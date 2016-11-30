Домашний крем для лица из простых ингредиентов

Как сделать натуральный домашний крем для лица





Используя в уходе за собой домашнюю косметику, вы не только можете быть уверенными в натуральности компонентов, но и значительно экономите. Конечно, самостоятельно приготовить крем намного сложнее чем, например, купить его в магазине или приготовить скраб. Но, почему бы не пожертвовать немного времени и сил на красоту и здоровье.





1. Крем из ромашки













Запарьте 1 ст. л. цветков ромашки 100 мл горячей воды. Дайте настояться на протяжении 2х часов и процедите. Растопите на водяной бане 50 г сливочного масла и добавьте к нему 2 ч. л. касторового масла, 1,5 ч. л. глицерина и настой из ромашки. Подержите содержимое на водяной бане несколько минут, в конце добавьте 25 мл камфорного спирта. После приготовления, хорошо все перемешайте, остудите, переместите в подходящую емкость и поставьте в холодильник на 10 дней. Использовать можно ежедневно как обычный крем.





2. Крем из рябины













Перемешайте 1 яичный желток, 1 ст. л. размягченного сливочного масла, 1 ч. л. меда и 1 ч. л. измельченных ягод рябины. Все хорошо перемешайте и используйте в качестве ночного крема. Крем храните в холодильнике не более 5 дней.





3. Крем на основе масел













Перемешайте 25 г сливочного и 1,5 ч. л. оливкового масел. Подержите смесь на водяной бане около трех минут, помешивая. Затем разотрите 1 яичный желток с 1 ч. л. меда, 1,5 ч. л. глицерина и 1 ст. л. ромашкового отвара и добавьте к масляной смеси. Все ингредиенты хорошо перемешайте до однородности, переложите в чистую емкость и храните в холодильнике не более 5 дней.





4. Крем на основе меда













Возьмите 3 ст. л. ланолина, 1 ч. л. лецитина и 1,5 ст. л. натурального меда – все ингредиенты перемешайте и готовьте на водяной бане, помешивая. Постепенно начинайте вводить 4 ст. л. очищенной кипяченой воды. Снимите с огня и остудите непрерывно помешивая. Применяйте крем ежедневно, на ночь.





5. Крем из огурцов













Измельчите несколько свежих огурцов, поместите их в стеклянную емкость и добавьте спирт (1:2). Настаивайте в течение 14-20 дней. На поверхности должно появиться огуречное масло, его нужно собрать и положить в чистую емкость. Применяйте ежедневно.





Помните о том, что натуральный крем нужно хранить в холодильнике не более 5 дней. Перед тем как приступить к приготовлению, убедитесь, что у вас нет аллергии на ингредиенты, а лучше проконсультируйтесь с врачом.



