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Леди
Красота и здоровье
5 декабря 16, 13:15
Эти продукты полезные для мозга
продукты полезные для мозга
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С возрастом многих начинает беспокоить вопрос: как сохранить ясность мыслей и уберечь свой мозг от возрастных изменений?
Эксперты советуют регулярно употреблять следующие продукты…

Морская рыба. Она богата омега–3 жирными кислотами, которые необходимы для поддержания функций головного мозга. Омега–3 кислоты снижают риск болезни Альцгеймера и инсульта. Они также помогают нам эффективно бороться с возрастными ухудшениями памяти.

Орехи и шоколад. Орехи являются отличным источником витамина Е. По словам ученых, он защищает когнитивные функции мозга, которые с возрастом имеют свойство ухудшаться.

Черника. Как показали исследования, эти ягоды могут помочь защитить наш мозг от свободных радикалов. Они также эффективны для профилактики болезни Альцгеймера и других дегенеративных расстройств.

Авокадо. Этот продукт снижает риск сердечно–сосудистых заболеваний, а также участвует в поддержании мозгового кровообращения.

Сахар. Глюкоза, которую наш организм синтезирует из сахара, в буквальном смысле является тем топливом, на котором работает наш мозг. Вот почему стакан какого–либо сладкого напитка помогает на какое–то время усилить наши умственные способности. Однако не переусердствуйте, иначе это отразится на вашей фигуре.



Источник: http://telegraf.com.ua/
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