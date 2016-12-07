ТОП-7 продуктов, замедляющих старение кожи

Действуем на опережение: ТОП-7 натуральных омолаживающих продуктов





Если вы похожи на нас, вас, должно быть, волнует вопрос "как замедлить старение". Естественно, никто не хочет стареть и покрываться морщинками и пигментными пятнами, ходить с обвисшей кожей на шее, как какая-то ящерица. Когда мы задумываемся о старении, в наши прекрасные головы сразу приходят мысли о дорогих anti-age средствах и салонных процедурах, которые обещают предотвратить появление морщин или убрать последствия старения. И понятно почему - бьюти-индустрия действительно далеко пошла в изобретении средств, замедляющих процесс старения. Но, по словам американских ученых, наружных процедур недостаточно в борьбе с возрастными изменениями. На самом деле, все anti-age средства нужно дополнять определенными продуктами питания.





ТОП-7 продуктов, замедляющих старение





1. Ананас





Сочная мякоть ананасов содержит бромелайн - соединение энзимов, которые полезны для пищеварения и борются с воспалениями. Ананасы также содержат огромное количество питательных веществ, витаминов и минералов, среди которых медь, калий, марганец, магний, кальций, витамин С, бета-каротин, тиамин, витамин В6, фолиевая кислота и нерастворимые волокна. Такой "коктейль" полезных для красоты и здоровья веществ очень хорошо сказывается на коже, да и на организме в целом.





2. Миндаль





Ученые говорят, что 30 г миндаля в день достаточно, чтобы восполнить 45% от дневной потребность в витамине Е, который является ключевым элементом в поддержании здоровья кожи, волос и ногтей. Большой заслугой витамина Е также является то, что он защищает мембраны клеток от повреждения свободными радикалами. Это, в свою очередь, означает, что ваш организм будет медленнее стареть. Помимо этого, в миндале содержатся полезные мононенасыщенные жиры, которые снижают уровень холестерина и улучшают работу сердечно-сосудистой системы.





3. Авокадо





Авокадо - естественный увлажнитель, причем как при наружном применении, так и при употреблении в пищу. Жирная мякоть спелого авокадо содержит много питательных омолаживающих веществ - витамин С и Е, витамин А, омега-3 жирные кислоты. Они делают кожу более упругой и эластичной.





4. Яблоки





Молодильные яблочки заказывали? Эти привычные фрукты на самом деле помогают замедлить старение. В продукте содержится очень мощный детоксикант, который выводит токсины из нашего организма и защищает клетки от повреждений. Также яблоки богаты пектином и клетчаткой, которые улучшают работу ЖКТ и способствуют мягкому выводу лишней жидкости и шлаков из организма. 2-3 яблока в день помогут насытить организм, и кожу соответственно, необходимой влагой и железом.





5. Огурцы





Огурцы являются отличным продуктом против старения. Они хорошо очищают кожу при наружном применении, а при употреблению в пищу - насыщают организм и обезвоженную кожу питательными и омолаживающими веществами. В составе огурцов очень много кварца - микроэлемента, который замедляет процесс старения кожи изнутри. Кварц также помогает в предотвращении прыщей и акне.





6. Лимон





Лимон по праву можно назвать одним из самых полезных антивозрастных продуктов. В нем содержится огромное количество витамина С, который необходим для здоровья организма и кожи. Также лимон является природным средством для очищения организма: он выводит токсины и помогает системе пищеварения, делает кожу чистой и сияющей. Также лимон помогает защищать клетки от повреждений, поэтому он является просто суперомолаживающим продуктом.





7. Подсолнечные семечки





Семечки подсолнуха также отлично омолаживают организм изнутри и защищают кожу от обезвоживания. В семечках содержится много витаминов А и Е, которые помогают сохранять уровень коллагена в норме. Употребляя 30-40 семян каждый день, можно значительно улучшить состояние и эластичность кожи, предотвратив появление морщин.





Употребляйте эти антивозрастные продукты питания регулярно, и морщины не будут вас беспокоить.



