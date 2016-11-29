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Леди
Красота и здоровье
29 ноября 16, 11:24
Причины, по которым нужно есть свеклу
свекла
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Использование свеклы было известно еще с античных времен, когда она применялась лишь в лечебных целях.
Ведь пользу этого растения сложно переоценить. В свекле, как ни в одном другом растении вы не найдете такой обширный набор витаминов и микроэлементов, что столь полезны для вашего организма. А еще врачи рекомендуют употреблять свеклу в любом виде, так эта способность сохранять все питательные свойства и витамины даже при тепловой обработке крайне актуальна в любое время года.

Состав свеклы
Итак, в свекле содержатся витамины А, В, С, D а также такие важные микроэлементы, как: калий, магний, йод, железо, калий, марганец, сера, фолиевая кислота и даже фосфор.

Калорийность свеклы достаточно невысокая, на сто грамм приходится 40 килокалорий.

И в связи с тем, что свекла может долго храниться и не портиться, он незаменима зимой, когда так трудно достать какие-либо витамины.

Свекла: польза
Свекла может укрепить иммунитет во время холодного времени года, нормализировать пищеварение. Также свекла действует как противовоспалительное средство, заживляя язвы желудка.

К полезным свойствам свеклы можно также отнести лечение гипертонии. Ведь магний, что есть в этом растении может понизить артериальное давление, и улучшит усвояемость белков организмом.

Еще сердечно-сосудистые заболевания можно лечить свеклой. Поэтому добавляя свеклу в различные салаты, вы улучшите состояние своих сосудов, что станут более эластичными.

Во время беременности бабушки нередко советуют кушать свеклу. И они окажутся правы, так как фолиевая кислота поможет сформироваться нервной системе будущего малыша.

Свекла: противопоказания

У свеклы, помимо множества полезных свойств, имеется все же ряд противопоказаний, с которыми мы вас ознакомим.

Это растение не рекомендуют при сахарном диабете, так как оно содержит достаточно много сахаров. Еще врачи не советуют употреблять свеклу при пониженном давлении, а также при наличии мочекаменной болезни.

Свекла в косметологии

Часто из свеклы делают маски для лица. Еще при помощи свеклы борются с бородавками и даже с веснушками. Нередко для борьбы с лишним весом, свеклу включают в рацион в качестве салатов, соков, что помогает значительно снизить вес.

Свеклу нужно однозначно включить в свой рацион, ну а если вам не нравится вкус сырой свеклы, вы всегда можете ее отварить, и придумать не один полезный салатик.

Будьте здоровы!

Источник: http://liza.ua/
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