Кому нельзя употреблять яблочный уксус: польза и вред

Яблочный уксус: полезные свойства продукта и противопоказания





Полезные свойства яблочного уксуса заметили давно. Его использовали для профилактики и лечения многих болезней. К примеру, при простуде или болях в суставах, или чтобы почистить организм. Также яблочный уксус полезен тем, кто страдает бессонницей, часто переутомляется и пр. В нем содержится кальций, магний, медь, фосфор, железо, натрий, кремний, калий. К слову, в яблочном уксусе находится около 16 видов аминокислот, а в свежем яблоке их в три раза меньше.





Сейчас по порядку, как и чем может быть полезным яблочный уксус.





1. Для стройности фигуры





Яблочный уксус способствует нормализации работы желудка и сохраняет кислотно-щелочной баланс в организме, налаживает обмен веществ в организме, «притупляет» чувство голода, а соответственно работает над снижением веса. Кстати, такой уксус еще и расщепляет жиры. Его советуют пить сразу после еды.





Если пить по 2 чайные ложки яблочного уксуса после каждого приема пищи, то через два месяца талия уменьшится на 3 см.





Также можно две чайные ложки этого средства растворить в стакане теплой воды и выпить.





Но не приписывайте чудодейственные свойства яблочному уксусу. Он может помочь вам справиться с лишним килограммами при учете, что будете придерживаться здорового способа жизни. Ведь если налегать ежедневно на пиццу, пельмени и тортики, то никакой уксус не спасет от того, что талия будет расширяться.





2. Для красоты лица





Яблочный уксус отлично справляется с угревой сыпью и другими недостатками на лице. Нужно взять половину стакана воды и добавить в него две столовые ложки яблочного уксуса. И ватным тампоном нанесите этот раствор на лицо. Кстати, во время таких процедур акне даже немного усиливаются, так как в организме начнет происходить детоксикация. Но не расстраивайтесь – это признак того, что лосьон из яблочного уксуса действует. Вскоре кожа на лице начнет очищаться.





3. Для красивой кожи





Принимайте ванную с яблочным уксусом – достаточно одного стакана за один прием горячей ванны. И пробыть в этой воде нужно не более 20 минут. Тогда кожа станет шелковистой и упругой.





4. Для шикарных волос





Силу и блеск подарит волосам раствор из яблочного уксуса. На литр прохладной воды столовую ложку уксуса. Таким раствором нужно ополаскивать волосы после каждого мытья.





5. Для хорошего самочувствия





Яблочный уксус помогает быть всегда в тонусе, особенно, если ваша работа чревата переутомлениями. Для этого утром натощак выпейте стакан теплой воды со столовой ложкой нашего уксуса и бодрость и прилив энергии вам гарантирован.





Кому противопоказан яблочный уксус





Даже самое безобидное средство может нанести вред организму, если не соблюдать меру. Поэтому не переусердствуйте в применении яблочного уксуса. Поскольку яблочный уксус – это кислота, то она может вызывать раздражение слизистой или даже ожоги, если его употреблять в больших количествах. Поэтому главный друг и товарищ яблочного друга – умеренность.





Яблочный уксус противопоказан тем, кто страдает циститом и проблемами с почками. Ведь кислота усиливает мочеиспускание употребления кислого продукта мочеиспускание участиться.





А также нельзя употреблять яблочный уксус тем, у кого есть панкреатит.





Перед тем, как начать лечение или оздоровление яблочным уксусом, обязательно обратитесь к гастроэнтерологу, чтобы удостовериться, что у вас нет проблем с желудком. Иначе можно обострить заболевания.



