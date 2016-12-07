8 глупых вопросов о менструации

«Это ж сколько крови я теряю?!»





Точную цифру не назовет ни один специалист. Одни измеряют кровопотерю чайными ложками (4–12 за всю менструацию), другие — миллилитрами (около 80 мл за менструацию). Но все сходятся в одном — лучше мерить в средствах гигиены. Если их приходится менять каждые 2 часа — стоит провериться у гинеколога. Сильное кровотечение может указывать на патологию эндометрия (внутреннего слоя матки), миомы (доброкачественная опухоль миометрия), а также гормональной дисфункции. Такие кровотечения могут привести к анемии (снижению уровня гемоглобина).





Также следует делать поправку на наследственность: часто особенности менструального цикла передаются от матери дочери.





«А всем так больно в эти дни?»





Дискомфорт, тянущие боли в пояснице и внизу живота — это нормально. Но если вы каждый месяц на неделю выпадаете из жизни, живете на обезболивающих и стараетесь передвигаться в позе эмбриона — срочно к врачу. При таких заболеваниях, как эндометриоз или варикозная болезнь малого таза, болевой синдром часто является единственным симптомом.





Также сильные страдания испытывают любительницы диет, полные барышни и женщины, приближающиеся к менопаузе.









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«Почему у одних ПМС проходит спокойно, а меня все бесит?»





Более того, у одной девушки выраженность симптомов каждый месяц может меняться.





Это связано с образом жизни, генетической предрасположенностью, психологическими факторами и местом проживания. Например, у жительниц крупных городов ПМС проходит тяжелее, чем у обитательниц пригородных зон. Факторов, влияющих на настроение, настолько много, что вычленить и устранить какую-то одну причину невозможно. Не стоит забывать, что ПМС — это предменструальный синдром, а не ощущения во время менструации, как многие считают.





«А у меня месячные начались в 10 лет, и что?»





Начало менструации врачи связывают с состоянием здоровья в зрелом возрасте. Согласно новому исследованию Американской ассоциации сердца, женщины, у которых критические дни начались до 10 или после 17, имеют повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и осложнений, связанных с повышенным артериальным давлением.





Поэтому важно обратиться к врачу, если менструация пришла в 10 лет. Также — если она не началась в 17.





«Можно что-нибудь сделать с прыщами?»





Различного рода высыпания — предвестники приближающегося кровотечения.





В это время замедляется активность эстрогена — гормона, контролирующего работу сальных желез. Зато повышается уровень прогестерона. Он ускоряет выработку кожного сала — и прыщи уже тут как тут.





Повлиять на гормональные процессы силой мысли мы не в силах. Но можно исключить усугубляющие факторы: стресс, неправильная пища (а ее так хочется в ПМС) и злоупотребление косметикой.









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«Правда, что есть некий синдром французского борделя?»





Под «синдромом» понимается синхронизация менструальных циклов в небольшом женском коллективе. Другое название — «эффект МакКлинток».





Первооткрывательница явления Марта МакКлинток в споре с коллегами заявила, что девушки, проживающие на одной территории (например, в одной комнате общежития), «подстраиваются» друг к другу гормонально. В 1971 году она подтвердила доводы научной работой.





Позже были другие исследования, так или иначе подтверждающие теорию. Ученые объясняли факт выработкой феромонов, которые служили химическими сигналами и синхронизировали циклы.





Однако сегодня большинство специалистов видят в феномене скорее элемент случайности, чем реальную взаимосвязь.





«И как раньше женщины жили?»





О том, что обеспечивает «невидимую защиту» и «запирает влагу на замок» сейчас не знает разве что слепоглухонемой житель необитаемого острова. Но еще каких-то 20 лет назад первые рекламные ролики на отечественном ТВ вызвали бурную полемику среди эстетов, моралистов и защитников нравственности.





Между тем первые упоминания о тяжелой женской доле появились еще в библейские времена, когда женщинам полагалось пережидать соответствующую фазу цикла в специальной красной палатке.





С тех пор можно было и привыкнуть. Но нет — тема столетиями оставалась табуированной. Даже во время Первой мировой войны, когда американская фирма «Кимберли Кларк» выпустила инновационные одноразовые прокладки, со сбытом возникли серьезные проблемы.





В 1920-е годы удобная новинка прочно обосновалась на полках аптек и супермаркетов, но женщины стеснялись покупать гигиенические средства. В результате по Америке прокатилась волна нелепых краж, пока продавцы не догадались прикрепить к полкам с прокладками специальные боксы, куда покупательницы бросали деньги, не обращаясь к продавцам.





Так что сейчас женщины живут в том самом счастливом будущем, о котором наши бабушки боялись мечтать.









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«Так можно или нельзя заниматься сексом?»





Сейчас западные врачи почти единогласно заявляют — не только можно, но и нужно! Разумеется, в презервативе. Он защищает от нежелательной беременности (да-да, забеременеть можно) и от бактериальных инфекций, к которым слизистая в это время очень восприимчива.





По данным Американского конгресса акушеров и гинекологов (ACOG), влагалище поддерживает уровень рН от 3,8 до 4,5 в течение месяца. Во время менструации уровень поднимается, и дрожжи способны расти быстрее. Поэтому, если не хотите изнывать от молочницы, используйте латексные контрацептивы.





Также в начале менструации уровень эстрогенов находится на рекордно низком уровне, по мере его роста у женщины просыпается желание острых ощущений — считает доктор медицинских наук Сара Готфрид.





«Некоторые женщины в этот период тяготеют к ранее запретным для себя и видам секса. Другими словами, секс во время менструации может быть горячим», — уверена Сара Готфрид.





Отечественные специалисты в этом вопросе более осторожны. «Это очень опасное заявление, так как не учитывается риск развития эндометриоза при обратном заносе крови. На практике не видела ни одного врача, который рекомендовал бы половую жизнь во время менструации», — комментирует спорный вопрос консультант проекта «Здоровье Mail.Ru» акушер-гинеколог Анна Соцук.





Но если очень хочется, наступать на горло желанию не имеет смысла, ведь у секса есть масса преимуществ.



