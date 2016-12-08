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Леди
Красота и здоровье
8 декабря 16, 13:24
4 способа избежать вечернего переедания
переедание
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Одна из самых частых причин лишнего веса – вечернее переедание. Как избежать этого недуга – читай в нашем материале.
Наедаться на ночь – ужасная привычка, если ты хочешь иметь красивую фигуру. Так, «ночной дожор» провоцирует отеки, приводит к проблемам с ЖКТ и лишнему весу. Диетологи говорят, в современном мире употребление пищи – это просто удовлетворение физиологических потребностей, но и психологическая зависимость.

Так, ужин должен быть за 3-4 часа до сна, после чего можно выпить кефир или съесть некалорийные фрукты. Если ты и после ужина любишь заглянуть в холодильник, следуй простым советам.

Питайся 5 раз в день

Чтобы не испытывать сильный голод по вечерам, нужно кушать в течение дня. Идеальный рацион должен вмещать в себя 5 приемов пищи, пятый из которых – белковый ужин (мясо, рыба, творог). Порции должны быть не большими, чтобы не растягивать желудок.

На первый взгляд 5 приемов пищи кажутся нереальными для реализации, но стоит только попробовать, и ты уже не сможешь по-другому. Отметим, 5 приемов пищи включают в себя завтра, первый перекус, обед, второй перекус, ужин. Перед сном стоит выпить кефир.

Интересно: помимо победы на ночным жором, такой режим питания убережет тебя от многих проблем с ЖКТ.

Будь занята по вечерам

Поскольку ночной голод – не только физиологическая проблема, но также и психологическая, специалисты советуют активно заниматься свои вечера, чтобы не кушать. Это могут быть походы в театр, встречи с друзьями или просто прогулка. Главное, чтобы тебя не было дома, а по приходу сил оставалось только на то, чтобы сходить в душ и упасть в кровать.

Интересно: диетологи также советуют просто не иметь в холодильнике лишней еды. Пускай к вечеру там остается только кефир и яблоки.

Пей воду

Вода – отличный способ забить желудок и уменьшить чувство голода. Поэтому, если тебе хочется кушать в неположенное время – пей воду. Конечно, в зимнее время холодная вода не очень приятна организму, поэтому делай чаи из лимона и облепихи, можно также добавить немного меда. Такое объединение продуктов избавит тебя от голода надолго.

Интересно: если облепихи или лимона нет, добавь в теплую воду немного корицы.  

Прими ванную

Горячая ванная убирает аппетит. Не веришь? Попробуй: набери воду, добавь немного любимого масла и расслабься. Пребывание в теплой воде уже через 7 минут полностью уберет чувство голода. Специалисты советуют провести курс из 8-10 ванн через день, чтобы отучить себя кушать по вечерам.

А, если добавлять в ванную соль или другие добавки, можно еще и сделать процедуру полезной для кожи.

Источник: http://edinstvennaya.ua/
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