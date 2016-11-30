Пять продуктов, которые нельзя наносить на лицо

Только чаще всего скрабу из кофейных капсул и увлажняющему капустному листу в профессиональном сообществе дифирамбы не поют, хотя, время от времени, кружочки огурца на веки все-таки накладывают. Внимательно читаете состав крема на этикетке и клянете химиков, но при этом доверительно наносите на лицо маску по маминому рецепту? В действительности, именно авторам hand made средств не помешало бы давать клятву «Не навреди».





Предлагаем анти-рейтинг вредных и, вместе с тем, популярных советов «из народа».





ПИЩЕВАЯ СОДА

Крупинки соды напоминают массирующие частички любимого скраба для лица. Отсюда легенда, что безобидной пищевой порошок способен за пару процедур избавить от черных точек. В реальности такой ритуал может обернуться beauty-катастрофой. Вспоминаем уроки химии за седьмой класс. Ваша кожа в норме имеет рH от 4,5 до 5,5, в то время как у соды он равен 9. Не нужно быть дерматологом или лаборантом, чтобы понять - при таком сочетании эпидермальный барьер будет просто разрушен. Даже если «предусмотрительно» смешать соду со сметаной и кефиром! Подобные скрабы вызывают колоссальную потерю влаги и ускоряют процессы старения.





ЛИМОН

В роли отрицательного героя богатый витаминами и полезный со всех сторон лимон не привык выступать. Но это тот редкий случай, когда цитрус лучше пустить на цукаты. Ситуация с лимоном — противоположная соде: его pH равен 2, это означает, что он создает кислую (кислую-прекислую) среду. Если вы, в целях отбеливания или устранения изъянов кожи, используете «живой» лимон или его сок — с большей вероятностью кислота вызовет сильное раздражение и съест весь защитный барьер. К тому же, масло цитрусового фототоксично, то есть может вызвать волдыри, сыпь и ожоги при попадании солнца. Лучше используйте продукт по назначению.





ЗУБНАЯ ПАСТА

Пожалуйста, прекратите раз и навсегда использовать зубную пасту как средство от прыщей и пигментных пятен! Этот лишь усугубит ситуацию. В пасте содержится масса раздражающих кожу компонентов, которые могут привести к химическим ожогам чувствительной кожи. А если акне все-аки потускнеет и уменьшиться, на его месте постфактум могут остаться шрамы и отметины. Раствор чайного дерева на ватке сработает куда безопаснее и эффективнее.





ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА

В качестве мягкого антисептика перекись водорода — одно из лучших средств: для борьбы с инфекций в случае с незначительными порезами или ожогами она работает отменно. Но вот добавлять перекись в самодельные бьюти-средства — ужасная идея. При регулярном использовании она может вызвать воспаление и жжение, серьезно нарушить уровень увлажненности кожи и способность к регенерации.





САХАР

Использование сахара в качестве скраба для губ — совершенно нормальное явление. Как правило, они менее капризные и чувствительные к сладким кристалликам. Но вот для лица такая текстура может быть травмирующей — приведет к микро-порезам на поверхности кожи и, как следствие, воспалению и покраснению. Даже готовые скрабы часто бывают чересчур жесткими, что и говорить о молотом кофе, сахаре и других природных эксфолиантах с острыми краями. Вместо этого, попробуйте сделать пилинг с помощью рисовых отрубей или овсяных хлопьев, которые мягко отшелушивают омертвевшие частики кожи.



