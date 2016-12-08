11 сочетаний продуктов, которые вредны для здоровья

Назовем только некоторые из последствий неправильных комбинаций пищевых продуктов: газы, вздутие живота, боли в животе, тошнота, усталость и проблемы со стулом. В долгосрочной перспективе неправильное питание может привести к более серьезным проблемам, таким как неприятный запах изо рта, сухость кожи, сыпь, хроническое воспаление, плохой сон, низкий уровень энергии, и хронические проблемы с пищеварением.





Большинство людей чувствуют прилив энергии и, естественно, сбрасывают лишний вес, как только начинают следовать простым правилам сочетания продуктов питания.





Вот некоторые популярные сочетания продуктов, которые могут нанести вред вашему здоровью:





1. Огурцы и помидоры.





Это несовместимые продукты. Огурцы по своему составу относятся к щелочным продуктам, а помидоры — к кислым. При их сочетании образуются соли.





Огурцы и помидоры по-разному усваиваются нашим организмом. И когда в желудке выделяется кислота, чтобы переварить огурцы, помидоры, тем временем, начинают бродить. Именно поэтому большая порция любимого салата из огурцов и помидоров нередко приводит к вздутию живота и повышенному газообразованию.





2. Фрукты после еды.





Давно известно, что фрукты не очень хорошо сочетаются с другими продуктами, потому что содержат простые сахара, которые не требуют переваривания. Это означает, что фрукты не должны оставаться в желудке надолго. Другие продукты, например, пища с высоким содержанием жира, белка и крахмала, будут дольше перевариваться.





Если же вы едите фрукты после еды, фруктовый сахар будет застаиваться и бродить в вашем желудке.





3. Лазанья или бутерброд с сыром на гриле.





Белкам и крахмалам для переваривания нужны разные ферменты и различные уровни кислотности. Когда вы едите их вместе, ваш организм вынужден переварить белок, а не крахмалы. Непереваренные крахмалистые продукты питания подвергаются ферментации и разложению. В организме образуются ядовитые конечные продукты.





4. Сыр и мясной омлет.





В общем, не рекомендуется есть белки с белками. Достаточно одного концентрированного белка за один прием пищи. Тогда он легче усваивается организмом.





Лучше приготовьте себе вегетарианский омлет.





5. Томатный и сырный соус с макаронами.





Кислые помидоры не рекомендуется смешивать с крахмалистыми углеводами, такими как макароны. Пищевая теория совместимости рекомендует избегать смешивания углеводов с кислотами. Добавление молочных продуктов к этой и так сложной комбинации – верный путь к проблемам с пищеварением и усталости после еды. Вашему телу потребуется масса энергии, чтобы переварить эту сложную пищу. Ешьте макароны с соусом песто и жареными овощами!





6. Каша или овсяные хлопья с молоком и апельсиновым соком.





Кислоты в апельсиновом соке и любых других кислых фруктах разрушают фермент, который отвечает за переваривание крахмалов. А крахмалы присутствуют в зерновых. Кроме того, кислые фрукты или соки могут створожить молоко и превратить его в тяжелое слизистое вещество.





Чтобы ваш завтрак был здоровым, ешьте фрукты или пейте апельсиновый сок за 30 минут до овсяных хлопьев.





7. Фасоль и сыр.





Молочный белок и бобы – обычное сочетание в любом мексиканском ресторане. И все же, это почти гарантированно приведет к газам и вздутию живота. Такие последствия вызывают не бобы сами по себе, а сочетание их с сыром. Попробуйте не есть сыр и помидоры, если у вас слабое пищеварение, или поработайте над детоксикацией организма.





8. Дыня и прошутто.





Дыню нужно есть отдельно от всего или не есть вообще. Это же правило относится ко всем очень сладким фруктам. В общем, желательно есть фрукты отдельно от белков или крахмалов.





9. Бананы и молоко.





Аюрведа считает это сочетание одним из самых тяжелых. Оно создает чувство тяжести в теле и замедляет ум.





Если вы поклонник смузи на основе молока и банана, убедитесь, что банан очень спелый, и добавьте кардамон и мускатный орех, чтобы стимулировать пищеварение.





10. Йогурт и фрукты.





Аюрведа и теория совмещения пищи не советуют смешивание любых кислых фруктов с молочными продуктами. Это уменьшает скорость пищеварения, изменяет кишечную флору, выделяет токсины и вызывает насморк, простуду, кашель и аллергию.





Аюрведа предлагает избегать продуктов, которые приводят к застою пищеварительной системы, таких как холодный йогурт, смешанный с фруктами.





Если вы любите йогурт с добавками, есть способы, как сделать его безопасным для здоровья. Во-первых, йогурт должен быть комнатной температуры. Во-вторых, добавьте в него немного меда, корицы и изюма вместо кислых ягод.





11. Лимонный соус как заправка для салата из огурцов и помидоров.





Такие продукты как картофель, перец, баклажаны и помидоры, не стоит есть с огурцами. Лимон также плохо сочетается с этими продуктами.





Употребляя несовместимые между собой продукты, вы заставляете печень работать в усиленном режиме. И пока организм здоров и молод, никакого дискомфорта не ощущается. Однако со временем такая нагрузка может обернуться серьезными сбоями.





Конечно, организм каждого человека будет по-разному реагировать на плохие сочетания пищи. Многие люди приписывают проблемы с пищеварением и аллергии конкретным продуктам питания. На самом деле, в этом виноваты не правильные сочетания продуктов.





Кроме того, многие из нас настолько привыкли к пищеварительному дискомфорту, что уже и не знают, каково это, не испытывать его.



