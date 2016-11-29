10 главных секретов красоты француженок

1.Полюбить себя

Французские женщины, несомненно, знают, что любовь к близким и миру начинается с любви к себе. Они никогда (или почти никогда) не скупятся на средства по уходу, отдавая предпочтение качественной косметике с натуральными ингредиентами. На их туалетных столиках и полках в ванных комнатах красуется целый арсенал средств: от очищающих масел и гелей до увлажняющих кремов и сывороток.





2. Лучше меньше, да лучше

Как правило, девушки во Франции не используют обильный, плотный макияж в повседневной жизни. Главные козыри французских красавиц при создании особенного шарма — здоровая кожа, тушь для ресниц, немного румян и помада, подчеркивающая чувственность губ. И, конечно же, грамотно подобранная одежда. Их главный девиз по части макияжа: «Минимум косметики и максимум природной обаятельности». Шикарно!





3. Легкая небрежность со знаком плюс

Даже такой недостаток, как небрежность в образе, можно легко превратить в соблазнительный плюс. Многократно доказано французскими женщинами. Прилизанная аккуратность и идеальное сочетание тонов деталей гардероба — история не о парижских модницах. Небрежно наброшенный шарф, слегка взъерошенные пряди волос, разлетающийся кардиган, наброшенный поверх блузы или джемпера в полоску — это всегда неотразимо и очаровательно. И никто и никогда не должен догадаться, сколько сил и времени вы потратили на макияж и прическу.





4. Черное платье — вечная классика

Помимо офисных тандемов (юбка + блуза или брюки + блуза), нетленную классику в виде маленького черного платья никто не отменял. Она желанна и уместна в гардеробе каждой приверженки style français. Кстати, черный — один из любимых цветов жителей Парижа при выборе одежды.





5. Красная помада — постоянный житель дамских сумочек

Несмотря на то, что днем француженки предпочитают использовать помаду неброских оттенков, в их сумочках всегда найдется место ей — красной помаде, которая легко может преобразить макияж в вечернее время. Недаром икона стиля Коко Шанель утверждала, что красная помада — неотъемлемый символ стильной женщины.





6. Найти любимые ароматы

Хотите стать образцом французского шика? Всегда, всегда пользуйтесь духами. Ваша цель — найти как минимум 10 любимых ароматов и активно их использовать в повседневной жизни. И помните: выйти на улицу без парфюма, оставляющего очаровательный шлейф, — всё равно, что выйти из дома голышом.





7. Беречь себя от солнца

Несмотря на то, что Францию нельзя назвать самой жаркой страной, ее жительницы с изрядной долей фанатизма защищают себя от солнца. Они активно пользуются кремами от загара, носят шляпки с широкими полями и стараются уменьшить контакт своей белоснежной кожи с коварным ультрафиолетом. И правильно: солнечные лучи могут быстро иссушить даже самое ухоженное лицо.









8. Следить за кожей

Омолаживающие пилинги, питательные маски, расслабляющий массаж, антивозрастные процедуры. Пусть не все, но многие парижанки время от времени посещают салоны красоты и дарят себе незабываемые минуты ухода за кожей лица и тела. Возможно, поэтому они не любят припудривать лицо — слишком ценят естественную красоту здоровой, сияющей кожи.





9. Пить вино и наслаждаться жизнью

Французские женщины не поклонницы крепких алкогольных напитков. А вот пропустить за обедом или ужином бокальчик-другой любимого вина — едва ли не ежедневный ритуал. Красивый румянец и хорошее настроение гарантированы. А еще во Франции отличная минеральная вода, которую пьют много и с наслаждением.





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10. Главный секрет отличной формы — Les petits riens

Французы в целом удивительно относятся к еде: приемы пищи как движение поездов на швейцарской железной дороге — проходят точно по расписанию. Еще более интересны гастрономические привычки прекрасной половины Франции: они никогда не лишат себя удовольствия попробовать по-настоящему вкусные и натуральные продукты и за одну трапезу могут отведать множество разных блюд. Главный секрет — пробовать всего по чуть-чуть. В итоге и вкусовые рецепторы остаются без ума от счастья, и фигура не страдает.



