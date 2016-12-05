Какие витамины и элементы жизненно необходимы зимой

Зима — время, когда на улице практически нет солнца, а на небе преимущественно серые и тяжёлые облака. И настроение у всех соответствующее: хочется укутаться в одеяло и спать. Так как свежие овощи и фрукты в это время найти довольно сложно, то возникает нехватка витаминов. А из-за этого могут отмечаться проблемы со здоровьем. Так, например, недостаток витаминов в зимнее время года становится причиной того, что человек начинает переедать. Ведь организм старается даже из «пустой» пищи набрать необходимые ему вещества. Отсюда развиваются депрессии, и тоска усиливается ещё больше. Хотя дело решается довольно просто: достаточно добавить в свой рацион необходимые элементы. Главное — знать, какие именно. Мы узнали, чего именно не хватает нашему организму зимой.





К чему приводит нехватка витаминов?





Недостаток витаминов очень существенно сказывается на внешности и здоровье человека. Так, если отмечается их существенный дефицит, волосы теряют блеск и становятся безжизненными, ломаются и слоятся ногти, кожа приобретает повышенную сухость, на ней появляются покраснения и прыщи. Кроме того, в этом случае кожа приобретает землистый оттенок, становится дряблой и обвислой. А ещё на фоне зимнего авитаминоза развивается ухудшение зрения, появляются тёмные круги под глазами и покраснения. Если в организме отмечается нехватка кальция, то тогда со временем начнут страдать и кости: они станут чрезмерно ломкими.





Что следует принимать зимой?





В зимний период времени сложно обходиться без витамина А, он при холодах жизненно необходим. Кроме того, что он поддерживает зрение, он ещё и обладает противовоспалительными свойствами, за счёт чего повышает сопротивляемость организма к вирусам и бактериям. Достаточное количество витамина А обеспечивает повышение иммунитета, нормализует общее состояние человека и даёт ему возможность оставаться активным. Если употреблять зимой томаты, абрикосы, гречневую крупу, мясо, молочные продукты и яйца, то можно будет отметить, что улучшилось состояние кожи. Этот нехитрый способ защитит и печень.





На нехватку витамина А укажут такие признаки, как нарушение сна, судороги, спазмы в мышцах и увеличенные зрачки.





Ещё одним важным зимним элементом является витамин С, традиционный иммуностимулятор. Если его не хватает в организме, у человека развивается сонливость и отмечается упадок сил и иммунитета. На фоне недостатка витамина С возникает постоянное чувство усталости, вялость, депрессивное состояние, боли в суставах и даже кровоточивость дёсен.





Восполнить недостаток этого витамина можно, употребляя чёрную смородину, капусту, шиповник и лимон.





Не хватает зимой человеческому организму и витамина D. А ведь без него нарушается усвоение кальция и фосфора кишечником. Кроме того, он ответственен за крепость костей и зубов. При этом в холодное время года люди особенно остро нуждаются в нём, т. к. солнечных дней заметно меньше, чем летом.





Для коррекции ситуации стоит дополнить свой рацион жирными сортами рыбы, яйцами, сливочным и растительным маслами, морепродуктами, кисломолочными продуктами.





Витамин красоты, по-научному называющийся витамином Е, нужен организму, чтобы бороться со стрессом. Он способствует насыщению мозга кислородом и обеспечивает ясный ум и стальные нервы. При этом он в довольно больших количествах находится в брокколи, яйцах, моркови, шпинате, печени.





Нельзя игнорировать зимой и витамины группы В. Они позволяют нормализовать углеводный обмен, способствуют приведению нервной системы в порядок и помогают избежать депрессий. Очень важное значение группа В имеет для нервной системы, препятствуя нарушениям в её работе и защищая организм от преждевременного старения.





Распознать недостаток этих витаминов можно по ухудшившемуся состоянию кожи, появившейся слезоточивости глаз, трещинам на губах. Для корректировки ситуации следует употреблять в пищу гречку, горох, орехи, свеклу, печень.





Восполнять зимой следует и запас такого антиоксиданта, как витамин Р. Он способствует укреплению стенок сосудов, что позволяет улучшить кровообращение и защитить сердце. Источником такого вещества станут капуста, шиповник, виноград и т. д.





Также врачи советуют использовать промышленные витаминные комплексы, которые обеспечат необходимый уровень полезных микроэлементов в крови и наполнят организм необходимой ему энергией.



