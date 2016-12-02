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Леди
Красота и здоровье
2 декабря 16, 13:26
Как использовать каштаны для здоровья и красоты
каттаны
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Они валяются у нас под ногами, а мы даже не думаем их поднимать. Каштаны! Как использовать каштаны для здоровья и красоты.
Что же можно сделать из каштанов? Их используют для приготовления средств по уходу за собой, для улучшения состояния здоровья и даже в еду.

Полезные свойства каштанов

Каштан содержит намного меньше жиров, нежели грецкие орехи, миндаль, фундук и арахис. Каштан содержит до 60% крахмала, 15% сахаров, 6% белка, 2% жира.Также в нем содержится клетчатка, витамины группы В, А и С.

Сырые каштаны употреблять не рекомендуется, так как в них содержится много дубильных веществ. Для лечения можно использовать настои, отвары, спиртовые настойки из каштана. Плод поможет при атеросклерозе, заболеваниях сердца, сосудов, для лечения тромбозов.

Калорийность каштанов – 131 ккал на 100 г.

Как использовать каштаны?

·         Для чистки зубов

Очистите каштан от кожуры, высушите белое ядро, смолотите его в муку. Нанесите немного порошка на смоченную зубную щетку и почистите зубы. Таким способом можно отбелить зубы на 1 тон.

·         Для принятия ванн

Подготовьте порошок из каштанов. 1 ст. л. залейте 0,5 л воды и оставьте на ночь. Утром поставьте кастрюлю на огонь, доведите до кипения, процедите и влейте в ванную.

·         Для мытья волос

Как и в предыдущих способах смолотите каштан в муку. Ей можно мыть волосы. Насыпьте немного порошка на руку, смочите голову водой и легонько вотрите порошок в корни волос. Такой способ поможет нормализовать работу сальных желез, прекратить выпадение волос и ускорить их рост.

·         Для лица

2 ст. л. порошка из каштанов смешайте с водой, образуя кашицу. Нанесите на кожу лица, смойте через 10 минут.

Как приготовить отвар из каштанов

·         Отвар из листьев каштана

Возьмите 5 г листьев и орехов. Измельчите все сырье (предварительно высушив) и залейте 200 м кипятка. Варите на водяной бане, в плотно эмалированной посуде в течение 30 минут. Затем тщательно процедите. Принимать по 1 ст. л. 1 раз в день. Курс лечения 2 дня. Проследите за реакцией организма, если нет никаких побочных эффектов, принимайте по 1 ст. л. 2-3 раза в день после приема пищи.

Такой отвар поможет при воспалениях вен на ногах и геморроя.

·         Настойка из плодов каштана

Разрежьте плоды каштана на 4 части, поместите их в банку, залейте водкой доверху. Плотно закройте банку и настаивайте 3 дня на солнце. Затем еще 40 дней при комнатной температуре. Средством растирайте суставы и прикладывайте к больным венам.

Как готовить каштаны?

·         Какие каштаны можно есть?

Те каштаны, которые растут у нас под окнами – конские. Их употреблять в пищу нельзя. Их легко отличить от южных:в одной коробочке с толстыми шипами лежит только один каштан. У южных - похожи на ежиков, у них более мелкие и плотно расположенные иголки и в каждой кожуре несколько плодов. Южные каштаны – сладкие, конские – горькие (хотя не ядовиты)

·         Как жарить каштаны?

Очистите их от внешней оболочки и удалите мембраны. Надрежьте каждый плод, если этого не сделать – каштан взорвется при приготовлении.

После всех процедур, выложите орехи на сковородку (но не тефлоновую). Накройте салфетками, смоченными в воде (чтобы не пересохли). Закройте крышкой и варите 20-30 минут. Пару раз их перемешайте. Салфетки смачивайте по мере необходимости. Если скорлупа ломается и легко снимается – орехи готовы. 

Источник: http://sunny7.ua/
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