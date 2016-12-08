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Леди
Красота и здоровье
8 декабря 16, 13:31
Мандариновая кожура для здоровья и красоты
Мандариновая кожура
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Обращая внимание на их огромную пользу, мы смело употребляем мандарины килограммами. А что делать с корками? Как использовать мандариновые корки для здоровья и красоты, и все о пользе мандариновых корок читайте в нашей статье.

Как использовать мандариновые корки 

1. Добавлять в чай. Польза мандариновых корок в том, что они сделают ваш чай не только гораздо вкуснее, но и полезнее. Для того, чтобы добавить мандариновые корки в чай, их нужно высушить и измельчить в кофемолке. В таком виде ими можно дополнять чайную заварку, добавляя 2-3 чайных ложки на чашечку чая.

2. Для выпечки. Польза мандариновых корок еще и в том, что они могут значительно улучшить вкус вашей выпечки. Для этого, во время приготовления вашего любимого пирога добавьте 2-3 ложки измельченных мандариновых корок. Таким образом, вы получите не только новый оригинальный вкус, а и незабываемый аромат.

3. При простуде. Если у вас простуда, польза мандариновых корок в том, что их можно использовать в качестве натурального лекарства. Для этого, возьмите 2-3 чайных ложки сухих мандариновых корок и залейте их стаканом кипяченной воды. Один-два стаканчика такого лекарства в день быстро поставят вас на ноги.

4. Для улучшения пищеварения. Если у вас совсем нет аппетита, мандариновые корки можно использовать в качестве его стимулятора. Также, польза мандариновых корок для фигуры в том, что они ускоряют метаболизм, в следствии чего вы будете избавляться от лишних килограммов.

5. От стресса. Оказывается, что отличный антидепрессант не только мандарины, а и мандариновые корки. Для того, чтобы помочь себе справиться со сложной ситуацией, достаточно помыть голову отваром с мандариновых корок. Для этого, залейте мандариновые корки кипятком, и дайте им настояться несколько часов. 

6. При повышенном содержании сахара в крови. Если у вас уровень сахара в крови намного выше нормы, мандариновые корки станут просто замечательным способом быстро и эффективно его снизить. Для того, чтобы использовать мандариновые корки с пользой для понижения сахара, достаточно приготовить настой – залейте корки из 5-6 мандаринов кипятком и пейте этот настой перед употреблением пищи 2-3 раза в день.

7. Средство от моли. Если в вашем доме появилась моль, польза мандариновых корок в том, что с их помощью вы можете сохранить свои вещи от поедания моли. Для этого, возьмите несколько сушенных мандариновых шкурок и поместите их в шкаф, где находятся меховые вещи. Моль точно не будет их трогать, а за запах вещей не переживайте – он будет приятным, но не устойчивым.

8. В качестве специи. Польза мандариновых корок еще и в том, что их можно использовать как очень ароматную и полезную специю для приготовления многих блюд. Во-первых, во получите новые оригинальные вкусы, которые порадуют вас и ваших близких. Во-вторых, добавление измельченных мандариновых корок в пищу способствует значительному ускорению метаболизма. Таким образом, вы будете худеть без усилий и с максимальной пользой для здоровья.

9. В качестве освежителя воздуха. Мандариновые корки еще и отличный освежитель воздуха. Чтобы сделать его самостоятельно – возьмите прозрачную вазочку, наполните ее камушками, ракушками, бусинками и сушеными мандариновыми корками. Таким образом, вы получите натуральный освежитель воздуха, который будет радовать вас и ваших близких приятным и свежим ароматом.

10. Для приготовления скраба. Польза мандариновых корок для красоты в том, что из них без никаких усилий можно сделать скраб, который станет спасением для вашей кожи. Для приготовления скраба из мандариновых корок, возьмите мандариновые корки ( чем больше, тем лучше) смешайте их с сахаром и измельчите в кофемолке или блендере.  Такой скраб сделает вашу кожу гладкой и шелковистой уже через несколько применений. Главное, что он очень натуральный, и не приносить здоровью никакого вреда.

Как видите, есть множество способов использовать мандариновые корки с пользой для здоровья и красоты. Выберите способ, который пригодиться именно вам. Зачем выбрасывать то, из чего можно извлечь максимальную пользу. 

Будьте здоровы и оригинальны!

Источник: http://feelgood.ua/
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