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Леди
Красота и здоровье
2 декабря 16, 13:01
Капуста - полезные свойства и диета
капуста
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Одной из главных овощных культур в нашем регионе является капуста.
Наиболее известна белокочанная капуста, однако существует более ста ее видов - кочанная (краснокочанная и белокочанная), листовая, брюссельская, цветная, китайская и др.
 
Белокочанная капуста включает в себя множество витаминов, которые очень важны для нашего организма. В ней содержатся следующие витамины: С, К, провитамин А, В1, В2, В3, а также витамин U, который предупреждает образование язвы двенадцатиперстной кишки и желудка. Наиболее полезна капуста не подверженная тепловой обработке, квашенная или свежая.
 
Рассмотрим наиболее важные полезные свойства капусты:
 
• Применение в косметологии: входит в состав масок для лица, обладает отбеливающим эффектом, увлажняет кожу
• Используется для профилактики болезни сердца
• Полезна при гастрите и язве желудка
• Снижает уровень сахара в крови
• Полезна для почек
• Полезна для печени
• Помогает при простуде
• Полезна при мастопатии
• Помогает при подагре
• Полезна при боли в позвоночнике и суставах
• Снимет головную боль 
• Очищает от шлаков и токсинов
 
Рассмотрим диету на основе капусты.
 
КЛАССИЧЕСКАЯ
 
Эта диета рассчитана на 10 дней. За это время можно скинуть до 10 кг. В период этой диеты ничего нельзя солить, капусту можно есть в любом количестве и только свежую. Пить можно до двух литров в день зеленый чай или воду.
 
На завтрак: кофе без добавления сахара, можно использовать сахарозаменитель.
 
На обед нужно съесть салат, приготовленный из капусты с добавлением 1 ст. ложки нерафинированного растительного масла. Через день нужно добавить 1 яйцо, сваренное вкрутую.
 
На ужин: рыба или варенное постное мясо (200г), стакан кефира. 
 
Следует отметить, что к этой диете нужно относиться с осторожностью и быть уверенной, что ваш организм здоров. Эта диета противопоказана при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сахарном диабете, нарушениях функции почек. Диету на основе капусты можно проводить 1 раз в 1-2 месяца.

Источник: http://ladyhealth.com.ua/
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