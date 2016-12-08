Эти продукты помогут продлить жизнь

Однако, по словам диетологов, некоторые продукты все же могут повысить наши шансы задержаться на этом свете подольше. Это подтверждают и исследования, проведенные среди американских долгожителей старше 90 лет.





Брокколи, виноград и салат. Ученые установили, что вещества, содержащиеся в этих продуктах, способны продлить жизнь.





Ягоды. Практически все они богаты антиоксидантами, которые оказывают благотворное влияние на иммунную систему. Недавние исследования показали, что порция клубники или черники два раза в неделю, поможет вам избежать старческого слабоумия.





Чеснок. Фитонциды, которые содержаться в чесноке препятствуют образованию раковых клеток.





Оливковое масло. Две столовых ложки в день помогут вам сохранить ясность мысли и предотвратить рак.





Пекинская капуста. Этот овощ богат клетчаткой, витамином С и фолиевой кислотой. У китаянок, переживших операцию по удалению раковой опухоли груди, которые ели много пекинской капусты, риск рецидива был значительно ниже, чем у остальных.





Помидоры. Содержат ликопен, известный своими анти–канцерогенными свойствами. Наиболее полезны в этом отношении розовые сорта.





Авокадо. Способствует снижению уровня холестерина и уменьшает риск сердечнососудистых заболеваний.



