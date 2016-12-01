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Леди
Красота и здоровье
1 декабря 16, 14:58
В каких продуктах содержится больше всего витамина С
витамин С
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Витамин С крайне важен для твоего организма, ведь он отвечает за поддержание иммунной системы в норме. Именно этот витамин помогает организму справляться со стрессами, а также поддерживать и продлевать молодость твоего тела.
Шиповник
Возможно, ты удивишься, но больше всего витамина С находится в шиповнике, а никак не в цитрусовых, как думают многие. В 100 граммах этой ягоды содержится до 1000 миллиграмм аскорбиновой кислоты.

Часто из шиповника готовят отвары и чаи. Именно они спасают во время авитаминоза или в зимнее время года. Но важно знать, что заваривать шиповник кипятком ни в коем случае нельзя. Ведь витамин С испарится, и отвар потеряет все свои полезные свойства. Поэтому не доводите воду до кипения! Залейте измельченный шиповник остывшей водой и дайте настояться не менее 6 часов.

Сладкий красный перец
Этот овощ занимает почетное второе место. В 100 граммах перца содержится до 250 миллиграмм аскорбиновой кислоты. Врачи рекомендуют съедать до 50 грамм красного перца в день, что и будет являться твоей суточной нормой.

Красный перец улучшает пищеварение, снижает уровень сахара в крови, а также обладает кроветворным свойством. А благодаря множеству полезных элементов перец оздоровляет артерии и вены, делая их более эластичными.

Облепиха
На 100 грамм облепихи приходится до 200 миллиграмм витамина С, поэтому смело включайте ее в свой рацион.

Ежедневное употребление облепихи способно снизить риск возникновения инфаркта миокарда. Благодаря большому количеству аскорбиновой кислоты облепиха поможет быстрому заживлению ран и насытит кожу и волосы необходимыми питательными веществами. К важным целебным свойствам облепихи можно отнести снижение спазмов сосудов, предотвращение онкологических заболеваний и защиту от переохлаждения.

Петрушка
Большое количество витамина С, как ни странно, находится еще и в петрушке.

Это растение поможет тебе снять отечность, предохранить кожу от преждевременных морщин и избавить от угревой сыпи.

Петрушка полезна при гастритах, болезнях почек и любых воспалениях. Интересно, что благодаря многим полезным веществам петрушка способна улучшить зрение и отбелить зубы.

Этот кладезь витаминов можно употреблять как в сыром виде, в салатах, так и в различных блюдах. Ведь во время тепловой обработки петрушка не теряет свои витамины.

Брюссельская капуста
Брюссельская капуста – низкокалорийный продукт, который борется с раковыми клетками, а ежедневное ее употребление может снизить риск врожденных дефектов у ребенка.

Капуста полезна при сахарном диабете, проблемах с поджелудочной железой и сердечно-сосудистой дистонии.

Поэтому не бойтесь разнообразить свой рацион, добавляйте в него все вышеперечисленные продукты и будьте здоровы!

Источник: http://liza.ua/
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