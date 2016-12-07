Что означает маркировка BB, CC, DD и PP на кремах

BB-крем

Название BB-крем расшифровывается как «beauty balm» или blemish balm, то есть бьюти-бальзам или маскирующий бальзам. Он создает хорошее покрытие и подходит для любого сезона. Увлажняет не хуже, чем хороший увлажняющий крем, именно поэтому ощущения на коже больше похожи на те, которые возникают от применения крема, чем от жидкого тонального средства.



BB-крем справляется с высыпаниями, подсушивает воспаления, способен выровнять тон лица и устранить излишнюю пигментацию. Является прекрасной основой под макияж, маскирует дефекты и защищает от солнечных лучей. Полностью отказываться от продуктов для ухода в пользу ВВ-крема мы не рекомендуем. Он способен увлажнить кожу лица, убрать раздражение, но заменить основное ухаживающее средство ему не под силу. BB-крем подойдет для любой кожи.

СС-крем

После успеха ВВ-кремов появились СС-кремы, или сolor сontrol (контроль цвета). Их задача более узкая — это цветокоррекция. Они были созданы в первую очередь для борьбы с желтизной или покраснениями кожи лица. Поэтому текстура CC-кремов значительно отличается от текстуры BB-кремов. Эти кремы более легкие и, как правило, более простые в применении.

CC-кремы имеют в составе светорассеивающие частицы, эти продукты подсвечивают кожу, тем самым придавая ей свежесть и ровную текстуру. Они легкие, невесомые. В них есть фильтры SPF и антиоксиданты, но это не утяжеляет продукт. Однако CC-кремы не подойдут для жирной или проблемной кожи.





DD-крем

Еще одним шагом в развитии алфавитных, или буквенных кремов, стало создание формулы DD. Она дает не столько ровный тон, сколько защиту и уход. Аббревиатуру DD расшифровывают как daily defense или dynamic do-all («ежедневная оборона» или «мастер на все руки»).

В DD-креме высокий уровень защиты от солнца и свободных радикалов. Отличный вариант для жительниц мегаполисов. Однако злоупотреблять им не стоит, так как он способен забивать поры. DD-креме лучше всего подходит для стареющей кожи.





PP-крем

Pink рerfect («розовое совершенство»), или PP-крем, — это база под макияж. Силиконовые частицы в составе крема заполняют все неровности кожи, улучшая рельеф, сглаживая морщины, шрамы и уменьшая поры. Кожа становится ровной и гладкой. Увидев в тюбике вульгарно-розовый крем, не пугайся. На коже он становится прозрачным и незаметным. Не забывай предварительно очистить и увлажнить кожу средствами для ухода. После нанесения PP-крема можно смело накладывать слой обычного тонального средства. PP-крем подходит для любого типа кожи, однако как самостоятельный продукт не используется.



EE-крем

Extra еxfoliation («экстраотшелушивание»), или EE-кремы, обновляют и отшелушивают отмершие клетки кожи, защищают от воздействия солнца, увлажняют, придают сияние и легкий оттенок. Некоторые объединяют функции защиты от ультрафиолета и даже борьбы с акне. ЕЕ-крем не подойдет для частого использования и не рекомендуется применять обладателям тонкой и чувствительной кожи.