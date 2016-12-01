В каких продуктах содержится больше всего витамина С

Шиповник

Возможно, ты удивишься, но больше всего витамина С находится в шиповнике, а никак не в цитрусовых, как думают многие. В 100 граммах этой ягоды содержится до 1000 миллиграмм аскорбиновой кислоты.





Часто из шиповника готовят отвары и чаи. Именно они спасают во время авитаминоза или в зимнее время года. Но важно знать, что заваривать шиповник кипятком ни в коем случае нельзя. Ведь витамин С испарится, и отвар потеряет все свои полезные свойства. Поэтому не доводите воду до кипения! Залейте измельченный шиповник остывшей водой и дайте настояться не менее 6 часов.





Сладкий красный перец

Этот овощ занимает почетное второе место. В 100 граммах перца содержится до 250 миллиграмм аскорбиновой кислоты. Врачи рекомендуют съедать до 50 грамм красного перца в день, что и будет являться твоей суточной нормой.





Красный перец улучшает пищеварение, снижает уровень сахара в крови, а также обладает кроветворным свойством. А благодаря множеству полезных элементов перец оздоровляет артерии и вены, делая их более эластичными.





Облепиха

На 100 грамм облепихи приходится до 200 миллиграмм витамина С, поэтому смело включайте ее в свой рацион.





Ежедневное употребление облепихи способно снизить риск возникновения инфаркта миокарда. Благодаря большому количеству аскорбиновой кислоты облепиха поможет быстрому заживлению ран и насытит кожу и волосы необходимыми питательными веществами. К важным целебным свойствам облепихи можно отнести снижение спазмов сосудов, предотвращение онкологических заболеваний и защиту от переохлаждения.





Петрушка

Большое количество витамина С, как ни странно, находится еще и в петрушке.





Это растение поможет тебе снять отечность, предохранить кожу от преждевременных морщин и избавить от угревой сыпи.





Петрушка полезна при гастритах, болезнях почек и любых воспалениях. Интересно, что благодаря многим полезным веществам петрушка способна улучшить зрение и отбелить зубы.





Этот кладезь витаминов можно употреблять как в сыром виде, в салатах, так и в различных блюдах. Ведь во время тепловой обработки петрушка не теряет свои витамины.





Брюссельская капуста

Брюссельская капуста – низкокалорийный продукт, который борется с раковыми клетками, а ежедневное ее употребление может снизить риск врожденных дефектов у ребенка.





Капуста полезна при сахарном диабете, проблемах с поджелудочной железой и сердечно-сосудистой дистонии.





Поэтому не бойтесь разнообразить свой рацион, добавляйте в него все вышеперечисленные продукты и будьте здоровы!



