Незаметные привычки, которые портят фигуру

Практически у всех людей есть одна или несколько привычек, которые делают уход за фигурой делом крайне малоэффективным, отмечают медики. Многие даже не замечают, как совершают действия, оказывающие пагубное влияние на состояние тела, говорят врачи.





Специалисты убеждены, что одной из таких незаметных привычек является манера сутулиться. Неправильная осанка может визуально увеличить талию и уменьшить размер груди. У некоторых людей сутулость – признак заниженной самооценки и неуверенности. Врачи объясняют, что привычка сутулиться возникает из-за слабых мышц корпуса, а также вследствие хронической усталости, под грузом которой плечи буквально опускаются.





Запивать еду – одна из самых плохо контролируемая привычек. Она в особенности вредна, если пищу запивают сладкими напитками. По словам медиков, закреплению такой привычки чаще всего способствуют традиции питания, к которым человека приучают еще в детстве. Но манера запивать съеденное за столом нарушает процесс выделения кислоты желудком, что в итоге замедляет пищеварение и выведение остатков из организма.

«Сладкие напитки после еды и стройная фигура и вовсе несовместимы: сахар вызывает процесс брожения и вздутие, что визуально прибавляет пару килограммов в области живота», - рассказали врачи.





Ещё одной вредностью является привычка сидеть в позе «нога на ногу». При злоупотреблении этой привычкой происходит нарушение кровообращения и лимфотока, вследствие чего вырастает риск развития варикоза, появления отеков и целлюлита, поясняют специалисты.



