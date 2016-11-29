Причины, по которым нужно есть свеклу

Ведь пользу этого растения сложно переоценить. В свекле, как ни в одном другом растении вы не найдете такой обширный набор витаминов и микроэлементов, что столь полезны для вашего организма. А еще врачи рекомендуют употреблять свеклу в любом виде, так эта способность сохранять все питательные свойства и витамины даже при тепловой обработке крайне актуальна в любое время года.





Состав свеклы

Итак, в свекле содержатся витамины А, В, С, D а также такие важные микроэлементы, как: калий, магний, йод, железо, калий, марганец, сера, фолиевая кислота и даже фосфор.





Калорийность свеклы достаточно невысокая, на сто грамм приходится 40 килокалорий.





И в связи с тем, что свекла может долго храниться и не портиться, он незаменима зимой, когда так трудно достать какие-либо витамины.





Свекла: польза

Свекла может укрепить иммунитет во время холодного времени года, нормализировать пищеварение. Также свекла действует как противовоспалительное средство, заживляя язвы желудка.





К полезным свойствам свеклы можно также отнести лечение гипертонии. Ведь магний, что есть в этом растении может понизить артериальное давление, и улучшит усвояемость белков организмом.





Еще сердечно-сосудистые заболевания можно лечить свеклой. Поэтому добавляя свеклу в различные салаты, вы улучшите состояние своих сосудов, что станут более эластичными.





Во время беременности бабушки нередко советуют кушать свеклу. И они окажутся правы, так как фолиевая кислота поможет сформироваться нервной системе будущего малыша.





Свекла: противопоказания





У свеклы, помимо множества полезных свойств, имеется все же ряд противопоказаний, с которыми мы вас ознакомим.





Это растение не рекомендуют при сахарном диабете, так как оно содержит достаточно много сахаров. Еще врачи не советуют употреблять свеклу при пониженном давлении, а также при наличии мочекаменной болезни.





Свекла в косметологии





Часто из свеклы делают маски для лица. Еще при помощи свеклы борются с бородавками и даже с веснушками. Нередко для борьбы с лишним весом, свеклу включают в рацион в качестве салатов, соков, что помогает значительно снизить вес.





Свеклу нужно однозначно включить в свой рацион, ну а если вам не нравится вкус сырой свеклы, вы всегда можете ее отварить, и придумать не один полезный салатик.





Будьте здоровы!



