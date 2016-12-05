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Леди
Красота и здоровье
5 декабря 16, 13:02
Как избежать скачков сахара в крови
сахар в крови
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Для того, чтобы избежать скачков сахара в крови нужно научится контролировать его уровень. Ведь переизбыток сахара (глюкозы) в крови – прямая причина для развития сахарного диабета.
Как избежать скачков сахара в крови: 4 простых способа

Много для этого не нужно. Следует прислушаться к основным советам, которые легко помогут вам контролировать уровень сахара в крови.

Совет 1. Питайтесь правильно

Только здоровое питание сможет вам помочь контролировать сахар в крови и поддерживать его на одном уровне. Чтобы избежать скачков сахара в крови диетологи советуют регулярно употреблять яблоки, помидоры и зеленые овощи. Все те продукты, которые содержат кверцетин и витамин P. Если вы будете регулярного употреблять перечисленные продукты, это позволит снизить риск развития диабета на 20%.

Совет 2. За 10-15 минут до еды съешьте горсть орехов

Особенно полезным является миндаль. Именно эти орехи могут помочь избежать резких скачков сахара в крови. Специалисты обнаружили, что употребление орехов перед едой очень полезно для тех, кто страдает диабетом. Более того, миндальные орехи, также, содержат большое количество питательных компонентов.

Совет 3. Начните прием пищи с салата

Клетчатка, которая содержащаяся в овощах и фруктах прекрасно «впитывает» крахмал и сахар. При этом постепенно освобождает глюкозу, что предотвращает сильные скачки уровня сахара в крови. Можно использовать и отварные овощи, но без фанатизма. Чем больше тепловой обработки, тем меньше в них клетчатки.

Совет 4. Добавьте в блюдо уксус 

Это еще зачем, спросите Вы? Все дело в том, что уксусная кислота способна превращать крахмал в сахар. Но не стоит полагаться на уксус при поедании сладостей. Это действие распространяется только на крахмалистые продукты, но не на сахар. Оливковое масло с уксусом и горчицей может быть прекрасной салатной заправкой или подливкой к основному блюду.

Если вы хотите обезопасить себя от резких скачков сахара в крови, нужно совсем немного – перейти на здоровое питание и придерживаться всех перечисленных советов. Но в любом случае в начале нужно посоветоваться с лечащим врачом.

Источник: http://sunny7.ua/
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