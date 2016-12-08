Чем опасен уксус в еде для организма

Кому опасен столовый уксус? Повышенная или пониженная кислотность организма имеет значение?





Как уксус может навредить желудку?





Людям с повышенной кислотностью желудка употреблять уксус нежелательно. Нарушает кислотно-щелочной баланс и может провоцировать развитие язвенных болезней. Его употребление ухудшает состояние больных гастритом, панкреатитом, холецеститом, энтеритом или язвой желудка.





При нарушениях в работе печени не рекомендуется употреблять уксус. Так, уксусные диеты опасны для здоровья.





Возможен вред даже полностью здоровому желудочно-кишечному тракту, если им сильно увлекаться. Кислота может нанести серьезный вред слизистой оболочке желудка. Вызывает изжогу и острую боль. Вредно воздействие уксуса, при его попадании в воспаленный желудок натощак. Когда секреторная активность желудка повышена, уксус противопоказан. Он может усугубить ситуацию.





Если же кислотность сока в желудке понижена, то в минимальных количествах уксус можно применять в блюдах. Так повышение кислотности будет даже полезно и не приведет к обострению заболевания





Кому еще противопоказан уксус





Не рекомендовано употребление уксуса людям с заболеваниями почек. Противопоказано употреблять детям и пожилым людям.





Врачи не советуют употреблять в пищу уксус при половой слабости, простатитах и запорах. Постоянное употребление уксуса может вызвать нарушение зрения, пожелтение кожных покровов, появление кариеса на зубах. Если вы страдаете артритами, артрозами, остеохондрозами, ревматизмом – ешьте блюда с уксусом в самых маленьких количествах. При гипертонии, ожирении и диабете количество уксуса в пище также лучше сократить.





Однако, разумное употребление уксуса способствует очищению организма. Кислоты обладают антимикробным действием и способствуют снижению «вредного» холестерина в крови. Уксус очищает наши клетки от продуктов распада, оздоравливает и обновляет их.





Уксус незаменим и в кулинарии. У каждой хозяйки храниться на кухне бутылочка с уксусом. Многие салаты, закуски, соусы и заправки не обходятся без уксуса. Такая приправа незаменима при изготовлении маринадов. Даже слоеное тесто и некоторые виды печенья не обходятся без этой добавки. Уксус способен придать тесту рыхлость и даже воздушность. Уксус добавляют в кетчупы, майонезы, консервы и соленья.





Область применения продукта желательно ограничить консервацией. Отметив ухудшение самочувствия в результате употребления уксуса, обратитесь к врачу. Не забывайте о том, что польза и вред уксуса зависят от меры его применения.



