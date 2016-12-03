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Леди
Красота и здоровье
3 декабря 16, 20:08
ГЕНИАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗУБНОЙ ПАСТЫ!
Зубная паста
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Мы расскажем тебе о 10 необычных применениях зубной пасты, которые заметно облегчат твой быт.

Современную жизнь трудно представить без зубной пасты. Все мы заботимся о гигиене рта и регулярно чистим зубы. Зубная паста есть в каждом доме, и, как оказалось, у нее есть множество скрытых возможностей!

Использование зубной пасты:

  • Помогает при укусах насекомых и ожогах
    Зубная паста, нанесенная на место укуса насекомого, снижает зуд и уменьшает опухоль. Также зубная паста отлично помогает при ожогах и волдырях о потертостей, обеззараживая и подсушивая поврежденные участки кожи.

  • Полирует и отбеливает ногти
    Придать ногтям здоровый и ухоженный вид можно, всего лишь почистив их щеткой с нанесенной на нее зубной пастой. Причем важно обработать их не только сверху, но и тщательно пройтись под ногтями.

  • Восстанавливает диски
    Если нужно восстановить информацию на старом поцарапанном компакт-диске, выдави на него небольшое количество зубной пасты и аккуратно разотри ее от центра к краям при помощи мягкой хлопковой или микроволокнистой тряпочки.

  • Полирует экраны смартфонов
    Если ты не успел обзавестись защитной пленкой для экрана телефона и поцарапал экран — не беда! Нанеси тонкий слой зубной пасты на дисплей и протри его мягкой ветошью. После этого аккуратно удали остатки зубной пасты при помощи второй чистой тряпочки.

  • Устраняет нежелательные запахи
    Если мыло не помогает избавить руки от въевшихся неприятных запахов, например, от чеснока или лука, вымой руки с зубной пастой.

  • Предотвращает запотевание
    Перед тем как принимать душ или набирать ванну, нанеси зубную пасту на зеркало, а затем сотри ее. Эта хитрость предотвратит запотевание. Кроме того, при помощи зубной пасты можно украсить зеркала и стекла в доме красивыми рисунками.

  • Очищает подошву утюга
    Чтобы удалить налет с рабочей поверхности утюга, нанеси на нее тонкий слой зубной пасты и протри влажным полотенцем. Этот же трюк можно провернуть и с утюжками для волос.

  • Выводит пятна
    Зубная паста отлично очищает ткани от различных пятен: губной помады, жира, кетчупа и даже фломастера. Выдави пасту прямо на пятно и тщательно разотри, после чего забрасывай вещи в стиральную машинку. Только не применяй пасту с отбеливающим эффектом для цветных изделий!

  • Очищает ювелирные изделия
    Придать блеск потускневшим ювелирным изделиям очень просто. Обработай свои украшения пастой при помощи старой зубной щетки с мягкой щетиной, и они вновь засияют как новые. Этим способом можно заставить сиять золото, серебро и драгоценные камни.

  • Заделает мелкие отверстия в стенах
    Зубную пасту можно использовать вместо шпаклевки, заделав ею мелкие повреждения в стенах. Просто замажь пастой отверстия, дождись, пока она высохнет, и затри неровности мелкой наждачкой.

Вот сколько существует полезных способов применения зубной пасты! Поделись этими советами со своими друзьями, они им тоже могут пригодиться.

Источник: pomada.cc
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