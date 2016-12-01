Розовые угри: причины и лечение

В этих местах кожа становится ярко-красной, а затем приобретает синюшный оттенок, могут появиться ярко-красные плотные узелки (папулы), которые превращаются в гнойнички. Участки покраснения на коже носа и щек по форме нередко напоминают бабочку.





Заболевание развивается медленно, протекает длительно и требует упорного лечения. Розацеа наблюдается в основном после 30 лет, но встречается и у молодых.





Причины возникновения заболевания до конца не выяснены. Однако наблюдения врачей показали, что его появлению и рецидивам способствуют изменения функционального состояния мелких кровеносных сосудов кожи лица под влиянием нарушений деятельности нервной и эндокринной систем, органов пищеварения.





Существенное значение имеют и злоупотребление алкоголем, длительное пребывание на солнце или морозе, пристрастие к острой пище.





В ряде случаев, преимущественно у пожилых людей, розацеа осложняется заболеванием, называемым ринофима, или шишковидный нос — на носу возникают бугристые узлы, кожа утолщается, устья сальных желез зияют.





Очень важно в самом начале болезни обратиться к дерматологу или косметологу. При необходимости он направит к терапевту, эндокринологу, невропатологу. гинекологу.





Только после тщательного комплексного обследования можно установить истинную причину появления прыщей и назначить правильное лечение.





Скрупулезное выполнение всех назначений врача — залог выздоровления.





Если же своевременно не прибегнуть к помощи врача или ограничиться домашними средствами, то болезненный процесс может затянутся на годы, периодически усиливаясь и ослабевая.





Лечение розацеа всегда комплексное: одновременно с местным лечением проводят курс общей терапии.





- На ранней стадии врач рекомендует протирать лицо различными растворами, которые оказывают противовоспалительное действие. Надо также защищать лицо от холода, сильного ветра, снега, интенсивного солнечного облучения.





- В тех случаях, когда на коже образовались узелки и гнойнички, применяют криотерапию, электрокоагуляцию расширенных сосудов, а иногда и шлифование кожи.





- Перед выходом на солнце летом обязательно используйте специальные кремы с фактором защиты от ультрафиолетовых лучей.





- Поддержать хорошее состояние кожи, избежать прыщей, во многом помогает правильный режим питания. Какой-либо специальной диеты не требуется. Однако исключите из рациона копчености, пряности, горчицу, кофе, алкоголь, не ешьте слишком горячую пищу. Ограничьте сладости, какао, пирожные, торты.





- Очень важно не допускать запоров. Включайте в ежедневное меню черный, лучше черствый, хлеб, овощи, зелень, фрукты свежие и сушеные (в распаренном виде), кисломолочные продукты — простоквашу, кефир, творог, сметану.





- Поскольку розацеа появляется в основном на жирной коже, очень важно правильно ухаживать за ней. Умывайтесь два раза в день кипяченой водой комнатной температуры с применением специальных средств для очищения кожи.



