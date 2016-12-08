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Леди
Красота и здоровье
8 декабря 16, 14:16
11 сочетаний продуктов, которые вредны для здоровья
продукты
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Мы выбрали 11 сочетаний продуктов, которые считаются вредными, с точки зрения и Аюрведы, и врачей-физиологов.
Назовем только некоторые из последствий неправильных комбинаций пищевых продуктов: газы, вздутие живота, боли в животе, тошнота, усталость и проблемы со стулом. В долгосрочной перспективе неправильное питание может привести к более серьезным проблемам, таким как неприятный запах изо рта, сухость кожи, сыпь, хроническое воспаление, плохой сон, низкий уровень энергии, и хронические проблемы с пищеварением.

Большинство людей чувствуют прилив энергии и, естественно, сбрасывают лишний вес, как только начинают следовать простым правилам сочетания продуктов питания.

Вот некоторые популярные сочетания продуктов, которые могут нанести вред вашему здоровью:

1. Огурцы и помидоры.

Это несовместимые продукты. Огурцы по своему составу относятся к щелочным продуктам, а помидоры — к кислым. При их сочетании образуются соли.

Огурцы и помидоры по-разному усваиваются нашим организмом. И когда в желудке выделяется кислота, чтобы переварить огурцы, помидоры, тем временем, начинают бродить. Именно поэтому большая порция любимого салата из огурцов и помидоров нередко приводит к вздутию живота и повышенному газообразованию.

2. Фрукты после еды.

Давно известно, что фрукты не очень хорошо сочетаются с другими продуктами, потому что содержат простые сахара, которые не требуют переваривания. Это означает, что фрукты не должны оставаться в желудке надолго. Другие продукты, например, пища с высоким содержанием жира, белка и крахмала, будут дольше перевариваться.

Если же вы едите фрукты после еды, фруктовый сахар будет застаиваться и бродить в вашем желудке.

3. Лазанья или бутерброд с сыром на гриле.

Белкам и крахмалам для переваривания нужны разные ферменты и различные уровни кислотности. Когда вы едите их вместе, ваш организм вынужден переварить белок, а не крахмалы. Непереваренные крахмалистые продукты питания подвергаются ферментации и разложению. В организме образуются ядовитые конечные продукты.

4. Сыр и мясной омлет.

В общем, не рекомендуется есть белки с белками. Достаточно одного концентрированного белка за один прием пищи. Тогда он легче усваивается организмом.

Лучше приготовьте себе вегетарианский омлет.

5. Томатный и сырный соус с макаронами.

Кислые помидоры не рекомендуется смешивать с крахмалистыми углеводами, такими как макароны. Пищевая теория совместимости рекомендует избегать смешивания углеводов с кислотами. Добавление молочных продуктов к этой и так сложной комбинации – верный путь к проблемам с пищеварением и усталости после еды. Вашему телу потребуется масса энергии, чтобы переварить эту сложную пищу. Ешьте макароны с соусом песто и жареными овощами!

6. Каша или овсяные хлопья с молоком и апельсиновым соком.

Кислоты в апельсиновом соке и любых других кислых фруктах разрушают фермент, который отвечает за переваривание крахмалов. А крахмалы присутствуют в зерновых. Кроме того, кислые фрукты или соки могут створожить молоко и превратить его в тяжелое слизистое вещество.

Чтобы ваш завтрак был здоровым, ешьте фрукты или пейте апельсиновый сок за 30 минут до овсяных хлопьев.

7. Фасоль и сыр.

Молочный белок и бобы – обычное сочетание в любом мексиканском ресторане. И все же, это почти гарантированно приведет к газам и вздутию живота. Такие последствия вызывают не бобы сами по себе, а сочетание их с сыром. Попробуйте не есть сыр и помидоры, если у вас слабое пищеварение, или поработайте над детоксикацией организма.

8. Дыня и прошутто.

Дыню нужно есть отдельно от всего или не есть вообще. Это же правило относится ко всем очень сладким фруктам. В общем, желательно есть фрукты отдельно от белков или крахмалов.

9. Бананы и молоко.

Аюрведа считает это сочетание одним из самых тяжелых. Оно создает чувство тяжести в теле и замедляет ум.

Если вы поклонник смузи на основе молока и банана, убедитесь, что банан очень спелый, и добавьте кардамон и мускатный орех, чтобы стимулировать пищеварение.

10. Йогурт и фрукты.

Аюрведа и теория совмещения пищи не советуют смешивание любых кислых фруктов с молочными продуктами. Это уменьшает скорость пищеварения, изменяет кишечную флору, выделяет токсины и вызывает насморк, простуду, кашель и аллергию.

Аюрведа предлагает избегать продуктов, которые приводят к застою пищеварительной системы, таких как холодный йогурт, смешанный с фруктами.

Если вы любите йогурт с добавками, есть способы, как сделать его безопасным для здоровья. Во-первых, йогурт должен быть комнатной температуры. Во-вторых, добавьте в него немного меда, корицы и изюма вместо кислых ягод.

11. Лимонный соус как заправка для салата из огурцов и помидоров.

Такие продукты как картофель, перец, баклажаны и помидоры, не стоит есть с огурцами. Лимон также плохо сочетается с этими продуктами.

Употребляя несовместимые между собой продукты, вы заставляете печень работать в усиленном режиме. И пока организм здоров и молод, никакого дискомфорта не ощущается. Однако со временем такая нагрузка может обернуться серьезными сбоями.

Конечно, организм каждого человека будет по-разному реагировать на плохие сочетания пищи. Многие люди приписывают проблемы с пищеварением и аллергии конкретным продуктам питания. На самом деле, в этом виноваты не правильные сочетания продуктов.

Кроме того, многие из нас настолько привыкли к пищеварительному дискомфорту, что уже и не знают, каково это, не испытывать его.

Источник: http://newsyou.info/
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