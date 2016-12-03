ГЕНИАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗУБНОЙ ПАСТЫ!

Современную жизнь трудно представить без зубной пасты. Все мы заботимся о гигиене рта и регулярно чистим зубы. Зубная паста есть в каждом доме, и, как оказалось, у нее есть множество скрытых возможностей!
Использование зубной пасты:
- Помогает при укусах насекомых и ожогах
Зубная паста, нанесенная на место укуса насекомого, снижает зуд и уменьшает опухоль. Также зубная паста отлично помогает при ожогах и волдырях о потертостей, обеззараживая и подсушивая поврежденные участки кожи.
- Полирует и отбеливает ногти
Придать ногтям здоровый и ухоженный вид можно, всего лишь почистив их щеткой с нанесенной на нее зубной пастой. Причем важно обработать их не только сверху, но и тщательно пройтись под ногтями.
- Восстанавливает диски
Если нужно восстановить информацию на старом поцарапанном компакт-диске, выдави на него небольшое количество зубной пасты и аккуратно разотри ее от центра к краям при помощи мягкой хлопковой или микроволокнистой тряпочки.
- Полирует экраны смартфонов
Если ты не успел обзавестись защитной пленкой для экрана телефона и поцарапал экран — не беда! Нанеси тонкий слой зубной пасты на дисплей и протри его мягкой ветошью. После этого аккуратно удали остатки зубной пасты при помощи второй чистой тряпочки.
- Устраняет нежелательные запахи
Если мыло не помогает избавить руки от въевшихся неприятных запахов, например, от чеснока или лука, вымой руки с зубной пастой.
- Предотвращает запотевание
Перед тем как принимать душ или набирать ванну, нанеси зубную пасту на зеркало, а затем сотри ее. Эта хитрость предотвратит запотевание. Кроме того, при помощи зубной пасты можно украсить зеркала и стекла в доме красивыми рисунками.
- Очищает подошву утюга
Чтобы удалить налет с рабочей поверхности утюга, нанеси на нее тонкий слой зубной пасты и протри влажным полотенцем. Этот же трюк можно провернуть и с утюжками для волос.
- Выводит пятна
Зубная паста отлично очищает ткани от различных пятен: губной помады, жира, кетчупа и даже фломастера. Выдави пасту прямо на пятно и тщательно разотри, после чего забрасывай вещи в стиральную машинку. Только не применяй пасту с отбеливающим эффектом для цветных изделий!
- Очищает ювелирные изделия
Придать блеск потускневшим ювелирным изделиям очень просто. Обработай свои украшения пастой при помощи старой зубной щетки с мягкой щетиной, и они вновь засияют как новые. Этим способом можно заставить сиять золото, серебро и драгоценные камни.
- Заделает мелкие отверстия в стенах
Зубную пасту можно использовать вместо шпаклевки, заделав ею мелкие повреждения в стенах. Просто замажь пастой отверстия, дождись, пока она высохнет, и затри неровности мелкой наждачкой.