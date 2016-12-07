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Леди
Красота и здоровье
7 декабря 16, 13:46
Женские гормоны: важные факты, которые необходимо знать
женщина
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Ученые из США рассказали о некоторых фактах женского гормона эстрогена, о которых необходимо знать всем представительницам прекрасного пола.
Вполне возможно, что это знание спасет их здоровье и даже жизнь.

Каждая восьмая женщина столкнется с инвазивным раком груди в течение своей жизни, и в 80% случаев рост этих опухолей подпитывается гормоном эстрогеном. Главной разновидностью лечения для таких пациентов является прием лекарств, блокирующих выделения эстрогена в организме. Однако у этого гормона имеются несомненные преимущества, о которых не стоит забывать. Особенно это касается женщин после менопаузы, которые сталкиваются с травмами после хирургических операций по поводу инвазивного рака груди.

Перед ними встает нелегкий вопрос о том, следует ли им принимать блокаторы эстрогена или нет. Если лечение того стоит, то прием этих лекарств снизит риск рецидива рака. Однако их качество жизни и самочувствие резко ухудшится. Гормон эстроген оказывает позитивное воздействие на психическое здоровье, когнитивные функции, либидо, он защищает мозг и даже, возможно, замедляет развитие болезни Альцгеймера.

Кстати, если уж быть точными, то гормона под названием эстроген вообще не существует - это название для целого класса гормонов в организме: эстрадиола, эстриола и эстрона. Хотя механизм их воздействия приблизительно одинаков, они различаются по своей силе. Эстрадиол является доминирующим эстрогеном, который циркулирует в крови до наступления менопаузы и производится яичниками. В большинстве случаев это самая сильная разновидность эстрогена. В период беременности, когда уровень эстрадиола снижается, доминирующим эстрогеном в организме является эстрон, который производится жировыми тканями.

Во время менопаузы яичники перестают производить эстрогены, что снижает их уровень в организме. Но другие органы, включая жир и мозг, продолжают их выделять. Именно поэтому, блокаторы эстрогена, снижая риск рака груди, блокируют и позитивное воздействие данных гормонов на мозг и психическое здоровье.

Источник: http://health.obozrevatel.com/
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