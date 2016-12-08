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Леди
Красота и здоровье
8 декабря 16, 13:12
Эти продукты помогут продлить жизнь
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Увы, никто из нас не знает, сколько ему суждено прожить.
Однако, по словам диетологов, некоторые продукты все же могут повысить наши шансы задержаться на этом свете подольше. Это подтверждают и исследования, проведенные среди американских долгожителей старше 90 лет.

Брокколи, виноград и салат. Ученые установили, что вещества, содержащиеся в этих продуктах, способны продлить жизнь.

Ягоды. Практически все они богаты антиоксидантами, которые оказывают благотворное влияние на иммунную систему. Недавние исследования показали, что порция клубники или черники два раза в неделю, поможет вам избежать старческого слабоумия.

Чеснок. Фитонциды, которые содержаться в чесноке препятствуют образованию раковых клеток.

Оливковое масло. Две столовых ложки в день помогут вам сохранить ясность мысли и предотвратить рак.

Пекинская капуста. Этот овощ богат клетчаткой, витамином С и фолиевой кислотой. У китаянок, переживших операцию по удалению раковой опухоли груди, которые ели много пекинской капусты, риск рецидива был значительно ниже, чем у остальных.

Помидоры. Содержат ликопен, известный своими анти–канцерогенными свойствами. Наиболее полезны в этом отношении розовые сорта.

Авокадо. Способствует снижению уровня холестерина и уменьшает риск сердечнососудистых заболеваний.

Источник: http://telegraf.com.ua/
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