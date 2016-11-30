Некачественный чай негативно влияет на наше здоровье

А для того, чтобы употребление напитка принесло вашему организму исключительно пользу, необходимо научиться правильно выбирать чай.





Свежесть

Первое на что мы обращаем внимание при покупке продуктов - срок годности. Чай также не является исключением из правил. Срок годности напитка не должен превышать трех лет. При этом производители качественного чая часто указывают на упаковке время сбора урожая и даже погодные условия, при которых собирали чайные листья.





Аромат

Еще одна важная характеристика качественного чая - его запах. Натуральный продукт не должен иметь никаких ароматизаторов, красителей и консервантов. Если искусственный аромат пробивается сквозь упаковку, такой продукт точно брать не стоит.





Целостность листьев

Как отличить хороший чай от плохого? Обращайте внимание на целостность листочков. Качественный чай не должен содержать корешков и веточек, а все листочки должны иметь одинаковый размер. Такой чай лучше заваривать в стеклянном чайнике, тогда вы сможете насладиться удивительным зрелищем - скрученные листики начнут разворачиваться, создавая настоящий танец чая.





Цвет

При покупке чая старайтесь обращать внимание и на цвет чайных листьев. Зеленый отличается серебристо-зелеными листиками, а черный - преимущественно землисто-коричневый.





Лимитированность

Чем реже встречается продукт на полках магазинов, тем качественней чай. Лимитированность чайных партий также говорит о высоком качестве продукта. Как правило, такие чаи собирают и пакуют исключительно вручную, соответственно и цена таких листьев будет значительно выше. Однако, непревзойденный вкус и польза, которую принесет напиток организму, точно того стоит.





Лицензии

Тем, кто привык проверять качество с помощью официальных сертификатов, стоит обратить внимание на сертификаты качества. Не стесняйтесь попросить у продавца официальные документы, которые подтверждают качество чая. В частности, натуральные продукт имеет лицензии Чайного комитета Индии или сертификаты “Bio” и “Naturland”.





Желаем вам приятных чаепитий и здоровья!



