Почему нельзя читать лежа: 5 весомых причин

Хотя с детства нам часто родители делали замечания и заставляли читать, сидя за столом, все равно при любом удобном случае принимали удобную позу на диване или кровати с интересной книжкой. Да так, что это вошло в привычку и теперь кто из нас не грешит тем, что читает лежа перед сном? Но теперь-то мы взрослые и пора отвыкать от привычек, которые вредят здоровью.





Почему вредно читать лежа и несколько причин почему стоит с книжкой пересесть в кресло:





1. Чтение лежа влияет на память. Когда мы ложимся, организм получает своего рода сигнал, что мы сейчас хотим отдохнуть и даже поспать. Поэтому в такой позе мозг старается также отключить максимум ненужных задач и готовится ко сну – мы становимся немного рассеянными, невнимательными, расслабленными и не реагируем должным образом на происходящее. Вспомните, ведь ни раз вы засыпали так за книгой, а на утро даже не могли вспомнить, о чем читали? Тогда чтение в такой позе не запоминается, не приносит полного удовольствия, чем в сидячей, да и выучить предмет не получится хорошо, если вы так штудируете учебники.





2. От чтения лежа страдает позвоночник. Положив книгу на живот или на грудь, приподнимаем голову, сильно загибая шею. Находиться долго в таком положение неблагоприятно отражается на шейных позвонках. Да и уснув с книжкой в неудобной позе ничего хорошего не сулит позвоночнику. Стоит ли говорить о том, что проблемы со спиной и шеей у тех, кто практикует привычку читать лежа?





3. В положении лежа дыхание и циркуляция крови слабеют, а значит и функции восприятия мозга также снижаются. И то, что вы прочитаете, не останется надолго у вас в памяти, информацию не поймете ее следовало бы.





4. Чтение лежа сильно «бьет» по зрению. Медики рекомендуют расстояние от глаз до книги 30 – 35 см. Но это сделать сложно, если читать в постели. Ну а если лечь вообще на бок, то глаза не получают нужного освещения. В итоге вы быстро «посадите» зрение.





5. При чтении на боку у глаз разное расстояние до книги, неравномерное. Поэтому глаза напрягаются сильнее, вы прищуриваетесь или жмуритесь, и не только зрение ухудшается, но и появляются лишние морщинки.





Основные правила для чтения:





- Каждые полчаса делайте перерыв в чтении и разминку для глаз – поводите ими кругами или из стороны в сторону, или посмотрите на деталь подальше от вас, а потом на кончик своего носа, и так несколько раз. К слову, разминку для глаз полезно делать и просто так – в общественном транспорте или гуляя на свежем воздухе.





- Читайте в хорошо освещенной комнате.





- Регулярно ешьте свежие овощи и фрукты – тыкву, морковь, чеснок, чернику. Они очень полезны для глаз.





- Соблюдайте расстояние от глаз до книги в 30-35 см.





- И посещайте раз в год офтальмолога.





Выполняя эти правила вам не понадобятся очки до самой глубокой старости.



