Как согнать сонливость?

Есть еще некоторые хитрости, от которых зависит наше состояние. Так, ощущение разбитости, недосыпа остается на весь день, если человек пробуждается во время быстрой фазы сна (она длится в среднем 10 — 15 минут). Если же человека разбудить во время медленной — подъем будет легким, да и днем сонливость не будет такой навязчивой. Ученые давно подметили, что цикл «медленный — быстрый сон» занимает около полутора часов. (Если есть желание выяснить именно свое время, можно попросить кого-то из близких понаблюдать за вами, когда вы спите, и отметить длительность той или иной фазы.) Если же брать стандартные полтора часа, то нехитрые вычисления покажут, что если вы легли в полночь, то проснуться будет куда проще в шесть или в половине восьмого утра, а допустим, не в семь или полседьмого.
Специалисты по здоровому образу жизни рекомендуют также после звонка будильника не вскакивать резко с кровати, а провести в ней еще 3 — 5 минут. Эти минуты хорошо бы отвести на мини-зарядку: несколько раз крепко зажмуриться, повертеть головой, вращать кистями, ступнями, напрячь, а затем расслабить мышцы всего тела, покрутить «велосипед».
А еще попробуйте с вечера ставить на прикроватную тумбочку термос с чем-нибудь горячим и вкусным. Это может быть крепкий сладкий чай с лимоном, какао, настой шиповника, компот из сухофруктов. Даже после пары глотков такого напитка вы почувствуете себя намного бодрее, и перспектива вылезания из-под одеяла уже не будет такой пугающей.
Кстати, о будильнике. Сегодня многие в качестве такового пользуются мобильными телефонами, которые будят нас любимой мелодией. Звук при этом должен быть по возможности приятным, не слишком громким и резким. И очень хорошо, когда звук нарастает постепенно.
Остатки сна хорошо бы прогнать прохладным душем и зарядкой. Специалисты рекомендуют дыхательные упражнения ушу, йоги, гимнастики цигун, насыщающие организм кислородом (в холодное время года организм испытывает в нем недостаток, что тоже вызывает сонливость).
Но даже несмотря на все эти меры, сонливость нередко, что называется, догоняет нас и днем. Особенно во второй половине. На этот случай тоже есть определенные рекомендации. Неплохо, например, устроить себе небольшую физкультпаузу, прогуляться по коридору, а еще лучше хотя бы на несколько минут выйти на воздух. Поможет и кофе, и крепкий, свежезаваренный черный чай с сахаром. Поднимет тонус и так называемый энергетический массаж: достаточно сильно потрите носогубные складки, уши, сжимайте и разжимайте веки.
В любом случае стряхнуть с себя вялость можно, хоть на немного оторвавшись от того занятия, за которым вас сонливость и застала. Так что каждый может сам для себя придумать процедуру для «пробуждения».
Ну и под конец нелишне будет напомнить, что постоянная сонливость — один из признаков общего ослабления организма (о сонливости как о признаке заболевания говорить сейчас не будем). А значит, организму так или иначе надо уделять постоянное внимание. И набор здесь весьма традиционный: правильное питание, подвижность, витамины, прогулки на свежем воздухе. E-NEWS