Эти травы помогут очистить печень от токсинов

Печень является одним из важнейших внутренних органов, от работы которого зависит самочувствие и внешний вид человека. Так как печень принимает на себя основную порцию токсических веществ, поступающих в организм с пищей и воздухом, о ней нужно всегда заботиться.





По человеку сразу заметно, насколько здорова его печень. Если у него темные круги под глазами, тусклые волосы, ломкие ногти, он постоянно ощущает слабость и быстро утомляется, чем бы не занимался, то стоит все-таки попробовать очистить печень от токсинов. В случае, когда народные методы не помогли и ситуация еще больше обострилась, то первым делом нужно посетить терапевта, который направит пациента на соответствующие анализы, дабы выяснить причину такого плохого состояния.





Как бы там не было, народная медицина предлагает хотя бы изредка проводить чистку печени травами, официальная — отдает предпочтение препаратам и диете, а также предупреждает людей о том, что любое проявление самолечения следует сначала обговорить с врачом и только потом приступать к «домашним» способам.





Итак, самые верные методы, позволяющие обрести здоровье печени:





1. Настой из таких растений: мята, мелиса, гусиная лапчатка, чистотел. Все травы смешать в термосе, засыпав по 1 ст. л каждой травы. Залить травы кипятком. Спустя 15-20 минут необходимо процедить содержимое термоса, а потом выпить 200 мл. Желательно так и готовить этот настой, чтобы получалось готовой жидкости не более 200 мл, потому как пить его нужно будет горячим каждый день в течение трех недель по стакану.





2. Настой из корня цикория и мяты. Этот настой для очистки печени готовится по принципу первого настоя, то есть сушеные травы необходимо залить кипятком в термосе и дать им настояться, затем процедить и выпить горячим. Только в данном случае количество мяты и корня цикория не должно по отдельности превышать 1,5 чайной ложки, а всего в термос засыплется столовая ложка этих двух растений. Ровно три недели каждый день следует пить этот настой.





3. Настой из цветков календулы. Для его приготовления вам понадобится около 40 граммов сушеных цветков календулы и литр кипятка. Заливаете на ночь цветки водой, отставляете в сторону до утра, а утром нужно снова вскипятить настой, процедить его и выпить треть перед завтраком, потом столько же перед обедом и ужином. Курс приема данного настоя длится 3 недели.



