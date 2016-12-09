В чем суть белковой диеты, а также подробное меню на 7 дней читай в нашем материале.
Белковая диета – отличный вариант диеты для тех, кто любит мясо и хочет похудеть. Суть диеты проста – основу рациона составляет белковая пища (мясо, рыба, молочные продукты). Углеводы, в свою очередь, максимально урезаются.
Плюсы белковой диеты – в том, что в ее рамках ты совсем не будешь ощущать чувство голода. Кроме того, результат от диеты сохраняется надолго. Да, вес не уйдет за несколько дней, но и не вернется назад.
Переносить белковую диету, в целом, не очень сложно. Сложности могут возникнуть только в первые несколько дней, пока организм адаптируется. Также обрати внимание, что на белковой диете нужно выпивать не менее 2 литров воды в день, иначе могут начаться проблемы с почками.
Длительность белковой диеты не должна превышать 3 недели.
Важно: белковая диета противопоказана для людей, у которых есть проблемы с почками.
Белковая диета: меню на 7 дней
Понедельник
Завтрак: 200 грамм нежирного творога, чай или кофе;
Перекус: 1 яблоко;
Обед: 100 грамм запеченной куриной грудки, 1 кусочек черного хлеба;
Полдник: йогурт;
Ужин: запеченная рыба, овощной салат.
Вторник
Завтрак: 200 грамм йогурта;
Перекус: апельсин;
Обед: говядина с овощами;
Полдник: кефир;
Ужин: раба с овощами.
Среда
Завтрак: варенные яйца, чай;
Перекус: грейпфрут;
Обед: куриное филе с небольшим количеством коричневого риса;
Полдник: йогурт.
Ужин: запеченная говядина, овощной салат.
Четверг
Завтрак: кефир и 3 овсяных печенья;
Перекус: банан;
Обед: филе индюшки;
Полдник: ряженка;
Ужин: отварная рыба с овощами.
Пятница
Завтрак: 200 грамм творога;
Перекус: яблоко;
Обед: запеченная говядина, 1 кусочек черного хлеба;
Полдник: кефир;
Ужин: запеченная рыба, овощной салат.
Суббота
Завтрак: омлет;
Перекус: гранат;
Обед: запеченное куриное филе, салат;
Полдник: йогурт;
Ужин: запеченная рыба с овощами.
Воскресенье
Завтрак: 200 грамм творога;
Перекус: 2 мандаринки;
Обед: варенная говядина, кусок черного хлеба;
Полдник: кефир;
Ужин: запеченное куриное филе и брокколи.
Важно: завтрак на белковой диете должен быть через полчаса после пробуждения. Ужин – за 3 часа до сна.