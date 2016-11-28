Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.25
USD
25.72
RUB
0.40
EUR
27.08
USD
25.62
RUB
0.39
EUR
28.72
USD
26.87
RUB
0.42
Леди
Красота и здоровье
28 ноября 16, 17:56
Названы опасные для сердца продукты
сердце
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Любовь к твердым сортам сыра, цельному молоку, сливочному маслу, говядине и шоколаду может увеличить риск развития ишемической болезни сердца.
Ученые поясняют это наличием в этих продуктах большого количества насыщенных жирных кислот.

Эксперты из Гарвардского университета советуют заменить эти продукты на содержащие ненасыщенные жиры, цельные зерна и растительные белки. Они провели исследование и установили, что замена даже 1% от суточного потребления энергии из продуктов с насыщенными жирами позволяет снизить риск развития сердечных заболеваний на 6-8%.

В рамках исследования ученые проанализировали данные двух крупных исследований, проведенных в США. В них приняли участие 73 147 женщин (1984-2012 гг.) и 42 635 мужчин (1986-2010 гг). Результаты показали, что наиболее часто употребляемые основные насыщенные жирные кислоты включали лауриновую, миристиновую, пальмитиновую и стеариновую кислоту. На них приходилось около 9-10% от количества потребляемой энергии участниками. Все эти насыщенные жирные кислоты связаны с повышенным риском развития ишемической болезни сердца.

Источник: http://newsyou.info/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Прыжки на скакалке – простой способ похудеть
noimage Как правильно построить рацион в холодную погоду
noimageЧем надо запивать лекарства
noimageСписок звуков которые могут разбудить человека
noimage10 вредных лекарств нашей аптечки
Лента новостей