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Леди
Красота и здоровье
7 декабря 16, 13:40
Чем полезен витамин Е, и как его правильно принимать
витамин Е
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Витамин Е по праву считается главным женским витамином, который отвечает за женское здоровье и красоту.
В чем польза витамина Е, а также как правильно его принимать – читай в нашем материале.

Витамин Е – женский витамин, без которого женщина просто не может быть красивой. Его главная задача – предотвращать появление морщин, а также питать кожу и волосы изнутри. Так, витамин Е – очень мощный жирорастворимый антиоксидант. Поэтому, чтобы отодвинуть процессы старения на много-много лет, необходимо регулярно принимать витамин Е.

Свойства витамина Е

Главное активное вещество витамина Е – токоферол. Токоферол, в свою очередь, выводит токсины и другие вредные вещества из организма, а также препятствует образованию канцерогенов. Кроме того, он влияет на работу женской половой системы, и участвует в формировании мышечной ткани.

Принимать витамин Е можно, как в синтетическом виде, так и, употребляя в пищу продукты, в которых он содержится (растительные масла, мясо, пшеница, кукуруза). Правда, врачи говорят, что для удовлетворения суточной нормы витамина Е нужно съесть очень много калорийных продуктов, поэтому гораздо проще употреблять его в капсулах. Во всяком случае, если ты следишь за своим здоровьем.

Признаками нехватки витамина Е в организме является апатия, сухие волосы и кожа, частые приступы плохого настроения.

Как принимать витамин Е

Главное, что нужно знать при приеме витамина Е – это то, что он лучше усваивается в паре с витаминами А и С, а также то, что он вообще не усваивается с витамином Д. Необходимую дозировку можно рассчитать, прочитав инструкцию к витамину. Главное, помни, что не стоит превышать допустимую дозу.

Хотя витамин Е фактически не накапливается в организме, при его передозировке может быть тошнота, головокружение, диарея и даже повышенное давление.

Важно: витамин Е пьется курсами. Обычно курс составляет 40-45 дней, после чего необходимо сделать перерыв на 3 месяца. 

Источник: http://edinstvennaya.ua/
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