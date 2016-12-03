Почему женщина становится красивее с возрастом

И только сейчас я поняла, что счастье приходит к тем, кто умеет НЕ ждать. Кто не выставляет условий и требований. Кто когда-то дал запрос Вселенной. А потом просто расслабился и спокойно жил, в душе осознавая, что все случится именно так, как он просил.





Красота приходит к тем, кто умеет жить





И только сейчас я поняла, что, как и счастье, красота приходит к тем, кто умеет жить. Просто расслабиться и жить, не считая дней и морщин, которые они приносят. Нужно просто расслабиться и жить. И все будет красиво.





Два года назад британские социологи провели забавный опрос. Они спрашивали у мужчин и женщин о составляющих женской красоты. Будете удивлены, но 70% мужчин сказали, что главное качество, на которое они обращают внимание в женщине, – это уверенность в себе. Именно она делает женщину желанной. Уверенность в себе, согласитесь, приходит с возрастом. Когда ты забываешь о комплексах, перестаешь давить прыщи, плакать в ванной до красных глаз. Когда ты принимаешь себя такой, какая ты есть. И тебе с собой, наконец-то, комфортно.





Идем дальше. 47% мужчин сказали, что для них в женщине важно чувство стиля. Именно на него они обращают внимание в первую очередь. А когда у нас появляется стиль? Когда мы понимаем, что этот свитер делает нас крупнее, эти брюки совершенно сюда не годятся, и лучше всего сверху накинуть эту шаль нежного цвета, она подчеркнет наш румянец? Правильно, чувство стиля у нас появляется с возрастом. Вы сейчас можете поспорить со мной, конечно. Но тогда тихонько, скрывшись ото всех, посмотрите свои старые фотографии. Ну, как? Стильненько, правда? И этот смешной топ под эту нелепую юбку – очень мило, правда? Ладно, проехали.





Я люблю свои морщинки вокруг глаз – они напоминают мне, сколько я в жизни хохотала





Мы делаемся красивее с возрастом. И в этом ничего удивительного. Не прячьте свои школьные фотографии, мы в них еще покопаемся. Лично я не могу смотреть на них без смеха. Боже, неужели это я? Что это со мной? Я там похожа на мокрого щенка. Но не на себя теперешнюю точно. Давайте анализировать дальше, по хронологии. В университете я тоже выглядела немного странной. Кто сказал, что мне идет эта стрижка? Да она делала мою голову похожей на кастрюлю. Сейчас я смеюсь. Потому что сегодня я уверена в себе.





“Возраст – это всего лишь цифры”, - любит повторять мой друг, поздравляя меня с очередным днем рождениям. - “Не парься. Это всего лишь цифры”. Мы оба хохочем. Он – потому что ему, действительно, забить. Он мужчина, к тому же на несколько лет моложе меня. Я – потому что возраст, и правда, только цифры. Ничего не значащие цифры. Сегодня я могу сказать вам это с уверенностью.





Я люблю свои морщинки вокруг глаз. Они напоминают мне, сколько раз в жизни я хохотала. Вот эти – от смеха без причины у Атлантического океана. Эти – от радости, что мои работы приняли в Париже. Эти – от постоянного смеха с моим мужем, веселее человека не найти, я так счастлива, что он рядом. Да я не променяю их ни на что на свете! И никогда не буду пытаться избавиться от них с помощью антивозрастного крема. Потому что именно они делают меня красивой. Потому что они и есть моя жизнь.





Теперь я знаю, что красота у каждой из нас расцветает индивидуально. И проявляется в разном возрасте. Но неизменно после нескольких моментов. И покуда вы все их не пройдете, вы не будете красивы в полной мере. В любом случае всегда помните - у вас еще впереди, с каждым годом вы будете красивее и красивее, что бы вам ни говорили окружающие или ваш косметолог.





1. Красота приходит после рождения первого ребенка

Женщина начинает сиять изнутри. Это очень сложно объяснить, но она будто познала что-то сильное, неведомое, тайну, известную только ей. Это сияние делает это неотразимой. Такой женщине обычно оглядываются вслед. И если вы еще не рожали, значит, все у вас впереди. Вы еще это познаете.





2. Красота приходит после сильного разочарования

Удивитесь? Но я долго думала над этим. Женщины, пережившие серьезный кризис и оправившиеся после него, становятся глубокомысленными. Их после этого на мякине не проведешь. Они не будут глупо хихикать, как школьницы. Они перестают быть инфантильными, что так часто отталкивает мужчин в нас. Тинейджеры-переростки выглядят глуповато, согласитесь. Женщина с опытом всегда выглядит загадочно. Ее хочется познать.





3. Красота приходит, когда вы встречаете своего мужчину

“Ой, Анька, ты сегодня такая красивая! Прям светишься”, - крикнула мне вслед однокурсница, когда я бежала на свидание к мужчине, в которого была безумно влюблена. И он любил меня. И это чувство дало мне внутреннее сияние. Я стала увереннее в себе. Я поняла, что нравлюсь мужчине, на которого все обращают внимание. Я была счастлива. А значит, красива. Нужные мужчины помогают нам выбраться из кокона. С любящим мужчиной мы всегда делаемся на порядок красивее.





4. Красота приходит тогда, когда мы начинаем себя любить

Именно любить. Не баловать, не сюсюкаться, не оправдывать, не носиться с собой. А именно любить. Это очень непросто. Юным девушкам это не под силу в полную меру. Это умение приходит с возрастом. Пожалуй, это самое главное знание в жизни женщины. Ему обязательно надо научиться. Прислушиваться к себе, выделять свои сильные стороны и не выпячивать слабые. Если тебе печально, не бежать плакаться к подруге, а пересидеть дома. Если ты довольна собой, не хвастать на каждом углу. Сила любви к себе очень индивидуальна. Но она крайне необходима нам. Без нее мы никогда не будем счастливы.





5. Красота приходит, когда женщина становится спокойной

Посмотрите на фотографии Моники Белуччи. Какая она спокойная и самодостаточная. Ею хочется любоваться и восхищаться. Красота не любит истерик. Хорошо, что мы переживаем их в юности. Хорошо, что с возрастом мы наконец-то можем контролировать свои эмоции. Спокойные, уравновешенные женщины всегда выглядят выигрышнее. Они всегда притягивают внимание.





Возраст – это всего лишь цифры, которые ни о чем не говорят





Спросите меня, хотела бы я вернуться на лет десять назад? Да никогда в жизни! Я наконец-то научилась ладить с собой. Я научилась любить себя. И это дало мне уверенность. Я люблю себя сегодняшнюю. Со своим прошлым, которое, быть может, начало слегка проявляться на моем лице в виде морщинок. Со своим опытом, которое, быть может, уже пора закрашивать в волосах. Но я от него ни в коем случае не отказываюсь. Потому что оно дало мне силу быть собой, быть такой, какая я есть. Быть самодостаточной.





И кстати, да, после тридцати мне вдруг предложили посниматься для фотопроекта. И сейчас я дописываю эти строки и бегу на съемку, да :) Любите себя, вы прекрасны!





Любите себя в каждом возрасте. В каждом, но с каждым годом все сильнее и сильнее. Будьте спокойны и счастливы. И помните, возраст – это всего лишь цифры, которые вообще ни о чем не говорят.







