Сколько калорий в хурме? Калорийность хурмы – от 60 до 70 ккал на 100 г. Если вас не пугает то, что хурма вяжет, то диета на хурме – для вас. Хурма очень полезна для организма, в ней содержится много витаминов, антиоксидантов, которые препятствуют старению организмы и являются полезными для сосудов. Недельная диета на хурме поможет похудеть на 5 кг.





Хурма для похудения





Хурма богата на витамины группы В, РР и С. В ней содержится калий, фосфор, железо, магний, кальций. Хурму полезно употреблять людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системой, почек и с нервными расстройствами. Те, кто пробовал сидеть на диете на хурме утверждают, что на ней можно похудеть до 5 кг.





Сезон хурмы – осень, начало зимы, поэтому не упустите шанс полакомиться вкусным плодом и похудеть на диете на хурме.





Диета на хурме: принципы





Жесткий вариант диеты на хурме – в день съедать только 1,5-2 кг плодов, 200 г ржаного хлеба, полстакана нежирного кефира, можно пить чай на травах, 1,5 л чистой воды.





Диета на хурме поможет похудеть, очистить организм от шлаков и токсинов.





В разгрузочный день на хурме можно съесть полтора кг хурмы и пить много чая.





Во время диеты не рекомендуется пить много кофе. Хурму также лучше не употреблять людям с диабетом. Из-за того, что во фрукте много дубильных веществ, к ней стоит относиться с осторожностью людям с непроходимостью желудка.





Диета на хурме: меню на неделю





Понедельник:





Завтрак: две сладкие хурмы + чашка несладкого зелёного чая;

Обед: одно яйцо (либо жареное, либо вареное), 200 г нежирного творога + овощной салат с малым количеством лимонного сока;

Ужин: кусочек чёрного хлеба + овощное рагу на пару.





Вторник:





Завтрак: два кусочка чёрного хлеба, 100 г сыра, чашка несладкого чая или кофе + одна хурма;

Обед: 200 г куриного мяса, приготовленного на пару, овощной салат с малым количеством оливкового масла + несладкий чай или кофе;

Ужин: йогурт + две хурмы.





Среда:





Завтрак: две хурмы + чашка чая без сахара;

Обед: одно вареное яйцо, 180 г нежирного творога + одна хурма;

Ужин: 180 г овощного рагу + чай с мёдом.





Четверг:





Завтрак: два сырника из нежирного творога, одна хурма + чашка чая;

Обед: немного овощного супа, два небольших кусочка ржаного хлеба + одна хурма;

Ужин: две хурмы + низкокалорийный йогурт.





Пятница:





Завтрак: две хурмы + чашка зелёного чая;

Обед: одна отварная куриная ножка без кожи + одна хурма;

Ужин: 200 -250 г нежирного творога + чашка чая.





Суббота:





Завтрак: 150 г овсяной каши на воде, одна хурма + чашка чая;

Обед: две хурмы + стакан нежирного кефира;

Ужин: 100 г отварной куриной грудинки + одна хурма.





Воскресенье:





Завтрак: две сладкие хурмы + чашка несладкого зелёного чая;

Обед: немного овощного супа, два небольших кусочка ржаного хлеба + одна хурма;

Ужин: две хурмы + низкокалорийный йогурт.





Перед тем как сесть на такую диету, проконсультируйтесь с врачом.



