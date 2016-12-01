10 способов не полнеть в холода

Причина в том, что нашему телу зимой постоянно нужен разогрев. Причем и прямом, и переносном смысле. Мы греемся от холода и от отсутствия ярких впечатлений, особенно если зима выдалась серая, дождливая и новой любви на горизонте не виднеется… Остается заедать перманентный сплин вкусняшками. И вот — в зеркале на вас смотрит пышечка во штанишках в противную облипочку (хотя еще недавно они сидели совсем свободно).





Просто какой-то замкнутый круг… Как не попасть в такого рода «геометрию»?





1. Больше жидкости. Зимой мы кардинально уменьшаем объем выпиваемой жидкости, потому что… не хочется. Но организм в любое время года требует не менее 1, 5 жидкости в день — ему это необходимо для переваривания пищи, увлажнения слизистих оболочек и выведения продуктов распада из организма. Если жидкости недостаточно — обмен веществ замедляется, и килограммы не заставят себя долго ждать. Плюс ко всему выпитый до приема пищи стакан воды немного притупляет голод.





2. Клетчатка — ее часть в зимнем рационе должна составлять около 1/5 всего рациона. Салаты из свежих овощей (капусты, моркови, яблок, сельдерея, свеклы) малокалорийны — это раз, действуют на кишечник как «ершик» — это два, не позволяя образоваться шлакам, которые влекут появление «излишков».





3. Старт дня — с кисломолочного продукта. После сна и умывания желательно выпить стакан теплой воды (с несколькими каплями лимонного сока), а уже на завтрак съесть йогурт, немного кефира (можно добавить в него ложечку варенья) или немного творога. В кисломолочных продуктах есть особый белок, который отлично запускает обмен веществ, что спасет вас от приступов волчьего аппетита в течение дня.





4. Черный шоколад — идеальный вариант сладости. Ну ведь очень хочется сладенького в холодный зимний денек. Тем более, когда вдохновение улетучилось, а муза — в отпуске… Откусите маленький кусочек черного шоколада, медленно раскусите его, наслаждаясь вкусом — организм получил свою порцию углеводов и єндорфинов. Жизнь прекрасна!





5. Сухофрукты (курага, изюм, чернослив и т.д.) помогут заглушить апетит. Они послужат и горячим блюдом, если вы запарите несколько фруктов кипятком и дадите настояться.





6. Орешки — лучше миндальные, также лишают нас синдрома «Робина Бобина Барабека». Важно съедать не более 15 штук в день. Смакуйте каждым!





7. Кофе бодрит и притупляет аппетит. Существует даже кофейная диета, которая дает свои результаты. Но… в день можно выпить не более 3 чашечек ароматного напитка, плюс — важно пить после кофе много чистой «бутилированной) воды. Кофе — сильный диауретик (мочегонное), поэтому способствует выведению жидкости, что сказывается на коже и слизистых. А может и аукнуться запором…





8. Не ходите в магазин голодной, поскольку в противном случае организм выделяет в больших количествах «гормон голода» грелин —, а он в свою очередь, усиливает обоняние (вот почему мы чуем аромат курочки-гриль за сто метров) и зрение (поэтому шоколадки мы увидим даже сквозь стеллаж).





9. Не есть после возвращения с улицы, когда велико желание согреться (или после фитнеса) — после любых физических нагрузок, ведь в таком режиме организм желает себя поощрить и защитить от потерь, поэтому и накапливает килограммы. Лучше выпейте горячего зеленого чая или кофе.





10. Подключайте эгрегор продуктов. Эгрегор, если совсем коротко, это внутренний смысл явления, дух любого явления. Так вот, желая купить копченого мяска или тортик, глядя на этот продукт, представьте, как будто вы его едите, чувствуете приятную тяжесть в желудке, потом сонливость, подташнивание, а затем видите ваше отражение в зеркале с «галифе» на бедрах, «спасательным кругом» на талии и жировыми «крыльями»на спине. После такого «монтажа» вам наверняка расхочется бросать в корзину калорийную «шалость».