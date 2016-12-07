О каких проблемах со здоровьем говорит состояние кожи лица





Восточные целители уверенны, что лицо человека - зеркало его здоровья. И ученые это даже подтвердили: если с организмом что-то происходит, скорее всего, это отразиться на лице. Однако часто люди не придают значения таким симптомам заболеваний.





Чтобы всегда быть начеку здоровья, важно знать, как распознать заболевание по лицу.





Изможденное и худое лицо





Когда человек теряет вес, лицо худеет в первую очередь, ведь слой подкожного жира на нем очень тонок. Если хотите похудеть, вам стоит больше отдыхать и меньше ограничивать себя в еде. Ну, а если у вас всегда было худое лицо, значит, вероятнее всего, дело в генетике и природном строении скелета.





Ранние морщины





Морщины могут появиться и в молодом возрасте, особенно после долгого пребывания на солнце без защитных средств. Помните, что ультрафиолетовые лучи — самая распространенная причина преждевременного старения кожи, поэтому всегда перед тем, как идти загорать, защитите кожу с помощью крема. Но и в пасмурные дни существует риск появления ранних морщин. Чтобы этого избежать, многие специалисты рекомендуют использовать крем с SPF.





Сухая кожа





Главной причиной сухой кожи, которая склонна к образованию ранних морщин, часто является скудная диета. Никакие антивозрастные и увлажняющие кремы не помогут, если не подпитывать кожу изнутри. Включите в свой рацион овощи, цитрусовые, периодически ешьте красную рыбу и обязательно пейте достаточное количество воды.





Покраснения





Иногда покраснения являются следствием аллергической реакции. Но если вы не подвержены аллергиям, красные пятна могут говорить о проблемах с сосудами, куперозе. Чаще всего его провоцируют курение, резкие перепады температуры, бани, или горячие ванны, а также заболевания сердечно-сосудистой системы. Чтобы избежать таких проблем, ограничьте потребление кофеина, шоколада, алкоголя, острой и горячей пищи.





Припухшее лицо





Причин этой проблемы может быть множество, но, пожалуй, самые распространенные это:





• задержка жидкости в организме;

• неправильно подобранная диета, недоедание;

• недосыпание;

• заболевания сердечно-сосудистой и мочевыделительной системы.





Чтобы не видеть в зеркале припухшее лицо, для начала возьмите под контроль водно-солевой баланс: употребляйте умеренное количество соли и достаточное количество воды. Приучите свой организм к правильному питанию и не забывайте про отдых.





Бледность





Бледная кожа раньше считалась признаком аристократизма. Однако неестественная бледность может быть следствием железодефицитной анемии. Чтобы вернуть лицу здоровый цвет, наполните свое питание говядиной, печенью и грибами, употребляя их вместе с овощами. В них содержится витамин С, который помогает железу усваиваться в разы эффективнее.





Желтоватый оттенок кожи





Если ваша кожа приобрела желтоватый оттенок, это может говорить о серьезных проблемах со здоровьем, поэтому без промедления обратитесь к врачу. Такой цвет лица может быть признаком железодефицитной анемии или проблем с печенью.





Прыщики





Практически каждая девушка сталкивалась с этой проблемой. Причиной жирной кожи и высыпаний может быть неправильный рацион, в котором слишком много жиров и сахара, поэтому употребляйте здоровую пищу. Еще одна распространенная причина появления прыщиков — неполадки с гормонами. Помните, что, в любом случае, всегда нужно ухаживать за кожей лица и грамотно ее очищать. Правильный уход уменьшит размножение бактерий, которые провоцирующих образование акне.





Темные круги и мешки под глазами





Частыми причинами этой проблемы является стресс, недосыпание, злоупотребление алкоголем и курением, дисбаланс гормонов. Также темные круги и мешки под глазами может вызывать неправильное положение головы во время сна. Старайтесь снизить уровень стресса, уменьшить нагрузки, спать не менее 8 часов и следите за высотой подушки.





Потрескавшиеся губы





Если у вас появляются трещинки на губах не из-за погодных условий, значит причиной тому может быть нехватка витаминов в рационе, в первую очередь жирорастворимых: А, Е, D. Если в уголках рта образуются ранки и трещинки — это признак того, что не хватает витамина С или витаминов группы В. Наполните свой рацион продуктами животного происхождения, такими, как сыр, молоко, печень, жирная рыба, а также продуктами растительного происхождения – цитрусовыми, овощами и фруктами.



