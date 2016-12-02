Как использовать каштаны для здоровья и красоты

Что же можно сделать из каштанов? Их используют для приготовления средств по уходу за собой, для улучшения состояния здоровья и даже в еду.





Полезные свойства каштанов





Каштан содержит намного меньше жиров, нежели грецкие орехи, миндаль, фундук и арахис. Каштан содержит до 60% крахмала, 15% сахаров, 6% белка, 2% жира.Также в нем содержится клетчатка, витамины группы В, А и С.





Сырые каштаны употреблять не рекомендуется, так как в них содержится много дубильных веществ. Для лечения можно использовать настои, отвары, спиртовые настойки из каштана. Плод поможет при атеросклерозе, заболеваниях сердца, сосудов, для лечения тромбозов.





Калорийность каштанов – 131 ккал на 100 г.





Как использовать каштаны?





· Для чистки зубов





Очистите каштан от кожуры, высушите белое ядро, смолотите его в муку. Нанесите немного порошка на смоченную зубную щетку и почистите зубы. Таким способом можно отбелить зубы на 1 тон.





· Для принятия ванн





Подготовьте порошок из каштанов. 1 ст. л. залейте 0,5 л воды и оставьте на ночь. Утром поставьте кастрюлю на огонь, доведите до кипения, процедите и влейте в ванную.





· Для мытья волос





Как и в предыдущих способах смолотите каштан в муку. Ей можно мыть волосы. Насыпьте немного порошка на руку, смочите голову водой и легонько вотрите порошок в корни волос. Такой способ поможет нормализовать работу сальных желез, прекратить выпадение волос и ускорить их рост.





· Для лица





2 ст. л. порошка из каштанов смешайте с водой, образуя кашицу. Нанесите на кожу лица, смойте через 10 минут.





Как приготовить отвар из каштанов





· Отвар из листьев каштана





Возьмите 5 г листьев и орехов. Измельчите все сырье (предварительно высушив) и залейте 200 м кипятка. Варите на водяной бане, в плотно эмалированной посуде в течение 30 минут. Затем тщательно процедите. Принимать по 1 ст. л. 1 раз в день. Курс лечения 2 дня. Проследите за реакцией организма, если нет никаких побочных эффектов, принимайте по 1 ст. л. 2-3 раза в день после приема пищи.





Такой отвар поможет при воспалениях вен на ногах и геморроя.





· Настойка из плодов каштана





Разрежьте плоды каштана на 4 части, поместите их в банку, залейте водкой доверху. Плотно закройте банку и настаивайте 3 дня на солнце. Затем еще 40 дней при комнатной температуре. Средством растирайте суставы и прикладывайте к больным венам.





Как готовить каштаны?





· Какие каштаны можно есть?





Те каштаны, которые растут у нас под окнами – конские. Их употреблять в пищу нельзя. Их легко отличить от южных:в одной коробочке с толстыми шипами лежит только один каштан. У южных - похожи на ежиков, у них более мелкие и плотно расположенные иголки и в каждой кожуре несколько плодов. Южные каштаны – сладкие, конские – горькие (хотя не ядовиты)





· Как жарить каштаны?





Очистите их от внешней оболочки и удалите мембраны. Надрежьте каждый плод, если этого не сделать – каштан взорвется при приготовлении.





После всех процедур, выложите орехи на сковородку (но не тефлоновую). Накройте салфетками, смоченными в воде (чтобы не пересохли). Закройте крышкой и варите 20-30 минут. Пару раз их перемешайте. Салфетки смачивайте по мере необходимости. Если скорлупа ломается и легко снимается – орехи готовы.



