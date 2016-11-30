Польза кофе для красоты и фигуры: 7 секретов использования

Мало кто знает, что кофе не только ароматный тонизирующий напиток, но и средство для невероятно красивой кожи. Из кофе готовят маски, скрабы и лосьоны. А медики все чаще отмечают полезные свойства кофе, конечно же, если не употреблять его литрами.





Какие же секреты красоты можно приготовить дома из обычного кофе?





Кофейный скраб для тела





После того как вы выпили кофе у вас в кофеварке остается кофейная гуща. Не выбрасывайте ее. Приготовьте для себя на кухне чашечку, куда будете складывать гущу от кофе. Во время принятия душа этой гущей аккуратно массируйте тело, она отлично снимаем ороговевшие частички кожи. Но если кроме обычного скраба вы хотите еще и тонизировать кожу, то лучше использовать молотый кофе, который не был в употреблении.





Если у вас сухая кожа, на 1 ложку молотого кофе и смешиваем ее с 2 ст. ложками сметаны. И мягкими движениями массируем таким кремом тело. После такого пилинга кожа становится мягкой и гладкой.





Вот еще один рецепт, с которым не сравнится ни один скраб, купленный в салоне красоты, - смешать 1 чайную ложку засахаренного меда с 0,5 чайной ложки кофе. Кожа после такого скраба бархатистая и нежная.





Лосьон для лица с кофе





Завариваем крепкий кофе и разливаем в формочки для льда, отправляем в морозильную камеру. Такими кофейными кусочками льда протираем лицо утром и вечером – они омолаживают, освежают и тонизируют кожу.





Или же вместо умывания протирайте тампонами лицо и шею, смоченными в свежезаваренном кофе. Такой лосьон омолаживает кожу. Только учтите это средство придает слегка смуглый оттенок лицу.





Маска от морщин с кофе





1 столовую ложку ржаной муки развести с холодным крепким кофе, чтобы смесь получилась густой, как сметана. Затем добавить 1 желток. Эту смесь нанести на предварительно очищенное лицо на 15 минут. Смыть теплой водой. Такая маска делает кожу более упругой и подтянутой.





Очищаем поры с помощью кофе





Смешиваем в равных пропорциях растворимый кофе, кефир и мед, сделать сметанообразную массу и наносить на 10 минут на кожу лица. Это средство отлично очищает поры, делает кожу бархатистой и избавляет от мелких недостатков.





Борьба с целлюлитом





Во многие косметические средства, которые направлены на борьбу с целлюлитом, сходит кофеин. Но зачем покупать дорогие тюбики крема, если можно сделать средство в домашних условиях, которое уберет «апельсиновую корку».





Подогрейте кофейную гущу и втирайте ее в проблемные участки кожи. Затем оберните эти участки пищевой пленкой и оставьте так на 15-20 минут. Затем примите душ. Такую процедуру нужно проделывать два раза в неделю.





Краситель для волос





Барышням с темными волосами кофе поможет вернуть блеск и насыщенный оттенок. Для этого нужно взбить два яичных желтка со столовой ложкой рома и двумя ложками теплой воды. Затем добавить туда несколько ложек молотого кофе и чайную ложку растительного масла. Эту массу нанесли на волосы, голову укутать пищевой пленкой и оставить маску на волосах на 5 минут. Смыть прохладной водой





Можно также остывший крепкий натуральный кофе из пульверизатора распылить на волосы и расчешите волосы. Можно повторить процедуру. Это средство делает волосы сияющими и яркими.





Похудение





Ученые установили, что кофе ускоряет метаболизм в организме и сжигает жир. Однако не стоит налегать на литры кофе, чтобы похудеть. Достаточно вести здоровый образ жизни, а день начинать с маленькой ароматной чашечки заварного кофе.





Маски или лосьоны вы можете делать сами на основе, подбирать ингредиенты, которые нужны вашей коже. Главное, чтобы они были натуральными и не делать средства в прок, так как они испортятся быстро. Лучше делать небольшое количество для того, чтобы сразу применить.



