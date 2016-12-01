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Леди
Красота и здоровье
1 декабря 16, 14:50
Розовые угри: причины и лечение
кожа
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Розовые угри или розацеа — это заболевание кожи лица, характерными признаками которого являются сильно разветвленные расширенные кровеносные сосуды на носу, щеках, реже — на подбородке и в области лба.
В этих местах кожа становится ярко-красной, а затем приобретает синюшный оттенок, могут появиться ярко-красные плотные узелки (папулы), которые превращаются в гнойнички. Участки покраснения на коже носа и щек по форме нередко напоминают бабочку.

Заболевание развивается медленно, протекает длительно и требует упорного лечения. Розацеа наблюдается в основном после 30 лет, но встречается и у молодых.

Причины возникновения заболевания до конца не выяснены. Однако наблюдения врачей показали, что его появлению и рецидивам способствуют изменения функционального состояния мелких кровеносных сосудов кожи лица под влиянием нарушений деятельности нервной и эндокринной систем, органов пищеварения.

Существенное значение имеют и злоупотребление алкоголем, длительное пребывание на солнце или морозе, пристрастие к острой пище.

В ряде случаев, преимущественно у пожилых людей, розацеа осложняется заболеванием, называемым ринофима, или шишковидный нос — на носу возникают бугристые узлы, кожа утолщается, устья сальных желез зияют.

Очень важно в самом начале болезни обратиться к дерматологу или косметологу. При необходимости он направит к терапевту, эндокринологу, невропатологу. гинекологу.

Только после тщательного комплексного обследования можно установить истинную причину появления прыщей и назначить правильное лечение.

Скрупулезное выполнение всех назначений врача — залог выздоровления.

Если же своевременно не прибегнуть к помощи врача или ограничиться домашними средствами, то болезненный процесс может затянутся на годы, периодически усиливаясь и ослабевая.

Лечение розацеа всегда комплексное: одновременно с местным лечением проводят курс общей терапии.

- На ранней стадии врач рекомендует протирать лицо различными растворами, которые оказывают противовоспалительное действие. Надо также защищать лицо от холода, сильного ветра, снега, интенсивного солнечного облучения.

- В тех случаях, когда на коже образовались узелки и гнойнички, применяют криотерапию, электрокоагуляцию расширенных сосудов, а иногда и шлифование кожи.

- Перед выходом на солнце летом обязательно используйте специальные кремы с фактором защиты от ультрафиолетовых лучей.

- Поддержать хорошее состояние кожи, избежать прыщей, во многом помогает правильный режим питания. Какой-либо специальной диеты не требуется. Однако исключите из рациона копчености, пряности, горчицу, кофе, алкоголь, не ешьте слишком горячую пищу. Ограничьте сладости, какао, пирожные, торты.

- Очень важно не допускать запоров. Включайте в ежедневное меню черный, лучше черствый, хлеб, овощи, зелень, фрукты свежие и сушеные (в распаренном виде), кисломолочные продукты — простоквашу, кефир, творог, сметану.

- Поскольку розацеа появляется в основном на жирной коже, очень важно правильно ухаживать за ней. Умывайтесь два раза в день кипяченой водой комнатной температуры с применением специальных средств для очищения кожи.

Источник: http://medic.ua/
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