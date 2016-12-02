Капуста - полезные свойства и диета

Наиболее известна белокочанная капуста, однако существует более ста ее видов - кочанная (краснокочанная и белокочанная), листовая, брюссельская, цветная, китайская и др.

Белокочанная капуста включает в себя множество витаминов, которые очень важны для нашего организма. В ней содержатся следующие витамины: С, К, провитамин А, В1, В2, В3, а также витамин U, который предупреждает образование язвы двенадцатиперстной кишки и желудка. Наиболее полезна капуста не подверженная тепловой обработке, квашенная или свежая.

Рассмотрим наиболее важные полезные свойства капусты:

• Применение в косметологии: входит в состав масок для лица, обладает отбеливающим эффектом, увлажняет кожу

• Используется для профилактики болезни сердца

• Полезна при гастрите и язве желудка

• Снижает уровень сахара в крови

• Полезна для почек

• Полезна для печени

• Помогает при простуде

• Полезна при мастопатии

• Помогает при подагре

• Полезна при боли в позвоночнике и суставах

• Снимет головную боль

• Очищает от шлаков и токсинов

Рассмотрим диету на основе капусты.

КЛАССИЧЕСКАЯ

Эта диета рассчитана на 10 дней. За это время можно скинуть до 10 кг. В период этой диеты ничего нельзя солить, капусту можно есть в любом количестве и только свежую. Пить можно до двух литров в день зеленый чай или воду.

На завтрак: кофе без добавления сахара, можно использовать сахарозаменитель.

На обед нужно съесть салат, приготовленный из капусты с добавлением 1 ст. ложки нерафинированного растительного масла. Через день нужно добавить 1 яйцо, сваренное вкрутую.

На ужин: рыба или варенное постное мясо (200г), стакан кефира.

Следует отметить, что к этой диете нужно относиться с осторожностью и быть уверенной, что ваш организм здоров. Эта диета противопоказана при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сахарном диабете, нарушениях функции почек. Диету на основе капусты можно проводить 1 раз в 1-2 месяца.



