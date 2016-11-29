Как согнать сонливость?

еред сном — стакан теплого молока с ложкой меда, теплый, но не горячий душ, никаких ужастиков, споров или обсуждения рабочих проблем — словом, всего того, что может вывести нас из душевного равновесия. Еще — кровать с достаточно жесткой поверхностью, теплое, но легкое одеяло. Оптимальная температура для спальни — 16 — 18 градусов. Кстати, пока не включили отопление, выше она и не будет. Но хорошо проветрить комнату перед сном все же нужно или просто оставить на ночь приоткрытой форточку, пишет sunhome.ru.



Есть еще некоторые хитрости, от которых зависит наше состояние. Так, ощущение разбитости, недосыпа остается на весь день, если человек пробуждается во время быстрой фазы сна (она длится в среднем 10 — 15 минут). Если же человека разбудить во время медленной — подъем будет легким, да и днем сонливость не будет такой навязчивой. Ученые давно подметили, что цикл «медленный — быстрый сон» занимает около полутора часов. (Если есть желание выяснить именно свое время, можно попросить кого-то из близких понаблюдать за вами, когда вы спите, и отметить длительность той или иной фазы.) Если же брать стандартные полтора часа, то нехитрые вычисления покажут, что если вы легли в полночь, то проснуться будет куда проще в шесть или в половине восьмого утра, а допустим, не в семь или полседьмого.



Специалисты по здоровому образу жизни рекомендуют также после звонка будильника не вскакивать резко с кровати, а провести в ней еще 3 — 5 минут. Эти минуты хорошо бы отвести на мини-зарядку: несколько раз крепко зажмуриться, повертеть головой, вращать кистями, ступнями, напрячь, а затем расслабить мышцы всего тела, покрутить «велосипед».



А еще попробуйте с вечера ставить на прикроватную тумбочку термос с чем-нибудь горячим и вкусным. Это может быть крепкий сладкий чай с лимоном, какао, настой шиповника, компот из сухофруктов. Даже после пары глотков такого напитка вы почувствуете себя намного бодрее, и перспектива вылезания из-под одеяла уже не будет такой пугающей.



Кстати, о будильнике. Сегодня многие в качестве такового пользуются мобильными телефонами, которые будят нас любимой мелодией. Звук при этом должен быть по возможности приятным, не слишком громким и резким. И очень хорошо, когда звук нарастает постепенно.



Остатки сна хорошо бы прогнать прохладным душем и зарядкой. Специалисты рекомендуют дыхательные упражнения ушу, йоги, гимнастики цигун, насыщающие организм кислородом (в холодное время года организм испытывает в нем недостаток, что тоже вызывает сонливость).



Но даже несмотря на все эти меры, сонливость нередко, что называется, догоняет нас и днем. Особенно во второй половине. На этот случай тоже есть определенные рекомендации. Неплохо, например, устроить себе небольшую физкультпаузу, прогуляться по коридору, а еще лучше хотя бы на несколько минут выйти на воздух. Поможет и кофе, и крепкий, свежезаваренный черный чай с сахаром. Поднимет тонус и так называемый энергетический массаж: достаточно сильно потрите носогубные складки, уши, сжимайте и разжимайте веки.



В любом случае стряхнуть с себя вялость можно, хоть на немного оторвавшись от того занятия, за которым вас сонливость и застала. Так что каждый может сам для себя придумать процедуру для «пробуждения».



Ну и под конец нелишне будет напомнить, что постоянная сонливость — один из признаков общего ослабления организма (о сонливости как о признаке заболевания говорить сейчас не будем). А значит, организму так или иначе надо уделять постоянное внимание. И набор здесь весьма традиционный: правильное питание, подвижность, витамины, прогулки на свежем воздухе. E-NEWS