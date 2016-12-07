7 способов ускорить обмен веществ

Скорость метаболизма и в самом деле влияет на внешний облик человека: высокий уровень «пережигания» топлива приводит к тому, что организм просто не успевает сделать долгосрочные вклады в жировые активы — все сразу же переходит в энергию. Таким образом, решить проблему лишнего веса довольно несложно: нужно всего лишь ускорить свой метаболизм. Но как сделать это правильно?

Определите нужное количество калорий





Пришло время обдуманного питания. Без этого навыка ускорить обмен веществ не получится. Метаболизм — химический процесс вашего организма, который превращает еду в топливо. Точное понимание распорядка дня поможет вам осознать, сколько на самом деле требуется энергии. Рассчитайте количество потраченных калорий и немного снизьте его. Так вы подстегнете организм на более эффективную работу с ресурсами.





Регулярные тренировки





Кардио должно присутствовать три-четыре раза в неделю. Это подхлестнет метаболизм и вы будете сжигать калории даже в состоянии покоя. Попробуйте знаменитые интервальные тренировки по методу Табата: здесь потребуется прикладывать все усилия в течение определенного количества времени, перемежая подходы коротким отдыхом.

Практика показывает, что подобные тренировки — чуть ли не лучший способ ускорить свой метаболизм до максимального уровня.





Режим питания





Без сбалансированного, продуманного и ежедневного режима питания об ускорении метаболизма можно забыть, как о несбыточной мечте. Разбейте день на пять приемов пищи. Пусть они будут небольшие, но равномерные. Наибольшее количество калорий должно быть получено на завтрак и обед. Завтракайте даже тогда, когда не чувствуете голода — это дает вам силы на весь день.

Тяжелая атлетика





Не делайте всю ставку только на кардио. Поднятие тяжестей — главный способ предотвратить возрастное снижение уровня метаболизма. К тому же, килограмм мышечной массы требует больше калорий в состоянии покоя, чем килограмм жира.

Не играйте с диетой





Одна из основных причин невысокого метаболизма — свободная вариативность диеты. Проще говоря, на пару дней осознанного питания вы устраиваете себе «день свободы от забот» и едите все, что попадает под руку. Поймите, диету нужно соблюдать на постоянной основе. Во время диеты вы теряете не только жир, но и какую-то часть мышечной массы, а вот обратно получаете только жир. Оно вам надо?





Лимонная кислота





Попробуйте начинать свое утро стаканом воды с лимоном. Лимонная кислота играет немаловажную роль в энергетическом цикле, где задействованы все клетки организма. Кроме того, лимонная кислота поможет вам сохранить должный уровень иммунитета. Правда, если вы испытываете какие-то проблемы с пищеварением, то стоит съесть немного творога, например, перед тем, как выпить стакан воды с лимоном.





Ешьте перед сном





Никаких шуток. Пора забыть все рассказы о вреде еды после шести вечера. Недавние исследования, проведенные диетологами Университета штата Флорида, показали, что примерно 150 калорий за 30 минут до еды ускоряет метаболизм.

Организм продолжает поддерживать функционирование даже во время сна, забирая энергию либо из полученной вечером пищи, либо из запасов жира и мышц. Без «перекуса» тело будет действовать по описанной выше схеме, возвращая потраченное ночью в течение дня и только жиром.





Будьте внимательны: вечерняя еда будет действовать только на постоянной основе — питаться время от времени не получится. Немного нежирного творога и зеленое яблоко — отличный вариант вечернего снэка.



