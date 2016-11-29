Как убрать морщины на лбу

В этом помогут домашние средства.





Маска из масла облепихи.

Облепиховое масло замедляет старение кожных покровов, разглаживает мимические и возрастные морщины. Входящие состав витамины и минералы особенно полезны сухой коже, она становится мягкой, упругой и бархатистой. Маска возвращает лицу свежесть после применения в течение 15 дней. Облепиховое масло наносится кончиками пальцев на предварительно очищенную кожу на ночь.





Крем для избавления от морщин.

Варить 5 лавровых листов на медленном огне в полутора стаканах кипятка 10 минут. Взбить 3 сырых яичных белка с 15г оливкового масла, добавить 1с.л. лаврового отвара и 10г жженых квасцов (продаются в аптеке). Увлажнить составом ткань и поместить на лоб на 1 час.





Народное средство для разглаживания морщин.

Заварить пригоршню лепестков мака стаканом кипятка, настоять 6-8 часов, процедить. Протирать лобную область утром и вечером.





Маска из яичного белка.

Нанести белок на 15 минут, после смыть и смазать питательным кремом. Разглаживать морщины на лбу данным способом 15-20 дней.





Маска из мумиё.

В составе мумиё масса полезных веществ, помогающих в домашних условиях разгладить морщины, освежить и омолодить лицо. Растворить 1г средства в 100мл кипяченой воды. Держать пропитанную составом мягкую ткань 1-2 минуты.

Не стоит использовать мумие при наличии родинок, бородавок.





Парафиновая маска.

Расплавить парафин на водяной бане. Сухую кожу смазать растительным маслом, жирную протереть спиртом. Мягкой тканью нанести парафин, отступив по 1см от бровей и начала шевелюры, обернуть голову полотенцем. После снятия парафина выполнить массаж поперек морщин. Уделять морщины на лбу данным способом 2-3 раза в неделю в течение месяца.

Парафиновая маска противопоказана при гипертонии, стенокардии, бронхиальной астме, при наличии угрей, гнойничков, аллергии, экземы, множественных родинок, бородавок, грибка.



