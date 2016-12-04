Что убивает кожу лица: 5 основных врагов красоты

Ведущие косметологи мира уверены: молодость кожи не более чем на треть зависит от генетики, все остальное – образ жизни. Узнай, какие ошибки приводят к раннему старению кожи.

Солнечное старение – самое безжалостное





Весной так хочется подставить солнышко лицо, понежиться в его лучах! Делать это заставляет нас дефицит витамина D. Но не поддавайся этому искушению: подставляй под ласковые лучи солнца все что угодно (в пределах разумного, конечно), только не лицо. Дело в том, что под воздействием ультрафиолета на коже образуются грубые морщины (естественное старение сопровождается образованием мелких морщин), наблюдается снижение упругости кожи, возникновение возрастной пигментации. Кроме того, клетки эпидермиса накапливают информацию о полученной в течение жизни солнечной энергии, и с годами «перебор» ультрафиолета может проявиться пигментными пятнами (и их перерождением), разрастанием эпидермиса.





Радует только то, что солнечному старению противостоять очень легко. Соблюдай режим пребывания на солнце: не загорай под прямыми солнечными лучами, старайся избегать прогулок под палящим полуденным солнцем, носи летом защитную одежду и прячь лицо под шляпой. Помимо этого в твоем арсенале должны быть летние солнцезащитные средства и дневной крем с защитой от ультрафиолета не меньше 15 единиц (круглый год).





Курение – верный друг раннего старения





Сигаретный дым содержит не только избыток свободных радикалов, но и производит сосудосуживающий эффект. Это означает, что ток крови уменьшается, и доставка питательных веществ к коже ухудшается. Опытный косметолог без труда отличит кожу курящей женщины от некурящей. Некрасивый оттенок кожи, несвежий цвет лица, далекая от идеала структура кожи и тонус, который оставляет желать лучшего – вот основные приметы кожи курящей женщины. Которая, увы, добровольно стремится к ранней старости…





Гиподинамия – бич твоей красоты





Нашей коже нужен кислород! Свежий воздух с большим содержанием отрицательных ионов просто необходим для того, чтобы долго выглядеть молодой и здоровой. Такой воздух богат антиоксидантами, благодаря которым кожа быстрее подпитывается и восстанавливается. Старайся регулярно бывать на природе: в лесу, за городом, в горах или возле реки.





Гормональное старение – что это такое?





Обычно гормональное старение настигает женщину после 45-50 лет. Этот процесс обусловлен снижением выработки женского полового гормона эстрадиола. Отличительной особенностью гормонального старения является повышенная чувствительность кожи, ее обезвоживание и провисание. Деформация контура лица (так называемый второй подбородок) является следствием мобилизации жира из верхней части щек к нижней части лица. Справиться с внешними проявлениями этого процесса без обращения к гормональным препаратам помогут салонные процедуры, косметические средства, а также здоровый образ жизни.





Неправильный рацион





Хочешь быть молодой и красивой до старости? Следи за тем, чтобы в твоем рационе было достаточно белка. Но не животного, а растительного - он быстро усваивается, не вызывая образования токсинов. Растительный белок содержится в цельнозерновых кашах, в овощах (в наибольшем количестве в бобовых, шпинате, брокколи и других видах капусты). Эти продукты могут составлять до 2/3 твоего дневного рациона.





Животный белок также необходим нашему организму, однако в значительно меньшем количестве. Дело в том, что организм переваривает его значительно дольше и с образованием азотистых веществ, которые, выходя через поры, могут вызывать воспаление кожи. Сама понимаешь, это не украсит твой внешний вид. Поэтому дневная норма животного белка (нежирное мясо, рыба, творог, яйца) не должна превышать 100 г в день.





Для красивой, упругой, натянутой кожи необходим основной белок соединительной ткани организма – коллаген. Главные его источники – морские водоросли и другие морепродукты. Включай их в свой рацион 6 раз в неделю. Важен также проколлаген, который содержится в костно-хрящевых образованиях. Организм может получать его из бульона на белой нежирной рыбе или из качественных рыбных консервов. Эти продукты достаточно употреблять 1 раз в 7 дней.





Наша кожа первой сталкивается с пагубным воздействием окружающей среды. Ежедневно она противостоит влиянию выхлопных газов, излучению электроприборов, свободных радикалов, низких и высоких температур. Защищая организм, клетки страдают от этого противостояния. Поддержать их могут антиоксиданты. В первую очередь это витамин С, провитамины А, Е и D, ликопин. Получить их можно из ярко окрашенных плодов. Однако не забывай, что для того чтобы превратить их в полезные витамины, необходимы жиры – омега-3 и омега-6 жирные кислоты. Поэтому заправляй салаты нерафинированным растительным маслом. Особенно полезно для женской красоты льняное масло.





Ешь фрукты, овощи и цельнозерновые круглый год – и ты обеспечишь свой организм всеми необходимыми витаминами, микроэлементами и сложными углеводами. А вот сладости, кондитерские изделия и другие продукты из белой муки – бесполезная и даже вредная для нашей кожи пища. Эти продукты способствуют росту патогенной флоры, а избыток сахара запускает механизмы преждевременного старения.





Специи – еще один важный элемент меню красавиц. Они являются природным бактерицидным средством: попадая в кровь, специи убивают болезнетворные бактерии, тем самым охраняя нас от воспалений и препятствуя старению. Обязательно добавляй в блюда всевозможные травы и зернышки с пряным ароматом. Это могут быть укроп, петрушка, базилик, орегано, тимьян, тмин, кориандр и даже черный перец. А вот соль –враг твоей красоты.





Все наше тело, и клетки кожи в том числе, состоят из воды. И чем больше в клетке воды, тем она лучше питается, более здорова и наполнена, а значит поддерживает натяжение кожи. Поэтому не забывай о соблюдении ежедневного питьевого режима: до 1,5 литра чистой воды в день. При этом вечером ограничивай прием жидкости и не напивайся перед сном: отеки приводят к сдавливанию, застою лимфы и воды, от чего кожа страдает, болеет и быстро стареет.



