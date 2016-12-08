4 способа избежать вечернего переедания

Наедаться на ночь – ужасная привычка, если ты хочешь иметь красивую фигуру. Так, «ночной дожор» провоцирует отеки, приводит к проблемам с ЖКТ и лишнему весу. Диетологи говорят, в современном мире употребление пищи – это просто удовлетворение физиологических потребностей, но и психологическая зависимость.





Так, ужин должен быть за 3-4 часа до сна, после чего можно выпить кефир или съесть некалорийные фрукты. Если ты и после ужина любишь заглянуть в холодильник, следуй простым советам.





Питайся 5 раз в день





Чтобы не испытывать сильный голод по вечерам, нужно кушать в течение дня. Идеальный рацион должен вмещать в себя 5 приемов пищи, пятый из которых – белковый ужин (мясо, рыба, творог). Порции должны быть не большими, чтобы не растягивать желудок.





На первый взгляд 5 приемов пищи кажутся нереальными для реализации, но стоит только попробовать, и ты уже не сможешь по-другому. Отметим, 5 приемов пищи включают в себя завтра, первый перекус, обед, второй перекус, ужин. Перед сном стоит выпить кефир.





Интересно: помимо победы на ночным жором, такой режим питания убережет тебя от многих проблем с ЖКТ.





Будь занята по вечерам





Поскольку ночной голод – не только физиологическая проблема, но также и психологическая, специалисты советуют активно заниматься свои вечера, чтобы не кушать. Это могут быть походы в театр, встречи с друзьями или просто прогулка. Главное, чтобы тебя не было дома, а по приходу сил оставалось только на то, чтобы сходить в душ и упасть в кровать.





Интересно: диетологи также советуют просто не иметь в холодильнике лишней еды. Пускай к вечеру там остается только кефир и яблоки.





Пей воду





Вода – отличный способ забить желудок и уменьшить чувство голода. Поэтому, если тебе хочется кушать в неположенное время – пей воду. Конечно, в зимнее время холодная вода не очень приятна организму, поэтому делай чаи из лимона и облепихи, можно также добавить немного меда. Такое объединение продуктов избавит тебя от голода надолго.





Интересно: если облепихи или лимона нет, добавь в теплую воду немного корицы.





Прими ванную





Горячая ванная убирает аппетит. Не веришь? Попробуй: набери воду, добавь немного любимого масла и расслабься. Пребывание в теплой воде уже через 7 минут полностью уберет чувство голода. Специалисты советуют провести курс из 8-10 ванн через день, чтобы отучить себя кушать по вечерам.





А, если добавлять в ванную соль или другие добавки, можно еще и сделать процедуру полезной для кожи.



