Как не набрать вес за праздники: 10 полезных советов

Стараясь придерживаться наших традиций, мы готовим блюда с украинским размахом и колоритом, а они довольно сытные и калорийные. Долгожданные праздники принесут не только радость и позитив, но и 2-4 лишних килограмма в нагрузку. Как этого избежать и не набрать лишний вес за праздники? Давайте разберемся.





Совет первый. Не садитесь за стол голодными. Вспомните, с каким аппетитом вы набрасываетесь на еду, когда проголодались. Поэтому за час до трапезы устройте себе небольшой перекус. Пусть это будет что-то легкое, например, фрукты, овощи или овсянка. Исключение - яблоки и ананасы, они усиливают выделение желудочного сока и желчи, соответственно, повышают аппетит. Идеально подойдет банан. Он притупит чувство голода и не причинит никакого заметного вреда фигуре.





Совет второй. За столом откажитесь от хлеба. Если уж совсем никак не можете без него, съешьте небольшой кусочек черного или ржаного. Помните, вам предстоит десерт!





Совет третий. Тщательно пережевывайте пищу, не спешите. Было проведено исследование, в котором двум группам людей предложили поесть разными способами. В одной группе ели быстро, плохо пережевывая пищу, в другой наоборот ели медленно, тщательно пережевывая каждый кусочек. Результаты эксперимента показали, что быстрее насытились участники второй группы. А вот участники первой группы остались голодными. Так что возьмите себе за правило: 10 раз прожуй, а потом глотни. Организм скажет спасибо.





Совет четвертый. Кушайте все только самое вкусное. Хлеб, колбасу, сыр и селедку вы можете поесть и дома, для этого нужно всего лишь зайти в магазин и купить их. А вот какой-то сложный деликатес попробуйте обязательно. Не так уж часто мы готовим для себя в будние дни что-то сложное и необычное. Если не можете отказать себе в желании попробовать все блюда на праздничном столе, то делайте это по чуть-чуть.





Совет пятый. Не запивайте еду сладкой газировкой, в ней содержится убойное количество заменителя сахара и калорий. Предпочтительнее будет минеральная вода, желательно без газа. Алкогольные напитки также содержат большое количество калорий, к тому же они разжигают аппетит. Поэтому женщинам лучше отказаться от горячительных мужских напитков – водки, виски, коньяка и заменить их легкими белыми и красными винами. Запивать калорийную пищу алкоголем – это прямой путь к панкреатиту. Берегите себя, пейте умеренно.





Совет шестой. Чувствуете, что ваш желудок не справится с изобилием жирной пищи? Примите ферменты. Подойдут любые, которые есть в вашей аптечке – Фестал, Креон, Мезим.





Совет седьмой. Сядьте подальше от калорийных блюд или от таких, к которым рука с ложкой тянется раз за разом. Дайте себе установку: это блюдо готовили не для меня одной. Надо делиться со всеми!





Совет восьмой. Правильно выберите себе соседей за столом. Психологами подмечено, что когда мы находимся в компании красивых стройных людей, то автоматически начинаем подражать им. Садитесь с теми, кто мало ест и много говорит. Только чтобы интересно говорил, а то вы со скуки объедитесь в два раза больше.





Совет девятый. Танцуйте, много двигайтесь и вообще будьте активной. Возьмите на себя роль фотографа, снимайте ролики на видео – все это отвлечет ваше внимание от стола. Все-таки неудобно фотографировать, держа в руках вилку и тарелку.





Совет десятый. Предложите выйти прогуляться на улицу. Санки, коньки, лыжи, лепка снеговой бабы, игра в снежки поможет вам сжечь набранные калории и подарит массу положительных эмоций.





Веселых вам праздников!



