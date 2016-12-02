Полезные напитки, чтобы не мерзнуть и не болеть

Когда наступают первые холода, мы пытаемся всяческими способами согреться. Первое, что приходит на помощь – согревающие напитки. Как только мы выходим на улицу, сразу хочется пить побольше жидкости. Но, не все напитки сразу согревают. Какие согревающие напитки точно не дадут вам замерзнуть и заболеть, да еще и порадуют замечательным вкусом.





Лучшие согревающие напитки зимой





1. Чай. Первое место среди согревающих напитков, которые не дадут вам замерзнуть занимает чай. Чай может быть разный: черный, зеленый, фруктовый, от этого его свойства никак не зависят. Чай оказывает на организм мгновенное согревающее действие и пить его можно совершенно в неограниченном количестве, сколько вам захочется.





2. Кофе. Не зря в холодное время года на улице так много людей с стаканчиками кофе. Действительно, кофе один из лидеров списка согревающих напитков, которые точно не дадут вам замерзнуть. Помимо тепла, кофе еще и дарит бодрящий эффект и холод становится не таким заметным. Главное, что кофе – очень вкусный напиток, помимо молока в него можно добавлять и различные специи, тогда его вкус будет еще более насыщенным.





3. Какао. Какао – один из самых безвредных согревающих напитков, которые не дадут вам замерзнуть, не зря его дают пить даже деткам. Какао очень полезное для здоровья, так, как содержит много молока. Поэтому, помимо тепла вы еще и получаете необходимые витамины. О блаженном вкусе какао даже не поспоришь, для улучшения вкуса в него еще и добавляют маршмэллоу, тогда вкус точно становиться непревзойдённым.





4. Глинтвейн. Конечно, если речь идет об алкогольном глинтвейне, то это согревающий напиток исключительно для взрослых. Глинтвейн – это подогретое вино со специями, которое согревает все тело за считанные минуты. Лучшего напитка для суровой зимы и не найдешь.





5. Алкоголь. Глинтвейн – это тоже алкогольный напиток, но еще быстрее справляется с холодом чистый алкоголь. 50 мл виски или коньяка помогут побороть холод и оказывают просто мгновенный согревающий эффект. Конечно, с алкоголем лучше не злоупотреблять, но небольшая порция в очень холодный день организму не навредит.





Чтобы вы не выбрали из согревающих напитков, пусть ваша зима будет по-настоящему теплой. А в этом могут помочь не только напитки, но и настоящие чувства.



