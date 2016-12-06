Пилинг для лица: 4 главных ингридиента

Это пилинг – лидер среди процедур для поддержания кожи молодой, здоровой, упругой, бархатистой. Подробности дальше…





Название произошло от английского слова to peel, что в переводе означает чистить от корки (кожуры). Синонимом часто выступает – скраб, в переводе обозначает скоблить. Цель этой косметологической процедуры – удалить отмершие клетки, а под ними новая и здоровая кожа. После удаления мертвых клеток усиливается деление клеток базального слоя, благодаря чему кожа выглядит ровной и светлой, приобретает более молодой вид.





История пилинга очень уходит корнями в далекое прошлое. В Древнем Египте пилинг выступал как один из методов очистки кожи. В Средние века вино использовали в качестве химического пилинга. Популярность процедуры со временем не снизилась. Сегодня популярными являются четыре способа: вакуумный, химический, лазерный и механический. Цель у всех одна – очистить кожу. Но первые три вида пилинга доступны только в салоне красоты. Эти процедуры довольно трудоемки и дороги. В домашних условиях мы вполне можем применить механический способ. Он не менее эффективен и позволяет экономить время и деньги. В течение каких-то 15-20 минут можно привести кожу в порядок.





Пилинг необходимо делать не чаще одного раза в неделю. Более частые процедуры могут навредить коже, лишив ее естественных защитных средств. Только сильно ороговевшие места можно скрабировать чаще – локти, стопы, в некоторых случаях колени.





Женщинам с сухой, склонной к высыпаниям или травмированной кожей лучше пользоваться мягкими скрабами, с минимальным содержанием абразивных компонентов.





Кремы-пилинги (скрабы) втираются во влажную кожу. Предварительно необходимо разогреть кожу, приняв теплый душ или ванну, что способствует размягчению ее верхнего слоя. Теперь можно круговыми движениями нанести смесь. Растереть в течение нескольких минут и смыть теплой водой.





Домашние пилинг-маски





Большая часть уникальных продуктов для самых лучших и полезных процедур красоты находится прямо у нас на кухне. В качестве абразивных компонентов выступают: кофейная гуща или просто молотый кофе, мед, соль, сахар, цедра лимона или апельсина, овсяная крупа, отруби разных зерновых культур, молотые миндальные орехи. Ниже предлагаем рецепты домашних скрабов, которые кроме отшелушивания старых слоев дополнительно питают кожу витаминами или микроэлементами.





Медовый пилинг













Перед использованием медового скраба необходимо убедиться нет ли аллергии на мед. Также косметику из меда не рекомендуется использовать при следующих заболеваниях: сахарный диабет, сосудистые расширения на лице и теле, повышенный рост волос на лице. Чаще всего медовый пилинг применяют на нежных участках кожи: лицо, зона декольте, грудь.





- 1 ст.л. меда смешать с таким же количеством пшеничных отрубей и добавить 1 ч.л. лимонного сока. Смесь нанести на кожу и массировать 1-2 минуты. Затем смыть контрастной водой. Такой рецепт подойдет для шероховатой кожи, со следами от прыщей.





- К 2 ст.л. овсяных хлопьев добавить такое же количество молока и 1 ст.л. меда. Хорошо размешав, нанести на кожу, массировать 1-2 минуты. Смыть теплой водой. Подходит для сухой кожи.





- 2 ст.л. меда смешать с 1 ст.л. каолина (белая глина, можно купить в аптеке), добавить 1 ст.л. измельченного в кофемолке риса и немного сока лимона, до образования кашки. Такой скраб подходит для жирной кожи.





- 1 ст.л. молотого фундука смешать с таким же количеством меда и добавить 1 ст. л. масла шиповника (можно заменить на любое другое растительное), хорошо все смешать. Нанести массажными движениями на влажную кожу, массировать в течение минуты. Подходит для нормальной кожи.





Кофейный скраб













Домашние кофейные скрабы готовятся исключительно из натуральных кофейных зерен: просто молотый кофе или же кофейная гуща. Приятным моментом будет то, что такой скраб придает коже слегка загорелый оттенок. Кроме пилинга кофе оказывает на кожу много других благотворных моментов: повышает ее эластичность, кофеин содержащийся в молотом кофе повышает также эластичность сосудов и ускоряет обмен веществ в эпидермисе, стимулирует кровообращение и лимфоток, что важно в борьбе с целлюлитом.





- Влажную кофейную гущу смешать с 2 ст.л. смолотым в муку грецким орехом. Такой скраб быстро вернет свежесть уставшей коже.





- Молотый кофе смешать с небольшим количеством любимого геля для душа и массирующими движениями нанести на кожу, подождать несколько минут, чтобы подсохло и смыть теплой водой. Такой способ применяют, когда мало времени на приготовление скраба. Приятным бонусом будет легкий оттенок загорелой кожи.





- Кофейную гущу смешать с таким же количеством сметаны или сливок. Массирующими движениями нанести на кожу, уделив особое внимание ороговевшим участкам. Этот скраб идеален для сухой кожи.





Скраб из овсянки













Овсяная каша давно уже считается полезнейшим блюдом. Но эта кашка полезна не только при употреблении внутрь, она - потрясающий косметолог. Овсянка содержит в себе богатый комплекс витаминов и микроэлементов. Косметологи подтверждают эффективность овсянки, она повышает упругость коже, делает ее гладкой и бархатистой.





- Несколько ложек овсяных хлопьев смешать с 1 ст.л. сухого молока, добавить не большое количество кефира и хорошо перемешать. Такой скраб полезен при сухой коже.





- Хлопья «геркулес» смешать с 1 ст.л. соды и морской соли мелкого или среднего помола, добавить чайную ложку оливкового масла. Этот скраб подойдет для жирной кожи.





- Хлопья «геркулеса» смешать с яйцом, добавить 2-3 капли лавандового масла. Нанести массирующими движениями и оставить на 5 минут. Смыть теплой водой. Такой скраб особо нежный и идеально подходит для зоны декольте.





Солевой пилинг













Благодаря своим сильным оздоровительным свойствам морская соль давно зарекомендовала себя в косметологии. Она обладает дезинфицирующими свойствами, благодаря содержащимся в ней микроэлементам является эффективной при целлюлите, повышает обмен веществ.





- Смешать морскую соль мелкого помола с таким же количеством лимонной цедры и 1 ст.л. оливкового масла (можно заменить любым растительным). Такой скраб отбеливает кожу, повышает эластичность и обладает дезинфицирующим эффектом. Подходит для любого типа кожи.





- Морскую соль смешать с несколькими ложками творога, массирующими движениями нанести на кожу. Подходит для сухой кожи.





- Морскую соль смешать яичным желтком, добавить несколько капель лимонного масла (можно заменить на грейпфрутовое) и массирующими движениями нанести на кожу, уделив особо внимание проблемным зонам. Этот скраб отлично пенится благодаря желтку и питает кожу. Соль в данном рецепте способствует выходу лишней жидкости и активизирует кровообращение.





Имея в своем арсенале эти рецепты домашних пилингов, вы можете чередовать их и подбирать наиболее подходящий в данный момент. Теперь не нужно идти в магазин и тратить время на поиски любимого средства, все можно приготовить дома.



