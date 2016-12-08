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Леди
Красота и здоровье
8 декабря 16, 13:03
Чем опасен уксус в еде для организма
уксус
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Употреблять уксус необходимо с осторожностью.
Кому опасен столовый уксус? Повышенная или пониженная кислотность организма имеет значение?

Как уксус может навредить желудку?

Людям с повышенной кислотностью желудка употреблять уксус нежелательно. Нарушает кислотно-щелочной баланс и может провоцировать развитие язвенных болезней. Его употребление ухудшает состояние больных гастритом, панкреатитом, холецеститом, энтеритом или язвой желудка.

При нарушениях в работе печени не рекомендуется употреблять уксус. Так, уксусные диеты опасны для здоровья.

Возможен вред даже полностью здоровому желудочно-кишечному тракту,  если им сильно увлекаться. Кислота может нанести серьезный вред слизистой оболочке желудка. Вызывает изжогу и  острую боль. Вредно воздействие уксуса, при его попадании в воспаленный желудок натощак. Когда секреторная активность желудка повышена, уксус противопоказан. Он может усугубить ситуацию.

Если же кислотность сока в желудке  понижена, то в минимальных количествах уксус можно применять в блюдах. Так повышение кислотности будет даже полезно и не приведет к обострению заболевания

Кому еще противопоказан уксус

Не рекомендовано употребление уксуса людям с заболеваниями почек. Противопоказано употреблять  детям и пожилым людям.

Врачи не советуют употреблять в пищу уксус  при половой слабости, простатитах и запорах. Постоянное употребление уксуса может вызвать нарушение зрения, пожелтение кожных покровов, появление кариеса на зубах. Если вы страдаете артритами, артрозами, остеохондрозами, ревматизмом – ешьте блюда с уксусом в самых маленьких количествах. При гипертонии, ожирении и диабете количество уксуса в пище также лучше сократить.

Однако, разумное употребление уксуса способствует очищению организма. Кислоты обладают антимикробным действием и способствуют снижению «вредного» холестерина в крови. Уксус очищает наши клетки от продуктов распада, оздоравливает и обновляет их.

Уксус незаменим и в кулинарии. У каждой хозяйки храниться на кухне бутылочка с уксусом. Многие салаты, закуски, соусы и заправки  не обходятся без уксуса. Такая приправа незаменима при изготовлении маринадов. Даже слоеное тесто и некоторые виды печенья не обходятся без этой добавки. Уксус способен придать тесту рыхлость и даже воздушность. Уксус добавляют в кетчупы, майонезы, консервы и соленья.

Область применения продукта желательно ограничить консервацией. Отметив ухудшение самочувствия в результате употребления уксуса, обратитесь к врачу. Не забывайте о том, что польза и вред уксуса зависят от меры его применения.

Источник: http://sunny7.ua/
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