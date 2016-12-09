В чем суть белковой диеты, а также подробное меню на 7 дней читай в нашем материале.





Белковая диета – отличный вариант диеты для тех, кто любит мясо и хочет похудеть. Суть диеты проста – основу рациона составляет белковая пища (мясо, рыба, молочные продукты). Углеводы, в свою очередь, максимально урезаются.





Плюсы белковой диеты – в том, что в ее рамках ты совсем не будешь ощущать чувство голода. Кроме того, результат от диеты сохраняется надолго. Да, вес не уйдет за несколько дней, но и не вернется назад.





Переносить белковую диету, в целом, не очень сложно. Сложности могут возникнуть только в первые несколько дней, пока организм адаптируется. Также обрати внимание, что на белковой диете нужно выпивать не менее 2 литров воды в день, иначе могут начаться проблемы с почками.





Длительность белковой диеты не должна превышать 3 недели.





Важно: белковая диета противопоказана для людей, у которых есть проблемы с почками.













Белковая диета: меню на 7 дней





Понедельник





Завтрак: 200 грамм нежирного творога, чай или кофе;

Перекус: 1 яблоко;

Обед: 100 грамм запеченной куриной грудки, 1 кусочек черного хлеба;

Полдник: йогурт;

Ужин: запеченная рыба, овощной салат.





Вторник





Завтрак: 200 грамм йогурта;

Перекус: апельсин;

Обед: говядина с овощами;

Полдник: кефир;

Ужин: раба с овощами.





Среда





Завтрак: варенные яйца, чай;

Перекус: грейпфрут;

Обед: куриное филе с небольшим количеством коричневого риса;

Полдник: йогурт.

Ужин: запеченная говядина, овощной салат.





Четверг





Завтрак: кефир и 3 овсяных печенья;

Перекус: банан;

Обед: филе индюшки;

Полдник: ряженка;

Ужин: отварная рыба с овощами.





Пятница





Завтрак: 200 грамм творога;

Перекус: яблоко;

Обед: запеченная говядина, 1 кусочек черного хлеба;

Полдник: кефир;

Ужин: запеченная рыба, овощной салат.





Суббота





Завтрак: омлет;

Перекус: гранат;

Обед: запеченное куриное филе, салат;

Полдник: йогурт;

Ужин: запеченная рыба с овощами.





Воскресенье





Завтрак: 200 грамм творога;

Перекус: 2 мандаринки;

Обед: варенная говядина, кусок черного хлеба;

Полдник: кефир;

Ужин: запеченное куриное филе и брокколи.





Важно: завтрак на белковой диете должен быть через полчаса после пробуждения. Ужин – за 3 часа до сна.



