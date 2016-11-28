Названы опасные для сердца продукты

Ученые поясняют это наличием в этих продуктах большого количества насыщенных жирных кислот.





Эксперты из Гарвардского университета советуют заменить эти продукты на содержащие ненасыщенные жиры, цельные зерна и растительные белки. Они провели исследование и установили, что замена даже 1% от суточного потребления энергии из продуктов с насыщенными жирами позволяет снизить риск развития сердечных заболеваний на 6-8%.





В рамках исследования ученые проанализировали данные двух крупных исследований, проведенных в США. В них приняли участие 73 147 женщин (1984-2012 гг.) и 42 635 мужчин (1986-2010 гг). Результаты показали, что наиболее часто употребляемые основные насыщенные жирные кислоты включали лауриновую, миристиновую, пальмитиновую и стеариновую кислоту. На них приходилось около 9-10% от количества потребляемой энергии участниками. Все эти насыщенные жирные кислоты связаны с повышенным риском развития ишемической болезни сердца.



