Лучшие способы лечения фарингита в домашних условиях

Первым делом при проявлении характерных симптомов заболевания горла, сопровождающихся болью при глотании, следует обратиться к терапевту, который установит правильный диагноз и назначит лечение. Заниматься самолечением нельзя, об этом медики не устают твердить, потому как самые банальные болезни могут дать осложнения, которые нанесут ущерб здоровью.





После того, как врач поставил диагноз «фарингит», можно приступать к лечению. Не стоит отказываться от лекарственных препаратов, прописанных лечащим доктором, а в помощь им можно воспользоваться способами лечения фарингита из народной медицины.





Самые эффективные средства против боли в горле и других симптомов фарингита:





Паровые ингаляции





Самым продуктивным в данном случае называют пар, исходящий от вареной картошки. Желательно, чтобы температура пара не превышала 50 градусов, потому как высокая температура может причинить вред слизистым оболочкам горла и носа, в следствие чего у вас останется ожог.





Полоскание горла





Отлично успокаивает воспалившиеся слизистые горла отвар из листьев ежевики. Сушеные листья можно приобрести в аптеке и заварить их по инструкции. Остудить и процедить ежевичный отвар, а потом 5-6 раз в день полоскать им горло. Хорошо, если температура отвара будет комнатной, ведь холодная или слишком горячая жидкость травмируют больное горло еще больше.





В народной медицине нередко используют отвар из листьев шалфея и чабреца. Готовится он так: на пол-литра воды понадобится взять по половине столовой ложки сушеного чабреца и шалфея, тщательно размешать и поставить на огонь. Довести отвар до кипения, уменьшить огонь и потомить его еще минут 15-20. Процедить и добавить столовую ложку меда и на кончике ножа лимонной кислоты. Полоскать горло этим отваром следует не менее пяти раз в день. Лучше всего проводить полоскание после еды и в промежутках между едой, так что за день вы можете полоскать горло около 10 раз.





Исцеляющее смазывание горла при фарингите





Чтобы приготовить специальную мазь для устранения боли в горле при фарингите, вам понадобится глицерин и 10%-й раствор прополиса на спирту. Купить эти ингредиенты можно в аптеке, стоят они недорого. Соединяются они в соотношении 2:1. Полученной мазью необходимо смазывать заднюю стенку горла при помощи ватной палочки или же пальца, но тогда следует надеть стерильные перчатки.



