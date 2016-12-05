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Леди
Красота и здоровье
5 декабря 16, 12:53
Хурма для похудения
хурма
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Хурма – это низкокалорийный продукт, поэтому на ней можно худеть!
Сколько калорий в хурме? Калорийность хурмы – от 60 до 70 ккал на 100 г. Если вас не пугает то, что хурма вяжет, то диета на хурме – для вас.  Хурма очень полезна для организма, в ней содержится много витаминов, антиоксидантов, которые препятствуют старению организмы и являются полезными для сосудов.  Недельная диета на хурме поможет похудеть на 5 кг.

Хурма для похудения

Хурма богата на витамины группы В, РР и С. В ней содержится калий, фосфор, железо, магний, кальций. Хурму полезно употреблять людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системой, почек и с нервными расстройствами.  Те, кто пробовал сидеть на диете на хурме утверждают, что на ней можно похудеть до 5 кг.

Сезон хурмы – осень, начало зимы, поэтому не упустите шанс полакомиться вкусным плодом и похудеть на диете на хурме.

Диета на хурме: принципы

Жесткий вариант диеты на хурме – в день съедать только 1,5-2 кг плодов, 200 г ржаного хлеба, полстакана нежирного кефира, можно пить чай на травах, 1,5 л чистой воды.

Диета на хурме поможет похудеть, очистить организм от шлаков и токсинов.

В разгрузочный день на хурме можно съесть полтора кг хурмы и пить много чая.

Во время диеты не рекомендуется пить много кофе. Хурму также лучше не употреблять людям с диабетом. Из-за того, что во фрукте много дубильных веществ, к ней стоит относиться с осторожностью людям с непроходимостью желудка.

Диета на хурме: меню на неделю

Понедельник:

Завтрак: две сладкие хурмы + чашка несладкого зелёного чая;
Обед: одно яйцо (либо жареное, либо вареное), 200 г нежирного творога + овощной салат с малым количеством лимонного сока;
Ужин: кусочек чёрного хлеба + овощное рагу на пару.

Вторник:

Завтрак: два кусочка чёрного хлеба, 100 г сыра, чашка несладкого чая или кофе + одна хурма;
Обед: 200 г куриного мяса, приготовленного на пару, овощной салат с малым количеством оливкового масла + несладкий чай или кофе;
Ужин: йогурт + две хурмы.

Среда:

Завтрак: две хурмы + чашка чая без сахара;
Обед: одно вареное яйцо, 180 г нежирного творога + одна хурма;
Ужин: 180 г овощного рагу + чай с мёдом.

Четверг:

Завтрак: два сырника из нежирного творога, одна хурма + чашка чая;
Обед: немного овощного супа, два небольших кусочка ржаного хлеба + одна хурма;
Ужин: две хурмы + низкокалорийный йогурт.

Пятница:

Завтрак: две хурмы + чашка зелёного чая;
Обед: одна отварная куриная ножка без кожи + одна хурма;
Ужин: 200 -250 г нежирного творога + чашка чая.

Суббота:

Завтрак: 150 г овсяной каши на воде, одна хурма + чашка чая;
Обед: две хурмы + стакан нежирного кефира;
Ужин: 100 г отварной куриной грудинки + одна хурма.

Воскресенье:

Завтрак: две сладкие хурмы + чашка несладкого зелёного чая;
Обед: немного овощного супа, два небольших кусочка ржаного хлеба + одна хурма;
Ужин: две хурмы + низкокалорийный йогурт.

Перед тем как сесть на такую диету, проконсультируйтесь с врачом. 

Источник: http://sunny7.ua/
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