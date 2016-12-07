Как ухаживать за кожей лица зимой? — Это просто.

Каждая женщина должна помнить, что уход за кожей лица зимой просто необходим, чтобы всегда выглядеть молодо, свежо и красиво.





Уход за кожей лица зимой: основные правила





Даже если нет видимых причин для беспокойства, очень важно обеспечить соответствующий уход за кожей лица зимой всем — и мужчинам, и женщинам:





- при жирной коже лица зимой рекомендуется перейти на косметические средства для нормальной кожи, а для остальных типов кожи понадобятся максимально увлажняющие средства;





- все маски для лица зимой рекомендуется делать чаще, чем обычно: каждые 2-3 дня;





- позаботьтесь о том, чтобы воздух в офисе и дома был увлажнённым: на батареи вешайте мокрые ткани или ставьте миски с водой;





- рекомендуется использовать специальный крем для лица зимой, обладающий защитной функцией для кожи;





- увлажняйте себя не только снаружи, но и изнутри: увеличьте потребление жидкости до трёх литров за день.





Соблюдение этих универсальных правил обеспечит необходимый уход за кожей лица зимой всем.Однако больше остальных страдает в зимнее время проблемная кожа, о которой следует поговорить отдельно.





Профилактика проблемной кожи в зимний период





Если кожа лица проблемная, зима для неё — самый тяжёлый период времени, когда все эти проблемы обостряются. Очень важно своевременно подготовиться к зиме и провести ряд профилактических мероприятий ухода за кожей лица зимой, которые снизят риск обострения:





- активно и регулярно очищать кожу средствами на гелевой основе, в которых повышен pH;





- увеличить потребление свежих фруктов и овощей;





- постоянно пользоваться очищающими масками;





- при необходимости обратиться за помощью к дерматологу или опытному косметологу за рекомендациями.





Если подготовить кожу к зиме заранее, проблем в этот период станет значительно меньше.Тем более, что уход за лицом зимой особых хлопот не доставляет.





«Зимние» маски: показания и противопоказания





Если вы ищите максимально эффективный способ, как защитить кожу лица зимой, воспользуйтесь «зимними» масками. Они способны решить многие проблемы кожи лица:





- чувствительная кожа не сможет обойтись без маски, так как именно этот тип кожи травматичнее всего переносит перепады температур;





- и без того очень сухая кожа лица зимой начинает сохнуть и терять влагу ещё больше под воздействием сильных морозов и ветров, начинает шелушиться и даже трескаться;





- жирная кожа зимой испытывает дефицит витаминов и питания, которые можно восполнить именно с помощью масок;





- проблемная кожа, страдающая от прыщей и угревой сыпи, может ещё больше воспалиться;





- увядающая, стареющая кожа приобретает ещё больше морщин, так как человеку свойственно морщиться при сильных порывах ветра и осадках — разгладить эти мимические морщины помогут маски.





Ставится и ряд ограничительных правил, что НЕ рекомендовано для кожи в зимний период времени:





- нельзя потреблять много кофе, чая и газированной воды, которые способствуют выводу влаги из организма;





- нельзя наносить крем непосредственно перед выходом на улицу: это может привести к переохлаждению кожи лица.





Маски — это натуральная и эффективная защита кожи лица зимой, они не имеют противопоказаний, но в состоянии решить большинство проблем, возникающих с кожей зимой.





Волшебное действие масок на кожу лица в зимний период





Механизм любой маски определяется составляющими. В основе любой зимней маски должно быть хотя бы несколько капель любого растительного масла: оливкового, льняного или тыквенного. Они образуют защитный барьер для кожи, который будет предохранять её от низких температур и ветра. Вспомогательными ингредиентами могут быть:





- банановые маски: обеспечат максимальное увлажнение кожи лица зимой, так как банан — натуральный увлажнитель, который в составе маски с помощью витамина A будет питать сухую, раздражённую от зимних ветров кожу;





- желатиновые маски: желатин отличается омолаживающим эффектом, в составе зимних масок подтягивает дряблую кожу, успокаивает уставшую, улучшает кровообращение, отбеливает пигментные пятна, разглаживает морщины, дарит коже упругость;





- лимонные маски: лимонный сок богат витамином C — натуральным антиоксидантом, который в зимний период активно укрепляет и очищает кожу, сокращает поры; именно в нём так нуждается сухая кожа лица зимой, которой требуется не только увлажнение, но и питание;





- морковные маски: морковь тонизирует кожу и улучшает цвет лица;





- ромашковые маски: экстракт ромашки в составе зимних масок успокоит раздражённую кожу и снимет воспаление.





Внимательно отнеситесь к выбору рецепта, по которому вы будете делать для своего лица маску.





Лучшие рецепты зимних масок





Огромное количество масок могут помочь пережить очередную зиму коже вашего лица. Предлагаем лишь несколько наиболее эффективных и самых простых в приготовлении рецептов.





ДЛЯ ЛЮБОЙ КОЖИ





1. Банановая

Четверть банана размять, взбить с питательным кремом (чайной ложкой), лимонным соком и оливковым маслом (по 3 капли). Особенно рекомендуется тем, у кого зимой сохнет кожа на лице и руках.





2. Творожная

Обезжиренный творог (2 чайные ложки) размешать с крепко заваренным чаем (чайной ложкой) и льняным маслом (чайная ложка).





ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ





3. Желатиновая

Желатин (10 гр) залить холодной водой, размешать, оставить на час для разбухания. После этого растереть в него окись цинка (10 гр) и глицерин (40 гр), разогреть и остудить. До жидкого состояния маску можно подогревать на водяной бане. В маске промочить марлю и наложить на лицо.





4. Лимонная

Лимонный сок (чайная ложка) размешать с жирным кремом (чайная ложка) и сметаной (пол-ложки).





ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ





5. Белковая

Белок взбить, смешать с лимонным соком (чайной ложкой), мелко нарезанной лимонной коркой и отрубями (2 чайными ложками).





ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ





6. Травяная

Аптечную ромашку, подорожник и мяту смешать (по одной чайной ложке), прокипятить, добавить картофельный крахмал (чайную ложку). Травяная маска поможет тем, у кого отмечается чрезмерное шелушение кожи лица зимой: она увлажнит и устранит ощущение стянутости.





7. Яблочная

Яблочный сок (чайную ложку) размешать с творогом (2 чайные ложки), половинкой яичного желтка и камфорным маслом (чайная ложка).





ТОНИЗИРУЮЩИЕ





8. Медово-лимонная

Разогретый до жидкого состояния мёд (чайная ложка) смешать с лимонным соком (40 капель) и белой глиной (столовая ложка).





9. Морковная

Тёртую морковь (столовая ложка) разбавить оливковым маслом (несколько капель).





ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ





10. Ромашковая

Желток взбить с оливковым маслом (чайная ложка) и экстрактом ромашки (чайная ложка). Особенно хороша маска будет, если у вас шелушится кожа на лице зимой под влиянием низкой температуры или ветра.





Если вы не поможете своей коже перенести все тяготы зимнего периода времени, можете приготовиться к преждевременному её увяданию и обострению различного рода проблем. А ведь избежать этого всего так легко: будьте красивыми и здоровыми в любое время года.



