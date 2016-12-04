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Леди
Красота и здоровье
4 декабря 16, 00:10
Что произойдет, если ты будешь пить зеленый чай каждый день
Зеленый чай
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О пользе зеленого чая не говорил только ленивый, но мы разложим все его "полезности" по полочкам.
Ты почувствуешь прилив энергии

Ты знаешь, что в зеленом чае больше кофеина, чем, собственно, в кофе? Именно поэтому устойчивое состояние энергичности тебе обеспечено, чего не могут гарантировать все тот же кофе и газировка.

Ты станешь более расслабленной


Пусть это кажется противоречивым заявлением после первого пункта, но на самом деле это так. Соединение галлат эпигаллокатехина (EGCG), как показывают исследования, усиливает чувство спокойствия и снижает уровень стресса.

Твоя память улучшится

Краткосрочная перспектива: одна-две чашки зеленого чая в день могут улучшить нейронные связи головного мозга, которые связаны с рабочей памятью. Долгосрочная перспектива: это поможет замедлить снижение умственных способностей, связанных с возрастными изменениями, и предотвратить слабоумие.


Зеленый чай успокаивает воспалительные процессы purewow.com

Ты избавишься от лишних килограммов

Чашка зеленого чая подарит тебе дополнительный заряд энергии (спасибо, кофеин!), поэтому ты сможешь выполнить всю программу, предложенную тренером. Плюс к этому, он улучшает метаболизм.

Ты станешь меньше болеть


В каждой чашечке содержится изрядная доля антиоксидантов катехинов, повышающих иммунитет. А пара капель лимона в качестве дополнительной дозы витамина С и вовсе превратит чай в чудо-средство от простуды.

Ты приведешь в порядок кожу

Еще одна прекрасная новость: зеленый чай защищает кожу от воздействия свободных радикалов и уменьшает силу повреждений от солнца. Ты также можешь использовать его наружно. Для этого опусти ватный диск в охлажденный чай и протри лицо. Это поможет уменьшить воспаление и убрать жирный блеск.

Смотри видео Правила заваривания зеленого чая:


Источник: ivona
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