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Леди
Красота и здоровье
8 декабря 16, 13:07
Как понизить давление без таблеток
давление
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ТОП-5 народных средств.
По заявлениям медиков, каждый третий в категории 16-34 года страдает гипертонией.

Как понизить давление без таблеток: ТОП народных средств

С проблемой повышенного давления стали сталкиваться не только представители старшего возраста, но и молодежь. К сожалению, эта болезнь сильно «помолодела» из-за экологии, сумасшедшего ритма жизни, недостаток витаминов, зато невероятное количество вредных пищевых добавок, которые мы получаем с чипсами, сухариками и всевозможными газированными напитками.

Все это в комплексе приводит к ослаблению периферических сосудов и сердечной мышцы, накоплению кальция на стенках сосудов, повышает уровень холестерина, хронический стресс, а это в свою очередь приводит к повышенному давлению.

Лечение гипертонии чесноком

Обычный чеснок может нормализовать давление очень быстро. К тому же он отлично справляется с бляшками на сосудах, является хорошей профилактикой сердечных заболеваний и гипертонии, так как еще и разжижает кровь и стимулирует к растворению кровяных сгустков. Поэтому его нужно осторожно употреблять, если вы принимаете лекарства, которые влияют на свертывания крови.

Если регулярно кушать чеснок, артериальное давление снизится в среднем на 7-8%.

Рецепт: нарезать тонкими дольками два зубчика чеснока и заливают стаканом воды. Так чеснок настаивается 10-12 часов. Этот чесночный настой нужно выпить утром и сделать новый для вечернего приема. Так пьем такой раствор каждый день утром и вечеров в течение месяца.

Лечение повышенного давления семенами льна

Семена льна содержат жирные кислоты омега-3, которые так необходимы людям с повышенным давлением. Эти кислоты укрепляют стенки сосудов и понижать уровень холестерина в крови.

Рецепт: семена льна измельчают в кофемолке и принимают по три чайные ложки в день. Можно съесть измельченный лен так и запить водой или же добавлять к салатам. Также можно залить стаканом горячей воды, настоять 30 минут и выпить.

Лечение повышенного давления соками

Свежие соки из овощей очищают сосуды от отложения кальция, разжижают кровь и препятствуют образованию тромбов, влияет на качество крови и стимулирует образование кровяных телец.

Кстати, лучше использовать именно соки вместо свежих овощей, ведь в овощах могут быть нитраты. Если из них отжать сок, то нитраты как раз останутся в жмыхе, а все полезные свойства – в соке.

Рецепт: Готовим сок из не перезрелых овощей, которые должны перед использованием немного нагреться в комнате, если до этого их хранили в холодильнике. Применяют только свежевыжатые соки, хранить больше часа его не нужно.

Первый рецепт. Берем морковь, сельдерей, листья шпината, петрушку в соотношении 7:4:3:2 соответственно и все пропускаем через соковыжималку. Пить по несколько ложек сока за 20 минут до приема еды. Со временем увеличиваем дозу сока до 0,5 стакана и полного стакана, чтобы в сутки выпивать до литра такого сока.

Второй рецепт. Морковь, свеклу, огурцы и киви берут в 10:3:3:1, пропускают через соковыжималку и принимают по три столовых ложки перед едой за 20 минут. Также со временем можно увеличивать дозу сока до половины стакана.

Лечение повышенного давления черноплодной рябиной

Рецепт: перетираем черноплодную рябину с сахаром и принимаем по несколько ложек перед едой. Или же заливаем стаканом кипятком две столовые ложки ягод, эту смесь настаиваем несколько часов, процеживаем и выпиваем.

Лечение повышенного давления медом

Рецепт: в стакане минеральной воды смешать 1 столовую ложку меда. Когда мед раствориться добавляем сок половинки лимона. Такой раствор выпиваем натощак каждый день в течение 10 дней. Кстати, такой рецепт борется также и с усталостью и бессонницей.

Перед тем как использовать народные средства проконсультируйтесь с врачом, убедитесь, что вы действительно страдаете гипертонией.

Будьте здоровы!

Источник: http://sunny7.ua/
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