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Леди
Красота и здоровье
30 ноября 16, 13:49
Сладости, которые можно употреблять в пост
козинаки
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Сладости, которые можно употреблять в пост без вреда для фигуры.
Решили придерживаться поста, но отказ от сладкого вас пугает? Специально для вас мы расскажем, какие сладости можно употреблять в пост.

Одно из главных правил питания в пост – отказ от скоромной пищи. То есть, любые продукты животного происхождения, или продукты, которые содержат их в себе – употреблять запрещено.

Среди запрещенных в пост продуктов – животные белки: курица, творог, рыба, яйца, творог, йогурты, молочные и кисломолочные продукты.

В список запрещенных сладостей в пост попадают все продукты, которые содержат яйца, сливочное масло, молоко, желатин, сгущенку.

Какие сладости можно в пост: горький шоколад

Внимательно изучайте этикетку при покупке. В составе шоколада не должно быть сухого молока. Также стоит знать, что на основе шоколада могут изготавливаться много других вкусностей, например, орехи в шоколаде или паста с использованием соевого молока.

Какие сладости можно в пост: сухофрукты

Сухофрукты можно употреблять все без исключения. К вашим услугам чернослив, курага, изюм, инжир и т. д. Для особых гурманов, можно поискать сухофрукты в черном шоколаде.

Какие сладости можно в пост: козинаки

Любые орешки, которые спрессованы патокой, сахаром или медом. Такую вкусность можно приготовить и дома, только не используйте сливочное масло. Для тех, кому не хочется готовить, орехи можно просто смешать с медом – получается очень вкусно.

Какие сладости можно в пост: мармелад, пастила, желе

Это все да, НО, если такие сладости изготавливаются из пектина. Дело в том, что традиционный желатин делают из животного коллагена, который берут в костях, хрящах, сухожильях. Пектин же растительного происхождения. Самый популярный – яблочный.

Какие сладости можно в пост: мед

Несмотря на то, что мед производят пчелы, он считается постным продуктов, ведь не содержит животных белков и жиров. 

Источник: http://sunny7.ua/
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