Лучшее натуральное средство от старения кожи

Причем некоторые из таких археологических находок, выкопанных из земли, до сих пор используются их владельцами в своем хозяйстве по прямому назначению.





В Европу производные продукты дерева ши впервые были завезены из Африки в середине XIX века. Начиная с лондонской промышленной выставки, масло ши вошло в широкое употребление среди европейцев. К примеру, в 1867 году в Англию было ввезено 707 центнеров масла, а уже в 1879 г. ввоз данного масла составлял 300-500 тонн (и это по минимальной оценке, так как частично масло вывозилось под названием пальмового).





Первые крупномасштабные практические эксперименты по использованию масла ши для ухода за кожей были сделаны в 1930-1952гг.





Химики дали очень высокую оценку качеству жирнокислотного состава масла ши, а также его способности храниться долгое время без применения консервантов. В середине 1960-х годов масло ши стремительно исчезает с мировых рынков, вытесненное маслом какао, которое активно продвигалось странами-производителями какао.





Однако, с начала 80-х годов ХХ в. ценное сырье восстановило значение, и в наше время снова активно используется в качестве натуральной основы при изготовлении высококачественной косметики, приобретая все большую популярность во всем мире.





1. Защищает кожу от неблагоприятных метеорологических условий (мороз, ветер, солнце).





Разнообразие жирных кислот, наличие ряда витаминов и микроэлементов в масле ши делает его великолепным средством для защиты кожи, которая подвергается воздействию различных неблагоприятных факторов. Это могут быть, например, суровые климатические условия (высокие или низкие температуры) или частый контакт с водой или землей (ведут к удалению естественной защиты кожи — кожного сала, повреждению кожного покрова).





Благодаря содержанию в масле ши ряда природных увлажнителей, люди самых разных национальностей, с разными типами и оттенками кожи, используют его для защиты кожи от иссушающего воздействия ветра и солнца.





2. Регенерирует, восстанавливает кожу после термических и солнечных ожогов.





Масло ши используют для нежного мягкого кожного пилинга, для удаления слезающей кожи — шелушения после солнечного ожога, а также для обработки и реабилитации кожи, перенесшей различные термические воздействия, будь то бытовой ожог или после теплового воздействия специальным оборудованием (солярии и др.)





3. Снижает транс-эпидермальную потерю влаги и смягчает кожу.





Масло ши богато фитостеролами, которые входят в состав липидного слоя кожи и отвечают за ее ригидность.





Благодаря этому факту, масло ши обладает смягчающим свойством + является хорошим липофильным эмолентом. К тому же после нанесения оно оставляет на коже тонкую окклюзивную пленку, которая оберегает ее от потери влаги и защищает от внешних факторов.





Смягчающие свойства масла ши можно использовать для лечения кожных раздражений и последствий многих кожных заболеваний, предотвращая огрубения кожи и развитие ряда кератозов. Например, масло ши широко используется для смягчения огрубевшей и ороговевшей кожи пяток.













4. Противовоспалительные свойства масла ши лечат зуд и насморк (и не только!).





Выявленное противовоспалительное действие масла ши позволяет использовать его при ряде заболеваний сопровождающихся воспалениями и отеками: артриты (боли и воспаления в суставах), вывихи, гипофизарные расстройства, дерматиты (сухие формы), кожные сыпи, пятна, морщины, зуд, чесотка, насморк (для снятия отека слизистой носа), обморожения, ожоги термические, ожоги или раздражения кожи химические, растяжения, ревматизм, укусы насекомых, ушибы, шелушения и трещины кожи, мелкие ранки (порезы, царапины), экзема.





5. Масло ши — это эффективное средство от фото- и возрастного старения кожи!





Неомыляемые компоненты (фосфолипиды, фитостерины, токоферолы, воски) входящие в состав масла ши, проявляют сильные регенерирующие свойства, влияя на синтез коллагена. Кроме того, они обладают свойствами УФ-фильтров. Это делает масло ши перспективным компонентом регенерирующих и anti-age композиций!





При проведении клинических исследований масла ши на добровольцах в течение 4-8 месяцев наблюдались значительные улучшения при различных состояниях кожи.





Тусклая и шероховатая кожа становилась более гладкой и светлой.

Улучшалась структура кожи: нормализованный синтез коллагена помогал в борьбе с «истончением» кожи.

Уменьшалось количество морщин, появившихся после пребывания на солнце.





6. Высокая проникаемость масла ши в глубокие слои кожи.





Большое содержание в масле ши олеиновой кислоты (от 40 до 55%), общий жирно-кислотный состав масла и его богатая неомыляемая фракция свидетельствуют о быстром и легком проникновении масла в кожу. Этот факт также подтверждается исследованиями, которые говорят о том, что использование масла ши в качестве носителя для активных ингредиентов может способствовать их доставке в более глубокие слои кожи.





Итак, масло ши прекрасно сочетается с другими растительными и эфирными маслами, для смешивания с которыми оно нуждается в предварительном нагревании до 40?С на водяной бане с последующим тщательным перемешиванием.





Масло ши — это отличная основа для кремов, которая впитывается гораздо быстрее, чем многие другие известные основы. Экспериментальные данные показывают, что масло ши является отличной базовой основой для активных ингредиентов и способствует их доставке в более глубокие слои кожи.



