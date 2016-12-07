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Леди
Красота и здоровье
7 декабря 16, 13:31
О каких проблемах со здоровьем говорит состояние кожи лица
лицо
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Согласно восточной медицине, по лицу можно рассказать все о здоровье человека. И это факт! А вот о каких болезнях расскажет ваше лицо, читайте дальше.
О каких проблемах со здоровьем говорит состояние кожи лица

Восточные целители уверенны, что лицо человека - зеркало его здоровья. И ученые это даже подтвердили: если с организмом что-то происходит, скорее всего, это отразиться на лице. Однако часто люди не придают значения таким симптомам заболеваний.

Чтобы всегда быть начеку здоровья, важно знать, как распознать заболевание по лицу.

Изможденное и худое лицо

Когда человек теряет вес, лицо худеет в первую очередь, ведь слой подкожного жира на нем очень тонок.  Если хотите похудеть, вам стоит больше отдыхать и меньше ограничивать себя в еде. Ну, а если у вас всегда было худое лицо, значит, вероятнее всего, дело в генетике и природном строении скелета.

Ранние морщины

Морщины могут появиться и в молодом возрасте, особенно после долгого пребывания на солнце без защитных средств. Помните, что ультрафиолетовые лучи — самая распространенная причина преждевременного старения кожи, поэтому всегда перед тем, как идти загорать, защитите кожу с помощью крема. Но и в пасмурные дни существует риск появления ранних морщин. Чтобы этого избежать, многие специалисты рекомендуют использовать крем с SPF.

Сухая кожа

Главной причиной сухой кожи, которая склонна к образованию ранних морщин, часто является скудная диета.  Никакие антивозрастные и увлажняющие кремы не помогут, если не подпитывать кожу изнутри.  Включите в свой рацион овощи, цитрусовые, периодически ешьте красную рыбу и обязательно пейте достаточное количество воды.

Покраснения

Иногда покраснения являются следствием аллергической реакции. Но если вы не подвержены аллергиям, красные пятна могут говорить о проблемах с сосудами, куперозе. Чаще всего его провоцируют курение, резкие перепады температуры, бани, или горячие ванны, а также заболевания сердечно-сосудистой системы. Чтобы избежать таких проблем, ограничьте потребление кофеина, шоколада, алкоголя, острой и горячей пищи.

Припухшее лицо

 Причин этой проблемы может быть множество, но, пожалуй, самые распространенные это:

•          задержка жидкости в организме;
•          неправильно подобранная диета, недоедание;
•          недосыпание;
•          заболевания сердечно-сосудистой и мочевыделительной системы.

Чтобы не видеть в зеркале припухшее лицо, для начала возьмите под контроль водно-солевой баланс: употребляйте умеренное количество соли и достаточное количество воды. Приучите свой организм к правильному питанию и не забывайте про отдых.

Бледность

Бледная кожа раньше считалась признаком аристократизма. Однако неестественная бледность может быть следствием железодефицитной анемии. Чтобы вернуть лицу здоровый цвет, наполните свое питание говядиной, печенью и грибами, употребляя их вместе с овощами. В них содержится витамин С, который помогает железу усваиваться в разы эффективнее.

Желтоватый оттенок кожи

Если ваша кожа приобрела желтоватый оттенок, это может говорить о серьезных проблемах со здоровьем, поэтому без промедления обратитесь к врачу. Такой цвет лица может быть признаком железодефицитной анемии или проблем с печенью.

Прыщики

Практически каждая девушка сталкивалась с этой проблемой. Причиной жирной кожи и высыпаний может быть неправильный рацион, в котором слишком много жиров и сахара, поэтому употребляйте здоровую пищу. Еще одна распространенная причина появления прыщиков — неполадки с гормонами. Помните, что, в любом случае, всегда нужно ухаживать за кожей лица и грамотно ее очищать. Правильный уход уменьшит размножение бактерий, которые провоцирующих образование акне.

Темные круги и мешки под глазами

Частыми причинами этой проблемы является стресс, недосыпание, злоупотребление алкоголем и курением, дисбаланс гормонов. Также темные круги и мешки под глазами может вызывать неправильное положение головы во время сна. Старайтесь снизить уровень стресса, уменьшить нагрузки, спать не менее 8 часов и следите за высотой подушки.

Потрескавшиеся губы

Если у вас появляются трещинки на губах не из-за погодных условий, значит причиной тому может быть нехватка витаминов в рационе, в первую очередь жирорастворимых: А, Е, D. Если в уголках рта образуются ранки и трещинки — это признак того, что не хватает витамина С или витаминов группы В. Наполните свой рацион продуктами животного происхождения, такими, как сыр, молоко, печень, жирная рыба, а также продуктами растительного происхождения – цитрусовыми, овощами и фруктами.

Источник: http://sunny7.ua/
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