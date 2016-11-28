5 натуральных средств от проявлений климакса

Следует запомнить, что самый лучший помощник в этом деле – это рябина, которая прекрасно действует на организм женщины, регулируя и нормализуя гормональный фон.





Рябина





Рябиновая настойка поможет победить головокружение, сердцебиение, приливы, повышенное потоотделение.





А кроме того она способствует общему повышению энергичности и работоспособности. Её можно заваривать, и свежую, и сухую. А настаивают её на водке или на коньяке. Кому что больше нравиться.





Когда мне поставили диагноз патологический климакс, я не торопилась принимать гормональные препараты, а испробовала хорошее, а главное, простое и эффективное средство - рябину.





Рецепт:





Берем 100 г сушеных плодов рябины (можно купить в аптеке), заливаем 0,5 л коньяка (водки).

Ставим в прохладное темное место на 2 недели (например в холодильник). Затем принимаем по 1 ч. л. 3 раза в день.





Я пришла к выводу, что рябина как-будто специально создана нам, женщинам, в помощь. После употребления настойки из рябины меня перестало мучить сердцебиение, исчезли приливы, потливость, а трудоспособность, напротив, повысилась.





Мне помог этот простой рецепт с рябиной, я довольно таки спокойно перенесла этот "переходный" возраст и сейчас это уже в прошлом, но если вам это покажется слишком просто или это не ваш вариант, то вы можете испробовать и другие народные средства.





Эти простые рецепты помогают практически всегда и практически никогда не нанесут вреда вашему здоровью, в отличии от современных гормональных средств.

Если есть возможность избежать гормональных препаратов, то обязательно воспользуйтесь этими простыми Бабушкиными рецептами.





Хороший рецепт от приливов на хмелевых шишках





Настойка на водке (спирте):





25 грамм хмелевых шишек следует залить медицинским спиртом (около 100 мл), дать настояться в течение 7 дней, процедить через марлю.

Принимать настойку по 5-10 капелек, в ложку воды, 2 раза в день, перед сном и по утрам.





Поверьте, эта хмелевая настойка просто творит чудеса!





Принимая эту настойку вы забудете, что такое головные боли, плохой сон, шалящие нервы, постоянные приливы крови.





Рецепт настоя на кипятке из шишек хмеля при приливах и от бессонницы:





1 столовую ложку измельченных шишек хмеля залить 1 стаканом кипятка, дать остыть в течение 45 минут. Затем настой отфильтровать.

Принимать по 1/4 стакана 3 раза в день за 20-30 минут до приема пищи.





Хмель – поистине уникальное растение. Хмель является прекрасным успокаивающим средством. Не даром издревле советуют при бессоннице подушки с шишками хмеля. Хмель также эффективен при неврастении, депрессии.





Также научные данные свидетельствуют о том, что в свежих шишках хмеля содержаться вещества, аналогичные женским половым гормонам — эстрогенам. Поэтому эффективны при климаксе настои на основе шишек хмеля, в частности уменьшается частота и интенсивность приливов.





Кроме того, хмель обладает обще тонизирующим и укрепляющим действием, что необходимо в любом возрасте.





Шалфей





Шалфей — еще один из основных «зеленых» помощников в борьбе с климаксом. Существует несколько вариантов использования этого растения:





Возможно, употреблять шалфей в виде отвара. Для этого необходимо прикупить в аптеке высушенное сырье шалфея. Две столовых ложки данного сырья залить тремя стаканами кипятка, приварить в течение трех-пяти минут, остудить, процедить. Полученный отвар можно принимать в любом виде, желательно три раза в сутки продолжительностью не более месяца. Шалфей хорошо помогает при чрезмерной потливости, обладает тонизирующим действием.





Весьма приятна и полезна ванна с шалфеем. Лучше проводить такую процедуру перед сном. Необходимо семь-восемь столовых ложек сухого сырья шалфея залить 1,5-2 л кипятка, немного покипятить, дать отстояться 1-2 часа. Затем отвар процедить, залить в приготовленную ванну. Данная процедура обладает успокаивающим действием, благоприятно воздействует на кожу, подтягивая и даже омолаживая ее.





Красный клевер





Красный клевер содержит вещества, близкие по структуре к эстрогенам, поэтому важно использовать его в климактерии. Особенно хорошо клевер влияет на симптомы вагинальной атрофии (сухость, зуд, жжение влагалища, проблемы при мочеиспускании).





Кроме того, согласно научным исследованиям прием настоя клевера улучшает состояние волос, ногтей у женщин, повышает настроение и выносливость.

Настои из клевера, которые можно приготовить в домашних условиях.

Для этого 1 столовую ложку сухого сырья клевера залить 1 стаканом кипятка, остудить, отфильтровать. Употреблять по четверти стакана 3 раза в день перед едой.





Рецепт от приливов из коры белой ивы





Еще один очень хороший рецепт чая, способного помочь от приливов, требует использования коры белой ивы, которая собирается ранней весной, еще до появления первых цветков и листьев. Кора белой ивы продается и в аптеках.

Рецепт: 2 столовые ложки травы необходимо измельчить в муку, а затем залить стаканом кипящей воды и поставить на плиту на 10 минут, после выключить и оставить еще на 5 минут, чтобы раствор как следует настоялся. Затем раствор процеживаем и употребляем. Такой чай можно употреблять до 5 чашек в день.



