болезнями, которые связаны с повышением давления.

В-третьих, людям с проблемами позвоночника, межпозвоночными хрящами и суставами лучше избегать прыжков на скакалке, поскольку подобная нагрузка, может привести к еще большим травмам.

Занятия со скакалкой позволяют довольно быстро и с минимумом затрат сбросить излишний вес, поддерживать себя в хорошей спортивной форме, придают тонус и энергию. Для тех, у кого загруженный график и нет времени на посещение фитнесс залов, скакалка – это отличный выход из сложившейся ситуации. Даже непродолжительные по времени занятия смогут компенсировать отсутствие физической активности в жизни человека.



