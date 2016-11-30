Сладости, которые можно употреблять в пост

Решили придерживаться поста, но отказ от сладкого вас пугает? Специально для вас мы расскажем, какие сладости можно употреблять в пост.





Одно из главных правил питания в пост – отказ от скоромной пищи. То есть, любые продукты животного происхождения, или продукты, которые содержат их в себе – употреблять запрещено.





Среди запрещенных в пост продуктов – животные белки: курица, творог, рыба, яйца, творог, йогурты, молочные и кисломолочные продукты.





В список запрещенных сладостей в пост попадают все продукты, которые содержат яйца, сливочное масло, молоко, желатин, сгущенку.





Какие сладости можно в пост: горький шоколад





Внимательно изучайте этикетку при покупке. В составе шоколада не должно быть сухого молока. Также стоит знать, что на основе шоколада могут изготавливаться много других вкусностей, например, орехи в шоколаде или паста с использованием соевого молока.





Какие сладости можно в пост: сухофрукты





Сухофрукты можно употреблять все без исключения. К вашим услугам чернослив, курага, изюм, инжир и т. д. Для особых гурманов, можно поискать сухофрукты в черном шоколаде.





Какие сладости можно в пост: козинаки





Любые орешки, которые спрессованы патокой, сахаром или медом. Такую вкусность можно приготовить и дома, только не используйте сливочное масло. Для тех, кому не хочется готовить, орехи можно просто смешать с медом – получается очень вкусно.





Какие сладости можно в пост: мармелад, пастила, желе





Это все да, НО, если такие сладости изготавливаются из пектина. Дело в том, что традиционный желатин делают из животного коллагена, который берут в костях, хрящах, сухожильях. Пектин же растительного происхождения. Самый популярный – яблочный.





Какие сладости можно в пост: мед





Несмотря на то, что мед производят пчелы, он считается постным продуктов, ведь не содержит животных белков и жиров.



