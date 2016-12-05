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Леди
Красота и здоровье
5 декабря 16, 13:26
3 простых рецепта от выпадения волос
волосы
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Волосы - одна из главных состовляющих красоты женщины.
Домашняя маска от выпадения волос с розмарином и авокадо

½ очищенного спелого плода авокадо (шкурка должна легко отходить от мякоти),
1 яичный желток,
2-3 чайные ложки репейного масла или 1-2 касторового (можно использовать смесь репейного и касторового масел),
10-12 капель эфирного масла розмарина.

Разомните авокадо в нежную однородную кашицу. Проверьте нет ли в кашице комочков, иначе кусочки авокадо будет очень трудно удалить с волос. Разотрите авокадо с желтком, эфирное масло смешайте с репейным.

Соедините обе смеси и нанесите массирующими движениями на корни волос за 30-40 минут до мытья. Остатки маски равномерно распределите по волосам. Голову укутайте полиэтиленом или наденьте шапочку для душа, утеплите.

Сначала cмойте маску большим количеством прохладной воды, чтобы не дать желтку свернуться в волосах. Затем вымойте голову своим обычным способом.

Курс домашних масок от выпадения волос: 1-3 раза в неделю в течение 6-12 недель.
Авокадо в рецепте можно заменить столовой ложкой любого растительного масла.

Домашняя маска от выпадения волос с красным перцем и бананом

½ спелого банана,
1 чайная ложка молотого сладкого красного перца (не жгучего чили!),
2 столовые ложки кокосового масла или любого другого растительного (касторового, репейного…).

Тщательно, так же как и авокадо в рецепте выше, разомните банан до однородного состояния. Масло слегка подогрейте на водяной бане, смешайте с красным перцем и добавьте мякоть банана. Все еще раз перемешайте или измельчите в кофемолке.

Нанесите готовую маску на корни волос. На всю длину ее лучше не наносить, так как перец может сушить волосы. Голову укутайте и утеплите. Смойте маску через 20-60 минут теплой водой и вымойте голову своим обычным способом.

Сладкий перец в рецепте этой домашней маски от выпадения волос можно заменить маленькой горсткой жгучего или даже добавить эту горстку к сладкому. Но это уже для совсем экстремальных бьюти-фанаток.

Курс домашних масок от выпадения волос: через 4-7 дней в течение 10-12 недель.



Домашняя маска от выпадения волос с соленым кофе

Эту маску не рекомендуют светловолосым, так как кофе может окрасить светлые волосы в совершенно непредсказуемые оттенки. Впрочем, светловолосые могут заменить кофе крепкой заваркой зеленого чая в смеси с ромашковым.

½ стакана (100 мл) крепкого кофе (лучше эспрессо, но можно и растворимого),
1 столовая ложка пищевой морской или обычной поваренной соли,
12-15 капель эфирного масла розмарина,
2 чайные ложки касторового или репейного масла.

Смешайте касторовое масло с эфирным, затем добавьте соль и все еще раз тщательно перемешайте, чтобы масло равномерно распределилось среди соли. Растворите получившуюся смесь в кофе и вмассируйте готовую домашнюю маску от выпадения волос в корни волос и кожу головы за 1-2 часа до мытья или за 1-2 часа перед сном.

Если вы решили использовать маску как ночную, в нее можно добавить немного успокаивающих эфирных масел: масла лаванды, шалфея, нероли… В любом случае наносить маску на волосы лучше задолго до сна, чтобы бодрящий эффект кофе и розмарина перестал действовать.

Курс домашних масок от выпадения волос: 1-2 раза в неделю в течение 8-10 недель.

Источник: http://medinfo.ua/
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