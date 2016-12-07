Чем полезен витамин Е, и как его правильно принимать

В чем польза витамина Е, а также как правильно его принимать – читай в нашем материале.





Витамин Е – женский витамин, без которого женщина просто не может быть красивой. Его главная задача – предотвращать появление морщин, а также питать кожу и волосы изнутри. Так, витамин Е – очень мощный жирорастворимый антиоксидант. Поэтому, чтобы отодвинуть процессы старения на много-много лет, необходимо регулярно принимать витамин Е.





Свойства витамина Е





Главное активное вещество витамина Е – токоферол. Токоферол, в свою очередь, выводит токсины и другие вредные вещества из организма, а также препятствует образованию канцерогенов. Кроме того, он влияет на работу женской половой системы, и участвует в формировании мышечной ткани.





Принимать витамин Е можно, как в синтетическом виде, так и, употребляя в пищу продукты, в которых он содержится (растительные масла, мясо, пшеница, кукуруза). Правда, врачи говорят, что для удовлетворения суточной нормы витамина Е нужно съесть очень много калорийных продуктов, поэтому гораздо проще употреблять его в капсулах. Во всяком случае, если ты следишь за своим здоровьем.





Признаками нехватки витамина Е в организме является апатия, сухие волосы и кожа, частые приступы плохого настроения.





Как принимать витамин Е





Главное, что нужно знать при приеме витамина Е – это то, что он лучше усваивается в паре с витаминами А и С, а также то, что он вообще не усваивается с витамином Д. Необходимую дозировку можно рассчитать, прочитав инструкцию к витамину. Главное, помни, что не стоит превышать допустимую дозу.





Хотя витамин Е фактически не накапливается в организме, при его передозировке может быть тошнота, головокружение, диарея и даже повышенное давление.





Важно: витамин Е пьется курсами. Обычно курс составляет 40-45 дней, после чего необходимо сделать перерыв на 3 месяца.



